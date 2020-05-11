【郭富城慈善騷｜演唱會】【郭富城慈善騷｜演唱會】54歲郭富城（城城）日前舉辦《鼓舞．動起來Online Concert 2020》，希望為舞者及電影幕後工作者籌款。太太方媛更帶同大女兒到場支持。

疫情之下，各行各業大受影響，其中自僱人士或Freelancer首當其衝，也是政府紓困措施中被忽視的一群。舞蹈員出身的郭富城希望藉此讓政府可以正視這個行業面對的問題，善舉獲得不少人大讚。

54歲的郭富城，在炎熱天氣下又唱又跳1小時，依然臉不改容，舞王風采不減。演唱會中除了勁歌熱舞，也不乏溫馨場面。「天王嫂」方媛與大女兒Chantelle到場支持城城，一家三口第一次正式出席公開場合，面對女兒，城城收起勁歌熱舞時的狠勁，流露出慈父的溫柔。雖然城城與方媛結婚3年，仍不時將方媛、郭富城與熊黛林3個名字擺在一起，網紅與天王的組合，仍會有人質疑兩人不般配，走得不長久。

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當年「鞋子論」惹爭議

城城與熊黛林拍拖7年，多次傳出兩人步入教堂的消息，卻迎來兩人分手的消息。當年兩人分手，全部人都把矛頭指向郭富城，全因他當年以「鞋」比喻與熊黛林的戀情，「一雙鞋不合腳時，成天穿都會不舒服，你都就會想換一雙舒服的鞋。我們每日都要走路，就好似身邊伴侶，應該要找對合適先着上去，硬撐着穿只會流血，傷口又不癒合，找另一個可能更好，感情世界也是一樣。」網民大罵他不顧7年情分，以「鞋」比喻曾經愛過的人並不尊重，又質疑他沒有「膊頭」，不合適卻一直拖着熊黛林，當時更出現郭富城暗交苟芸慧的消息，至今仍有不少人對郭富城留下「Play Boy」的印象。

郭富城與熊黛林當年拍MV擦出愛火花。（《風之子》MV截圖）

熊黛林曾經在內地節目《中國超模》中解釋與城城分手的理由是感情變淡，家人催婚，想找個可依靠的男人所以分手。當世人都以為城城不想被婚姻束縛，從此成為「鑽石王老五」，他卻隨後戀上小22歲的內地網紅方媛，拍拖不夠2年便結婚兼為人父。他與方媛的戀情公開後，不少網民都直言兩人不般配，不看好郭富城與方媛。即使熊黛林與方媛毫無交集，有人仍將兩人作比較，熊黛林作為名模，較有氣質、優雅，方媛只是個沒甚名氣的網絡紅人，即使郭富城與熊黛林各自有新生活，有人仍為熊黛林忿忿不平、咬牙切齒。

即使對方媛諸多不滿，我們仍要接受，結婚不只講求伴侶條件，有時候，時機比一切重要。

郭富城與方媛拍拖後，一改過往對感情的低調作風，兩人屢屢在社交平台上放閃：

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想婚主要因對的時機？

不少人替熊黛林付出7年青春不值，然而，再合拍的人，只要出現在「錯的時間」，通常都沒有結果。拍拖多年的情侶，最後因婚姻觀不合而分手，你和我身邊都總有幾對，過去深愛彼此的點滴，都只能成為美好回憶，遺憾、殘酷，卻是現實。針對方媛的負評不絕，但即使她如何比不上熊黛林，她卻出現在「對的時機」。雖然只是與熊黛林分手兩年，足以讓城城變了個人。2015年底認愛，郭富城在2016年參加內地真人騷《我們十七歲》時坦承作為演員，自己過去心無旁騖地只想拿到影帝，而他在16年終於憑《踏雪尋梅》獲得金像獎的「最佳男主角」。夢想實現，所以他開始考慮結婚生子的事。

郭富城成家立室為了圓母親心願。（郭富城微博）

一向孝順母親的他，結婚某部份也是向完成母親心願。他17年在無綫節目《Star Talk》受訪時坦言母親雖沒有明言，但其實一直都想見到他成家立室，「以孝順仔而言，我是不合格，太多時間放在工作上。」看着母親身體開始變差，他覺得是時候要組織家庭。與熊黛林受盡「負心漢」的指控，然而，郭富城其實一向都坦白自己感情第二，工作第一，他接受內地傳媒採訪時更直言「我會拍拖，這個很正常。但是，不到50歲我不會結婚。」

而與方媛結婚時，他正好50+1，不少人覺得奉子成婚一定是「意外」，其實細心一想，意外來得如此「合時」，說到底，還是天王終於時候對了。

【點圖即看】熊黛琳近況==>