【歎息橋】由林保怡、周家怡、衛詩雅、陳奐仁主演的ViuTv新劇《歎息橋》，打破一般港劇敘事模式，每集從一個角色的角度出發，與文學名作《羅生門》有幾分相似。不同角色敘述同一故事場景對白雖有重覆卻不沉悶，全因各人自說自話，細節中見不同，只述說對自己最有利的版本。

《歎息橋》破格敘事手法獲得好評，點擊看劇中強大角色陣容：

+ 14 + 13 + 12

年紀越大，步進社會，才發現童話裏王子公主的故事很「離地」，現實中的愛侶不是每一對都那般門當戶對，也沒有偌大的城堡作居所，步進教堂前，煩日後生活，煩柴米油鹽，比皇后的毒蘋果更加難纏。

《歎息橋》說的愛情就是如此現實，沒有韓劇般的浪漫情節，沒有讓人咬牙切齒的出軌情節，首三集講述林保怡、衛詩雅與陳奐仁的三角戀故事。衛詩雅飾演的Joyce與陳奐仁飾演的Ken是一對拍拖8年的同居情侶，Joyce偶爾重遇年輕時獨有比利時認識的藝術家Thomas（林保怡飾演），受不住悶蛋男友和淡如水的愛情，因而出軌。

劇中的衛詩雅與陳奐仁拍拖多年，早已失卻熱情。（IG@hanjintan）

*以下內容含有劇透*

30+沒選擇將就與「水泡」結婚

Joyce與Ken很多典型愛情長跑的情侶一樣，被現實生活消磨激情，同居第一天吃餐蛋麵也可以笑一餐，一齊8年後，同坐一張餐桌，也是看着手機各自修行。家中富裕的Joyce從來不愁衣食，沒有負擔想做就做，有本錢嘗試新事物，不願被一份正職綁死，與擔任公務員的Ken有天淵之別，她自然受不了這樣的生活。對方不解浪漫，情人節煮即食咖喱飯，看電影途中睡着，家務全由她一手包辦，她自嘲自己似「妹仔」。

【《歎息橋》劇照】愛情長跑多年，不婚就分？（IG@michellewsn）

她想過與Ken分手，也曾經氣得把他趕出自己家，當與好姊妹談及分手念頭後，對方卻勸她想清楚，「30多歲了，沒有太多選擇」，連父親也跟她說「Ken是好仔，夠乖夠穩定」。除了面對30+的焦慮，讓Joyce如此難以捨棄的原因是不甘，付出8年青春，不收租金讓對方搬進自己家，當自己家是迷你倉，她不甘願從這段感情「空手而回」，至少也要獲得一個安穩的承諾才甘心。

後來重遇愛玩、神秘的Thomas，Joyce也有想過與Ken分手，從此就與Thomas在一起，偏偏父親身體出現毛病，最需要人陪伴時Thomas卻失了蹤，沒有遇過太多挫折的她頓時崩潰，最後選擇與Ken復合並結婚。她結婚並不是因為「愛」，只是想難過時身邊有個人作伴，不用獨自面對。

劇中的年輕版衛詩雅於比利時遇見畫家林保怡，因而有過短暫情緣。（《歎息橋》劇照）

《歎息橋》神劇之處，點擊看兩人敘述同一故事時的分別＝＝＞

+ 4 + 3 + 2

「裙腳仔」結婚為自由逃離母親

Joyce答應求婚是渴求陪伴，Ken決定結婚也有自己的盤算。從小與母親相依為命，家教很嚴，連大學畢業禮當天也不能與同學吃晚餐，而是要回家「報到」吃飯。無論讀書、拍拖、工作全由母親主宰，他從不敢逆嚴厲母親的意思。出生以來，他擁有的唯一自由就是買自己的玩具，但母親也不時恐嚇他「丟掉你的玩具」。

劇中陳奐仁母親極為嚴厲，讓他喘不過氣。（《歎息橋》劇照）

當他遇到Joyce，兩人開始拍拖，他到她家約會時，坦白地說了一句「你這裏真的很舒服，我不想回去。」 這句沒有任何性暗示，他真的單純地不想回到有母親的那個家。因為在Joyce的家，他可以有空間擺放自己的玩具，他可以不必活得如此拘謹，回家就要立即洗手、每晚一定要回家吃飯，與Joyce同居，他第一次嚐到自由的滋味。他自顧自地享受自由，卻從不想理解Joyce的感受，情人節大吵一場，對方喊着分手時，他卻只為玩具着急，留下一句「唔好掉我的玩具，我會回來拿」。

+ 5 + 4 + 3

「復合」真相說穿或只會令人難堪？

搬出Joyce的家後，他四處尋覓單位，妄想用400萬買1500呎單位，最後卻發現萬多元只能租到市區劏房，連他的玩具也容納不下，因此覺得「還是Joyce的家比較好」。因此重回Joyce家中，並且向她求婚。

林保怡在劇中一句「有距離嘅嘢，永遠都喺最靚嘅」說得到肉，旁人看來，Ken與Joyce的故事就是愛情長跑多年後，終於開花結果的甜蜜故事，其實局中人最清楚，兩個人的結合不過是各自為自己打算。