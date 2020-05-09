Netflix 真人實況節目《欲罷不能》找來一班陽光肌肉男和性感火辣女，在一個渡假小島上同住一個月。他們本身都是經驗豐富的約炮高手，但在同住期間不能親吻和發生性行為，最終就能贏得十萬美元獎金。

Netflix 真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle），大膽挑戰人類原始性慾底線。(toohotnetflixofficial@IG)

爲了獎金，大家都盡量壓抑內心最原始的慾望，從以往一見面就會飛禽大咬變成含蓄的談話引誘與挑逗。沒錯，對他們而言，挑逗就像是呼吸般自然的事，怎能說停就能停呢？一起看看節目中高手如何過招，學習以下幾個挑逗的祕訣吧。說不定挑着挑着還能挑出真感情，就像從節目愛到現實，剛宣佈要結婚的萬人迷女神 Francesca Farago 和小鮮肉 Harry Jowsey 一樣。

挑逗就是要抓住對方好奇、叛逆的一面。

節目中，當英國陽光暖男 David Birtwistle 第一次接近性感黑妹Rhonda Paul， 他的開場白是：「抱歉，我的褲子太緊了，你往上看好嗎？」這令本身在曬太陽的 Rhonda，自然反應地看了他褲子一下。沒錯，叛逆是人的天性，越叫你不要看的越就是會看。有些事情，看不到的更神祕、得不到的更美好。

《慾罷不能》（Too Hot to Handle）節目中的英國陽光暖男 David Birtwistle(david.birtwistle@IG)

就如萬人迷女神 Francesca Farago 跟小鮮肉 Harry Jowsey 明明確立了關係，然後壞男孩 Kori 出現，問她「想要壞一次嗎？」並約她外出，儘管衆人說不想出席的可以拒絕的，但叛逆的 Francesca還是心癢難耐，選擇了赴約。

《慾罷不能》（Too Hot to Handle）中身材火辣的美女雲集。（francescafarago＠IG）

挑逗高手應具備自信，把自己放在一個高的起點。

剛見面的時候，陽光暖男 David 和自信黑人 Sharron 同時對性感黑妹 Rhonda 展開追求。David 直接問 Rhonda：「我是否你的菜？」，Rhonda 語帶不肯定地說：「你可能會是。」在這裏，David 關注的是 Rhonda 對他的感覺。而Sharron一上前卻是問：「你在想我嗎？」Rhonda答「沒有」Sharron接着調皮地說：「可是你一直在盯著我。」

《慾罷不能》（Too Hot to Handle）中性感黑妹 Rhonda與不同猛男調情。(imrhondapaul@IG)

Rhonda 雖馬上反駁，但在這次跟兩人的對話後，她認爲 Sharron 比 David 更風趣，更適合自己。在這裏，兩個男人產生了明顯的對比，David 的說法是把自己放在一個較低的起點，讓 Rhonda 挑選，而 Sharron 的說法則比較霸氣，就是把自己放在一個高的起點，也就是 Rhonda 認爲他能「食得住」自己的原因。

《慾罷不能》（Too Hot to Handle）中黑人Sharron Townsend以風趣自信一面俘虜女人1(sharrontownsendofficial@IG)

隨身帶備打開話題、拉近關係的道具

來自英國的陽光暖男 David Birtwistle 一來到沙灘，就問甜美女生Chloe 和型女 Nicole O'Brien 要不要塗太陽油，隨後拿出隨身帶備的太陽油幫她們塗。而當他去找性感黑妹 Rhonda 調情時，也同樣地帶備了太陽油，並趁機稱讚和撫摸了她的臀部。看到這裏連旁白都不禁要問，究竟 David帶了多少防曬油來，怎麼能每個女生都用同一招。

《慾罷不能》（Too Hot to Handle）的約炮高手不乏撩妹招式旁身。(david.birtwistle@IG)

也許一見面就塗防曬這招在香港未必行得通，但隨身攜帶一些能打開話題的道具，的確也能拉近彼此的關係。一些勾引男人的高手，亦常會帶有一些跟男生興趣愛好一樣的東西，以便產生共同話題。就如羅志祥旗下女藝人愷樂，也曾表示在家收集的黑武士公仔，是讓男生看到覺得這個女生很特別，好像是同一個頻率的人，是打開話題的橋樑。

《慾罷不能》（Too Hot to Handle）的甜美女孩Chloe Veitch。(chloeveitchofficial@IG)

曖昧就像搖搖板，一人一下才有趣，一旦有一邊沉下去就不能繼續了。

來自英國的 Chloe Veitch 外表甜美，自然引來不少男生的追求，在節目中曾與陽光暖男David Birtwistle、加州型男 Bryce Hirschberg 和 壞男孩 Kori Sampson 先後曖昧過的她，直言就是喜歡壞壞的男人。Bryce 曾向 Chloe 認真表白，說她美麗善良，是他的完美女神。Chloe 要求對方親吻自己，誰知 Bryce 聽話地親吻了她之後，Chloe 對他的感覺就180度轉變了，她表示不能接受自己跟太認真的男生在一起。

《慾罷不能》（Too Hot to Handle）令人不禁反思男女與性慾的種種關係。(chloeveitchofficial@IG)

然而，其後 Chloe 遇到壞男孩Kori，Kori 在跟她曖昧時察覺到她明顯的愛意，最終也是找機會拒絕了她，二人不歡而散。曖昧就像兩個人坐在搖搖板上，一人一下才有趣味，一旦有一邊沉下去就不能繼續了。下次遇到心儀的對象，不用急着告白，先跟他玩一下曖昧的搖搖板，說不定他會先向你表白呢！