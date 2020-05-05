女星嫁入豪門已是見慣不怪，「麻雀變鳳凰飛上樹梢」是人人稱羡的蛻變，既能收穫愛情，又可以衣食無憂，世上哪有女人不想嫁入豪門呢？不過，現實版「童話故事」並不是可以「永遠幸福地生活下去」，嫁入豪門卻婚姻破碎的女星例子更是不在少數。嫁入豪門，真的幸福嗎？

台灣女星陳德容曾拍攝過多部瓊瑤作品，曾紅極一時。（陳德容@微博），

「玉女始祖」陳德容嫁豪門8年 終離婚收場

她擁有冰清瑩白的肌膚；一雙水汪汪的大眼睛楚楚動人；一顰一笑皆是款款深情。九十年代紅遍大江南北的台灣女星陳德容，稱得上是「玉女始祖」，當年年僅18歲的她，因出演瓊瑤劇《梅花三弄梅花烙》而一炮而紅，成為「瓊瑤女郎」。

相信香港觀眾對陳德容並不陌生，她與周星馳多次合作，曾共同主演《師兄撞鬼》，還出演電影《鹿鼎記》中「雙兒」一角。當時只有16歲的陳德容一出場就令人驚艷，還和大有名氣的周星馳傳出緋聞，星途更是無可限量。

年輕時陳德容美艷動人，是「最美瓊瑤女郎」之一。（陳德容@微博），

回顧陳德容經典角色：（點閱下圖查看）

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2011年，陳德容和從事地產的富商王贊策步入婚姻殿堂，被形容是「天造地設的一對」。婚後，她漸漸減產將生活重心移至家庭，就外界看來陳德容嫁入豪門，擁有幸福美滿的婚姻生活，已是「人生贏家」。多年來，兩人的感情生活一直保持低調，鮮少公開露面，8年的夫妻生活一直未有生子，陳德容曾受訪表示對生小孩沒有那麼渴望，很享受二人世界。

陳德容在2011年閃嫁給富商王贊策。（頭條很哥@微博）

每對夫妻都要經過很多磨合，但不一定磨合得了。 陳德容

不過當兩人再次出現在眾人視綫之時，卻帶來了離婚的消息。經媒體證實陳德容與富商老公早於去年8月已經離婚，據瞭解離婚原因不涉及第三者及金錢，是和平分手。陳德容在離婚消息曝光後接受訪問，提及兩人經過磨合後，發現仍然有許多價值觀和看法不同。另外，「聚少離多」也是導致婚姻破裂的原因之一，兩人工作性質過於不同，相聚時間很少，陳德容回想因拍戲兩人最長有幾個月時間沒有見面。

陳德容表示離婚是由她提出，整個過程都是平和的，談及財產問題時，她透露結婚後各自理財，雙方財產分開，因此沒有財產分配或贍養費問題，她表示當初「不是因為錢才結合，是因為喜歡這個人才結合」。離婚後的陳德容在社交平台上欣喜表示，可以有更多時間投入自己喜愛的演藝事業，同樣期待愛情，表示「公主不缺白馬王子」，想來美貌依舊的陳德容恢復單身，追求者必蜂擁而至。

46歲陳德容與富商王贊策結婚8年終離婚收場。（頭條很哥@微博）

如今46歲的陳德容風韻猶存：（點閱下圖查看）

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嫁入豪門成「笑話」的女星還有誰？

女星們的交往對象常常都是非富即貴，而她們剛嫁入豪門時風光滿面，搶盡風頭，但是背後步入豪門的生活，卻十分凄慘。當中涉及家暴、出軌等離婚「撕破臉」的事例比比皆是，有的女星甚至連名分也沒有，家中地位卑微，「豪門愛情」注定支離破碎？

嫁入豪門卻落得破碎結局的女星：（點閱下圖查看）

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嫁入豪門不如嫁給地位平等的愛情？

如果你足夠幸運，戀愛對象是富有的人，讓愛情故事錦上添花，至少往後衣食無憂，不用再為五斗米折腰。但是，豪門愛情看上去夢幻又美好，背後辛酸卻不為人知。如果對象地位和財富實力都比自己高的話，容易產生一種無形的壓力。相反，如果和地位相對等的交往對象，一起努力打拼積累財富，可能反而讓關係更加堅固！當「豪門婚姻」只剩下「豪門」，失去「婚姻」，真的會幸福嗎？

嫁入豪門的４大壓力，絕非人人受得住：（點閱下圖查看）

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資料來源：financialsa