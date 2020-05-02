要是你被背叛、被辜負，雖然這意味着你在錯的人眼中是理所當然和一文不值，但這不代表你真的如此廉價，因為在合適的人眼裡，即使你會有你的弱點、缺點和失誤，你仍是對方的無價之寶，所以你不用自我貶低，更不用一廂情願迎合錯的人。

周揚青最近撰長文公開羅志祥背她出軌、約炮等惡行，雖充滿不忿的指控，但字裏行間仍感受到她對昔日感情在美好時期的依戀。（gracechowwwww@IG）

很多人面對這樣的重創，眼見錯的人對外面的世界充滿好奇，無論你再美再優秀再努力做足一百分，還是敗給其他異性的新鮮感和某種無可替代的特殊感覺；還是無法令錯的人經得起誘惑、耐得住寂寞，於是覺得自己太差勁，是自己的問題而構成今天的結果。

無可否認，你是高估了自己在人家心中的位置和價值，所以你怎樣刻意討好和苦心經營，對方還是會看成理所當然，以此作為放肆的資本。

台灣娛圈鬧出出軌的男星豈止羅志祥，曾與阮經天拍拖多年的許瑋寗，也因阮經天出軌而分手，經歷心痛情傷。（IG@anno8o7）

你的真心對待、拼了命照顧對方的感受，到頭來換來的只是「硬擠在一個已經不屬於你的世界」的患得患失和喜怒無常，明明臉上看似沒事，心裡卻是酸酸的。

然而，這不是你不夠好；不是因為你毫無價值，所以他的世界裡已經不缺你一人，只是人家沒有心，不懂感恩惜福和欣賞你的美好，因此他不會知道這種「忽略你的感受、肆意揮霍你的熱情，甚至漠視你的沮喪難過」的行為是多麼傷人。

不過請你記住，你必須認清自己的價值所在，就算你在錯的人面前顯得一不文值，但這也不是「國際標準」，你也能找到一個視你為瑰寶的對的人，後者總是懂得如何以完全的目光欣賞未必是最完美的你。

幸而許瑋寗走出情傷後，終遇上真命天子劉又年，二人恩愛甜蜜。（IG@anno8o7）

當你遇上合適的人，他會願意踏踏實實跟你一起生活，互相喜歡，沒有瞞騙和出軌，懂得從一而終，給你最大的安全感，使愛情之路走得平平坦坦。

或者如今的挫敗，雖然是你的劫難，同時也是一個給你看清全貌的機會，讓你知道真正的愛不是單方面的成全和追逐，而是互相吸引；真正愛你的人不會這樣傷害你和委屈你，令你感到不安，否則其實這說明了他沒那麼喜歡你；說明了這是需要轉身的訊息。

【按圖看】更多愛情金句，如若你也遇上被背叛、被辜負，不要自我貶低，只是一個機會讓看清當下感情的全貌（以下是同樣曾被另一半出軌的女星）：

一段好的愛情，不是單方面追逐，而是互相吸引和前行；不是死纏難打，而是順其自然的舒服相處；不是逢場作戲，而是認真珍惜。

你的跌倒，不是你不配擁有，而是對方不值得擁有你，所以假如你不是與自己深仇大恨，僅此而已。請把在乎留給那些懂得欣賞你的人，而非那些自我中心、對你滿不在乎的人身上。You deserve better！