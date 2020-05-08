【阿嬌離婚】結婚並非「先結先贏」　踏入婚姻前女孩要知道的事

麗莎很早就出社會做事，因為對時尚的喜好又兼具美感品味，她代理了歐洲品牌服飾，也進駐到各大商場，多年下來經營得有聲有色，事業如此順利，情場卻總失意，她老是遇到會跟他借錢周轉的男友，都不知道被掏光幾桶金了！？ 文：好命安娜／滔客

愛情使人盲目，錯愛更是令人走投無路，縱使她已經沒有多餘資金可以援助男友，居然還去抵押自己的房子，果不其然對方還不出錢，於是麗莎的房子沒了，男友當然也變成了前任，就在她陷入「人去錢空」的窘境時，從友人得知前任很快又攀上另一個商場女強人，面對這樣的雙重打擊，她感到心灰意冷地說：「我不想再照顧男人了，我累了。」

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像麗莎這般條件好的女人，桃花可是從沒斷過，不久後她便遇上了一位富商，男人對她呵護備至、大方體貼，完全不同於前任男友們，還常聽他談起生意經自有獨到的見解，麗莎的崇拜之情油然而生，火速展開交往後就接著閃婚了！她認為自己找到了此生的依靠，終於能過上好日子了，「她贏了前男友」。

結果她並沒有贏，依舊識人不清，婚後另一半跟她說生意忽然倒了，她才驚覺這一切是場騙局，從一開始男人就是空殼的假富商，很不幸地，麗莎又無故背上了債務，本來以為在窮途末路時抓到了「吉祥物」能拯救人生，怎知卻是胡亂抓一把的「浮木」？

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在急於尋找依靠的情況下倉促結婚，多半是會後悔的，焦慮會讓人思考偏頗造成誤判，缺乏足夠的觀察與相處，此時特別容易鬼遮眼，下場輕則閃離浪費時間，重則誤了自己一生。

千萬別抱著「想給前任好看」的心態，要搶先他一步結婚，結婚不是百米賽跑，沒有先結先贏這種事，因為賭氣而草率嫁人，萬一嫁錯了，前任可是不痛不癢，到頭來吃虧的只有自己，不要把婚姻玩成了大隊接力賽，一棒接一棒梅開好幾度，每一棒都跑得又快又短暫，豈不身心俱疲嗎？

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「好姻緣」都是在人身心狀態良好的時候才會報到，所以是該充實自己的單身日子，一個人自由自在正是實現夢想的好時機，這追夢的過程必定多采多姿，會接觸到許多正面的人事物，也就提高了碰上良緣的運氣。

當你把門外的草養得青翠茂盛，自然會有漂亮的馬被吸引過來，同時你要練就出一雙伯樂的好眼力，能夠挑中千里馬，可以長久相伴的對象才是所謂的好姻緣，「結婚比較像是馬拉松賽，要能跑到終點才有機會贏！」

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