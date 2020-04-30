近來網上鬧得沸沸揚揚的，是「周揚青羅志祥分手」，還有後續引發的「男人偷刪訊息、女人手機查勤」餘波。

羅志祥（小豬）與周揚青交往9年期間，男方一直以「愛我就要信我」的姿態要求女方別查手機。（《紀念日》劇照）

「戀人要不要互看手機」這月經題目再度翻起，引來不少網友分享自己慘痛經驗，更斷言「手機是潘朵拉的盒子，見光必死；沒有人能開心從戀人手機裡出來，這是通往分手的必經之路。」一時間，網絡上怨恨一片。

坦白說，周揚青的經歷，何嘗不是身邊你我他或她的影子？筆者想先分享兩個真實案例，再讓我們思索「看手機」這議題裡面，一些有意思的想法。

羅志祥被周揚青偷看手機後發現了渣男真面目，觸發兩岸三地女生對男友的手機的「檢查欲」。（《紀念日》劇照）

看手機是一把雙刃刀，有人看完天崩地裂，有人感情更佳。

2014年，英國一名婦人懷疑老公有小三，某天偷偷檢查對方手機，赫然發現裡面有不堪入目的「人獸交」照片，原來老公多次性侵愛犬，這名婦人受不了打擊，頭髮在幾天內全部掉光。

在打開對方的手機以前，「你」有沒有想過自己想確認甚麼？（《紀念日》劇照）

再舉身邊另一實例。我的一位女性好朋友K與男友L同居2年，恩愛非常，只是早些日子，從女閨密言行察覺，她對L抱有好感，多次明裡暗裡示意「很羨慕K」、「假如我也有男友像L一樣」、打聽L的喜好，K隱隱不安，但只覺男友一切如常。

一次，她忍不住偷偷翻開L手機，赫然見到女閨密出現在訊息欄，暗中與男友傳訊息。她的手一邊抖，一邊打開訊息欄──

「L你在公司附近嗎？我早下班了，一起晚飯？」、「你覺得這個好看嗎？我下周穿這條裙來你們家好嗎？」附上性感照一張，閨密連日的主動進取令K心寒。

「You can ask my girl.」L只淡淡地回覆。

他們的幾次對話，總是以L冷淡簡單地回絕閨蜜作結。K一邊甜滋滋地放下手機，一邊對自己猜疑男友感到內疚，數天後，男友更坦白閨蜜私下傳短訊一事，讓K親身回覆她免生誤會。K現在跟男友恩愛更甚。

在筆者眼中，看手機是一把雙刃刀，有人看完天崩地裂，有人感情更佳。「看過戀人手機分手是定律」其實是一則偽命題。

再仔細想一想，或者我們更該關注「看手機」裡藏著的2點議題。

真正相處問題不是手機，而是你們之間感情的信任度及如何培養安全感。（《紀念日》劇照）

議題一：從「你」出發──你想從中確認甚麼？

愛一個人，我們總希望能認清戀人的所有面向，無論好壞，這是人性。但打開對方的手機以前，「你」有沒有想過自己想確認甚麼？

假如是「希望知道對方是愛你的」──那麼你的「愛」是甚麼？

假如是「確認沒有外遇出軌」－－那麼一個「正確」的人，在你心目中是怎樣的？

又或許，你更好奇的是，手機裡會不會藏著另一個世界，住著另一個，不認識的他／她──那麼你對人性的認知是程度？

在網上隨意去搜索事例，打開這個手機小盒子的人，赫然發現老公戀童、男友是雙性戀的例率多不勝數，令人心寒的是，某些時候你會發現，原來出軌只是小事。（《紀念日》劇照）

攤在陽光下，「正確的人」總是單一而扁平。但身為一個人，總是從黑暗與不堪、光明與正向之中提煉而成，當你打算將人性放在陽光底檢視，每個人都必然是瑕疵品。

奉勸一句，打開對方手機以前，希望你也有意識到自己的價值取向，明白在探索人性灰色地帶方面，你有多大的彈性。因為有時候，我們除了可能發現對方是個完全壞掉，可以立即放生的人，更多時候，我們可能是發現戀人的亦正亦邪，該放該不放成了心中長久糾結，而你，反而成為折磨自己的人。

在你想弄懂對方前，你懂得自己嗎？

當你打算將人性放在陽光底檢視，每個人都必然是瑕疵品。（《紀念日》劇照）

二、從「你們」出發──對於建立「信任」與「安全感」有沒有共識

一項外國研究顯示，半數受訪者認同「分享帳號密碼，是一種真愛的表現」，假如戀人不願意給他們密碼，會令他們起疑──兩者比例相若，事實上，永遠持相同立場的戀人也不多。但幸福的關係，重要的不在於你們多合得來，而在於你們如何處理合不來。

一個人格不成熟的人，往往誤以為其他人想要的東西和自己想要的一樣，反之，想要一段成熟正向的關係，戀人們均要意識到，自己已經從自由的一個人，變成依戀的二人關係，並對新身份及隨之而來的責任負責，及時對建立「信任」與「安全感」的課題達成共識，強化二人關係，隨後的相處更自在舒適。

因此，真正相處問題不是手機，而是你們之間感情的信任度及如何培養安全感。

想建立「信任」與「安全感」，問問自己與對方以下的問題：

奉勸一句，打開對方手機以前，希望你也有意識到自己的價值取向，明白在探索人性灰色地帶方面，你有多大的彈性。（《紀念日》劇照）

信任是一件弔詭的事──信任，對方或許會背叛你，不信任，對方一定會背叛你。不少研究顯示，愈是在婚姻中對安全感產生焦慮的夫妻，愈容易造成出軌偷吃的行為，這亦是所謂的「期待效應」。

那麼話說回來，到底戀人能不能看彼此手機？正如網民所言：「最適合跟你談戀愛問題的人，是正在跟你談戀愛的人。」這裡沒有人生答案，請好好跟你的對象談談──愛情中，我們不要徒勞地煩惱，也不要不瞭解彼此地努力。