特首林鄭月娥於昨日（19日）疑誤引用已故南非總統曼德拉的名言，指「教育的崩潰足以摧毀一個國家」；其後被發現曼德拉生前並未被收錄這句話。曼德拉除了是知名人權領袖，一生經歷三段婚姻，第一段婚姻維持14年，離婚後3個月再婚娶22歲女；80歲高齡第三度結婚，皆為人津津樂道。引用他的第一任妻子Evelyn Mase所言：「世界都對他過譽了，他只是一個男人。」

【曼德拉效應？】關於曼德拉，你不可以不知道的事＝＝＞

已故南非總統納爾遜·曼德拉（1918-2013）受人尊敬，對人權推動的貢獻無容置疑，那在他一生中的三位妻子，由初戀情人、出軌、被譽為「黑人母親」的第二任妻子，到同樣積極推動自由人權的晚年知己，你又知多少？

在《漫漫自由路》一書中，曼德拉寫道：「我在監獄裡最憂心的問題，就是我無意間帶給別人的錯誤印象，讓外界誤以為我是聖人。我從來就不是聖人。俗世對聖人的定義，就是一個不斷努力的罪人。」（《曼德拉：漫漫自由路》劇照）

第一任妻子：世界都對他過譽了，他只是一個男人。

在《漫漫自由路》一書中，曼德拉寫道：「我在監獄裡最憂心的問題，就是我無意間帶給別人的錯誤印象，讓外界誤以為我是聖人。我從來就不是聖人。俗世對聖人的定義，就是一個不斷努力的罪人。」傳奇的愛情故事，會不會是他「犯錯」的痕跡之一？

在1944年，曼德拉遇到他的妻子Evelyn Mase。據曼德拉的描述，她是一個寂靜、美麗的鄉郊女孩。當時Evelyn在正在受訓為護士，二人在同年結婚，育有兩子兩女。

雖然他全心全意投入推動反隔離運動，沒有太多時間照顧家人，但他的大兒子以爸爸為傲及榜樣，第二個女兒在9個月大時就因病去世。曼德拉與妻子雖一起度過了艱苦的時光，但他們的婚姻只維持了14年，除了因為忽略了家人，他也被指與約會其他女人。

首任妻子Evelyn曾接受訪問時曾透露，她相信曼德拉曾經深愛她，不過一切都變了。她指曼德拉曾把漂亮的女秘書帶回家， Evelyn威脅要是他繼續把秘書們帶到二人的床上，她便會把熱水潑在他們身上。Evelyn最後提出分手，她把屋子清空，連窗簾都帶走。二人婚姻維持14年，曼德拉在他的傳記中寫道：「她是一個好女人、有魅力、強壯、忠貞、與一個好母親。」

一個因出軌而離開妻子與孩子的男人怎能成為基督？世界都對他過譽了，他只是一個男人。 曼德拉第一任妻子Evelyn

離婚三個月後，曼德拉與22歲的社工Winnie Madikizela結婚。Winnie也是第一批與丈夫簽定婚前協議的黑人女性，令她不需得到丈夫的同意，也可擁自己的生意。她也是曼德拉漫長獄中生涯的精神支柱。（路透社）

第二任妻子：22歲前衛社工 同因「出軌」而離婚？

離婚三個月後，曼德拉與22歲的社工Winnie Madikizela結婚。Winnie也是第一批與丈夫簽定婚前協議的黑人女性，令她不需得到丈夫的同意，也可擁自己的生意。即使二人也是聚少離多，但他們育有兩個女兒。婚後4年曼德拉便被關進大西洋上的羅本島，Winnie一直支持獄中的丈夫，更成為曼德拉的代表。

曼德拉身陷囹圄的27年，Winnie不只作為曼德拉與外界的傳聲筒，更逐漸成為黑人人權運動的象徵人物。溫妮與非洲民族會議（ANC）持續為黑人平權工作，成為當時白人至上主義的執政黨—南非國民黨的眼中釘，她被流放打壓，只是偶爾獲批到羅本島探望丈夫。1969年，她更被白人政府監禁長達491天，她在監獄裡遭受虐打，更被關入單人監獄，即使她後來捲入謀殺與綁架等醜聞中，在許多南非人心中，她不只是曼德拉的前妻，而是「南非國母」、「黑人母親」。

在1990年曼德拉終於重獲自由，溫妮前往監獄迎接，與曼德拉攜手同行的畫面一度傳為佳話。但在重獲自由後數年，曼德拉成為總統後，二人卻開始分居，有傳是因為政見不一，也有傳是因為Winnie有婚外情，二人在1996年結束這段婚姻。

80歲生日結婚 第三任妻子：「我學會把傳奇與這男人分開。」

離婚後不足兩年， 80歲的曼德拉與52歲的前莫桑比克總統遺孀Graca Machel結婚。（Graça Machel Trust@facebook）

離婚後不足兩年， 80歲的曼德拉第三度結婚，對象是52歲的前莫桑比克總統遺孀Graca Machel。Graca與上兩任妻子十分不一樣，精通德、法、西、義、葡、英等語言，致力推動婦女與兒童人權運動，曾經入閣，婚後在聯合國服務。

她曾笑說，曼德拉可跟她死去的丈夫學習，更能與他前妻Winne成為密友，在對話中稱曼德拉為「我們的丈夫」。曼德拉曾寫及Graca，道：「我不能形容我有多快樂，能遇到一位溫暖、謙卑又有禮的女人。這給我難以言喻的安全感，因為我知道世界上有那麼一個人，我可以依靠。」在一次訪問中，他又提到：「我不為失敗感到後悔，因為有她，我的晚年有如花朵一般盛放。」

在2008年的一次訪問中，Graca也憶述：「在我們相遇時，我們都已安定下來了。我們都長大了，知道伴侶的價值。因為如此，我們十分享受這段關係。那跟年輕時十分不一樣，當你年輕時，你有很多要求。不，不。我們只是接受彼此的模樣，享受每一天，就當每天是最後一天。」（《曼德拉：漫漫自由路》劇照）

而在2008年的一次訪問中，Graca也憶述：「在我們相遇時，我們都已安定下來了。我們都長大了，知道伴侶的價值。因為如此，我們十分享受這段關係。那跟年輕時十分不一樣，當你年輕時，你有很多要求。不，不。我們只是接受彼此的模樣，享受每一天，就當每天是最後一天。」

最後記者問及，有沒有曾有一個想法：「我竟然嫁給了曼德拉！」而她回答：「剛開始時，我確有這樣的想法，但是這與我愛的男人有衝突。我已學會把傳奇與這男人分開。」2013年，曼德拉逝世，終年95歲，第三任妻子Graca與前妻Winnie，及其他親友一起伴在床邊。

參考資料：《漫漫自由路》、The Guardian、scotsman.com