【羅志祥道歉】羅志祥（小豬）與周揚青相愛9年，卻撕破臉分手。周揚青在微博上宣布分手，並且以長文控訴多次出軌、進行「多人運動」、與化妝師及旗下藝人有不正當關係等，當時她灑脫直言分手並「不難過，因為你一點都不值得！」羅志祥和疑似第三者愷樂在Instagram上公開向周揚青道歉，默認控訴，而周揚青也寄情工作，不時在微博上傳自家品牌的新款照，事件似乎告一段落。

羅志祥趁「520」發文向周揚青道歉，並公開多張從未曝光的甜蜜照。（羅志祥Facebook）

羅志祥公開道歉 卻遭網民諷刺？

然而，羅志祥隔一個月後，選擇在「520」這個有特殊意義的日子，上傳近7000字長文加14張甜蜜合照向周揚青道歉，以往從沒有高調說過兩人相愛點滴的小豬直言「這一次，我答應妳，由我來跟大家分享我們的故事⋯」，而公開放閃也是周揚青「一直想實現的願望」。他把兩人由相識、相知、相愛到分手的點滴寫成短篇小說，但網民似乎不太受落，留言諷刺他是否要轉行寫言情小說、又說「現在說這些會不會太晚了，你對那女孩的傷害已經造成」。

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【道歉文｜重點解構】分手後的甜言蜜語只是「糖衣陷阱」？

當一個男生洋洋灑灑為你寫了數千字，重提過去兩人的相愛點滴，兩人在曖昧期間互相鬥嘴、說笑、吃醋，交往穩定後他第一次帶她見媽媽、悄悄為她取消工作，特意飛到日本給她驚喜，一起坐她最害怕的雲霄飛車，重新勾起昔日的美好點滴，相信不少女生看到都會心軟。

畢竟周揚青曾經如此愛他，為他學寫繁體字、不惜台灣內地兩邊走、甘願在拍拖初期忍耐着不安，不公開與羅志祥的戀情，而她在分手文上依舊會提到他的「好」，「會排掉工作就為了陪我過重要的節日」、「交往這麼多年還是會每天都打電話」，縱然對方屢次出軌，但9年的感情不是說句「I'm single」就能解脫。

【點圖即看】羅志祥從未公開過多張親密照＝＝＞

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曾經深愛過，看過這數千字，難免會有一絲感動，甚至萌生一絲回頭的想法。不僅是羅志祥，世上也有不少出軌一方在分手過後才懂得「悔恨」，一次又一次地低頭認錯，一次又一次地解釋，提起過往的甜蜜點滴，這些都是常見求復合的伎倆。

雖然理性上你都知道他的一字一句都是辯駁，但情感上有忍不住被打動、相信他。

羅志祥的字字句句，讓人幾乎想不起他對周揚青所做的傷害，美麗的糖衣包裹着的卻是陷阱。若然他真的如此在乎這段感情，何必等到分開以後才懂得悔恨？當你忍不住回頭時，即使他沒有重蹈覆轍，你也容易被終日多疑、偏執折磨。當你選擇原諒，等待着你的未必是昔日幸福，而是無止境的不安感。有時候，放下一個人不僅是忘記對他的恨，更是忘記你們之間的甜蜜往事，放棄對他美好的幻想，也是放過自己。

不知周揚青會否心軟回頭？（羅志祥Facebook）

伴侶曾出軌，選擇原諒之前要考慮......

如果恨過、罵過，兩個人都冷靜下來，不是因為被對方的甜言蜜語「蒙騙」，而是你看清自己的內心後，決定再給他一次機會，但在重修舊好前，又要先考慮甚麼？外國媒體《Bustle》指出在伴侶出軌後，如果你們能做到以下的事，不妨考慮復合：