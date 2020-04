近來網上鬧得沸沸揚揚的,是「周揚青羅志祥分手」,還有後續引發的「男人偷刪訊息、女人手機查勤」餘波。

羅志祥(小豬)與周揚青交往9年期間,男方一直以「愛我就要信我」的姿態要求女方別查手機。(《紀念日》劇照)

「戀人要不要互看手機」這月經題目再度翻起,引來不少網友分享自己慘痛經驗,更斷言「手機是潘朵拉的盒子,見光必死;沒有人能開心從戀人手機裡出來,這是通往分手的必經之路。」一時間,網絡上怨恨一片。

坦白說,周揚青的經歷,何嘗不是身邊你我他或她的影子?筆者想先分享兩個真實案例,再讓我們思索「看手機」這議題裡面,一些有意思的想法。

羅志祥被周揚青偷看手機後發現了渣男真面目,觸發兩岸三地女生對男友的手機的「檢查欲」。(《紀念日》劇照)

看手機是一把雙刃刀,有人看完天崩地裂,有人感情更佳。

2014年,英國一名婦人懷疑老公有小三,某天偷偷檢查對方手機,赫然發現裡面有不堪入目的「人獸交」照片,原來老公多次性侵愛犬,這名婦人受不了打擊,頭髮在幾天內全部掉光。

在打開對方的手機以前,「你」有沒有想過自己想確認甚麼?(《紀念日》劇照)

再舉身邊另一實例。我的一位女性好朋友K與男友L同居2年,恩愛非常,只是早些日子,從女閨密言行察覺,她對L抱有好感,多次明裡暗裡示意「很羨慕K」、「假如我也有男友像L一樣」、打聽L的喜好,K隱隱不安,但只覺男友一切如常。

一次,她忍不住偷偷翻開L手機,赫然見到女閨密出現在訊息欄,暗中與男友傳訊息。她的手一邊抖,一邊打開訊息欄──

「L你在公司附近嗎?我早下班了,一起晚飯?」、「你覺得這個好看嗎?我下周穿這條裙來你們家好嗎?」附上性感照一張,閨密連日的主動進取令K心寒。

「You can ask my girl.」L只淡淡地回覆。

他們的幾次對話,總是以L冷淡簡單地回絕閨蜜作結。K一邊甜滋滋地放下手機,一邊對自己猜疑男友感到內疚,數天後,男友更坦白閨蜜私下傳短訊一事,讓K親身回覆她免生誤會。K現在跟男友恩愛更甚。

在筆者眼中,看手機是一把雙刃刀,有人看完天崩地裂,有人感情更佳。「看過戀人手機分手是定律」其實是一則偽命題。

再仔細想一想,或者我們更該關注「看手機」裡藏著的2點議題。

真正相處問題不是手機,而是你們之間感情的信任度及如何培養安全感。(《紀念日》劇照)

議題一:從「你」出發──你想從中確認甚麼?

愛一個人,我們總希望能認清戀人的所有面向,無論好壞,這是人性。但打開對方的手機以前,「你」有沒有想過自己想確認甚麼?

假如是「希望知道對方是愛你的」──那麼你的「愛」是甚麼?

假如是「確認沒有外遇出軌」--那麼一個「正確」的人,在你心目中是怎樣的?

又或許,你更好奇的是,手機裡會不會藏著另一個世界,住著另一個,不認識的他/她──那麼你對人性的認知是程度?

在網上隨意去搜索事例,打開這個手機小盒子的人,赫然發現老公戀童、男友是雙性戀的例率多不勝數,令人心寒的是,某些時候你會發現,原來出軌只是小事。(《紀念日》劇照)

攤在陽光下,「正確的人」總是單一而扁平。但身為一個人,總是從黑暗與不堪、光明與正向之中提煉而成,當你打算將人性放在陽光底檢視,每個人都必然是瑕疵品。

奉勸一句,打開對方手機以前,希望你也有意識到自己的價值取向,明白在探索人性灰色地帶方面,你有多大的彈性。因為有時候,我們除了可能發現對方是個完全壞掉,可以立即放生的人,更多時候,我們可能是發現戀人的亦正亦邪,該放該不放成了心中長久糾結,而你,反而成為折磨自己的人。

在你想弄懂對方前,你懂得自己嗎?

當你打算將人性放在陽光底檢視,每個人都必然是瑕疵品。(《紀念日》劇照)

二、從「你們」出發──對於建立「信任」與「安全感」有沒有共識

一項外國研究顯示,半數受訪者認同「分享帳號密碼,是一種真愛的表現」,假如戀人不願意給他們密碼,會令他們起疑──兩者比例相若,事實上,永遠持相同立場的戀人也不多。但幸福的關係,重要的不在於你們多合得來,而在於你們如何處理合不來。

一個人格不成熟的人,往往誤以為其他人想要的東西和自己想要的一樣,反之,想要一段成熟正向的關係,戀人們均要意識到,自己已經從自由的一個人,變成依戀的二人關係,並對新身份及隨之而來的責任負責,及時對建立「信任」與「安全感」的課題達成共識,強化二人關係,隨後的相處更自在舒適。

因此,真正相處問題不是手機,而是你們之間感情的信任度及如何培養安全感。

想建立「信任」與「安全感」,問問自己與對方以下的問題:

奉勸一句,打開對方手機以前,希望你也有意識到自己的價值取向,明白在探索人性灰色地帶方面,你有多大的彈性。(《紀念日》劇照)

信任是一件弔詭的事──信任,對方或許會背叛你,不信任,對方一定會背叛你。不少研究顯示,愈是在婚姻中對安全感產生焦慮的夫妻,愈容易造成出軌偷吃的行為,這亦是所謂的「期待效應」。

那麼話說回來,到底戀人能不能看彼此手機?正如網民所言:「最適合跟你談戀愛問題的人,是正在跟你談戀愛的人。」這裡沒有人生答案,請好好跟你的對象談談──愛情中,我們不要徒勞地煩惱,也不要不瞭解彼此地努力。