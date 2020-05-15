台灣男藝人高以翔以出眾外表以及暖男形象深入民心，就在星途熠熠之際，因參加内地一檔綜藝節目《追我吧》突然體力不支倒地昏迷，後經搶救後證實不治，悲痛消息讓眾人感到惋惜。作為高以翔女友——Bella，痛失男友後，眾人都十分擔心其狀況，希望她能早日走出陰影。 不過，近日Bella在IG社交網站上上傳了一名男子裸上身的自拍影片，疑似有新戀情引起熱議，有人表示支持，卻也有人提出抗議？

Bella據悉與高以翔已交往三年。（bella_navy4life@IG）

高以翔逝世不到半年 網友：「這麼快就愛上別人？」

台灣男神高以翔突然意外離世，令人大感惋惜。(godfreygao@IG)

男星高以翔去年11月錄製内地節目《追我吧》時意外猝逝，享年35歲，而高以翔的圈外女友Bella也因此曝光。年僅23歲的她，據悉與高以翔交往三年，兩人感情之事處理得相當低調，甜蜜穩定的戀情被傳出二人已有結婚打算。甚至也有傳聞指高以翔原本打算錄影結束後，回台灣向Bella求婚，誰知卻收到突如其來的噩耗。

與高以翔天人永相隔的Bella曾在IG上傳與高以翔的合照，還發佈兩人去旅行的甜蜜照片，表達對男友的思念之情。旁人也能深切感受到Bella對摯愛深深的思念，用情至深。許多粉絲十分擔心Bella的身心狀況，常在她的IG中留言為她打氣，希望她早日振作走出傷痛。現在可以看見Bella生活正慢慢重回正軌，她不時上傳生活日常照片，似乎已慢慢行出陰霾……

高以翔與Bella昔日甜蜜合照。（bella_navy4life@IG）

Bella在IG上分享與高以翔生前合照表達思念之情：（點閱下圖）

神秘男子裸上身自拍影片讓新戀情曝光？

不過，早前Bella的IG限時動態中突然出現了一名神秘男子的自拍影片，該男子在影片中裸露上身、頭髮凌亂，似乎是躺在床上拍攝影片，還對鏡頭做出一些搞怪表情。影片一經上傳後，沒過多久就被刪除，此舉馬上引起網友熱烈討論，猜測該名神秘男子是否是Bella的新對象？

Bella的IG限時動態驚現裸上身神秘男：

對此，有網民表示支持，希望Bella能早日找到好對象，努力向前看。不過也有人對她感到不滿，質疑Bella「怎麼這麼快就愛上別人？」還懷疑她之前上傳與高以翔合照緬懷是拿他來炒作。雙方陣營持不同意見，引發一場網友間的舌戰。就此看來，畢竟「逝者已矣，生者如斯」，相信高以翔在天之靈也會希望自己的女友能夠再找到幸福，快樂地度過每一天。有新戀情與否，是女方的人身自由，既然能夠重拾美好，旁人應該替她感到高興才是！

許多人希望高以翔前女友Bella能夠早日走出傷痛。（bella_navy4life@IG）

查看更多高以翔前女友Bella照片：（點閱下圖）

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另一半離世該如何走出陰霾 心理學家：你無需故作堅强！

突如其來的噩耗猶如晴天霹靂，讓人瞬間被擊垮，面對死亡沒有人可以做好心理準備，而活著的人更加難以釋懷。面對摯愛離世，悲慟情緒排山倒海地襲來，來不及告別，留下來的人該如何生活？這趟療傷之旅，雖然漫長又痛苦，但是勇敢面對失去、面對事實，是在世者的必修課之一。

另一半離世該如何走出傷痛？（Jurica Koletić/Unsplash）

面對失去，好好擁抱悲傷，無需刻意遺忘，傷痛永遠都會在，最重要的是努力地好好活下去！

「面對痛失摯愛」心理學家的6個建議：

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參考資料：John A. Lundin〈How to Deal With the Death of a Loved One〉