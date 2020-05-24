ViuTV新劇《歎息橋》敍事模式跳躍，以「角色」作單元，穿插過去現在的場景，觀眾也似潛入角色的大腦，窺探回憶來尋是惹非。故事靈感來自「羅生門」概念，即芥川龍之介的《竹林中》，同一個故事，各人有各人的版本。懸疑故事引觀眾追先，身邊男友人竟也大讚：「嘩！太中了！現實就是這樣！」

＝＝＝》雖不似《想見你》追尋殺人兇手、穿越過去與未來，但《嘆息橋》的劇情跳躍離奇，引人追究事情始末，以下是《嘆息橋》十大情侶日常的共鳴劇情：

+ 6 + 5 + 4

（內含劇透）

吵架時女生連珠炮發 男生只是沉默

說到《歎息橋》共鳴劇情，不得不提衛詩雅飾演的Joyce與陳奐仁飾演的Ken在情人節吵架的一幕，莫說是女生，男友人觀看後也「猶有餘悸」，說：「指得太真了吧！真的是這樣，女生原來這樣想！」

《歎息橋》的劇情說到，Joyce與Ken是拍拖8年的情侶，感情愈來愈淡，在情人節當天，Joyce忍不住跟Ken吵架：

我不是太貪心，不用你送花送禮物，只是想你尊重我，咖哩飯就算了，但你可不可以不要睡覺？」 Joyce

我不是要你陪我，我想你跟我拍拖。 Joyce

啊，你比我媽還煩。 Ken

在Ken的一集中，Joyce只是無端地發脾氣，為了慶祝而吵鬧，更是「港女」罪行，面對大吵大鬧，當然反應不來，安慰也無從入手，於是愈說愈錯，最後連自己也跟着一起生氣，男友人看後大叫：「就是這種無辜與無奈」可是，在女生角度出發，不滿慶祝，不過導火線，突然生氣到一發不可收拾，其實是長年的期望落空，大大小小的失望聚在一起，不是沉默，便是爆發。就似她表面上說的是咖哩與電影，實際上是不喜歡Ken漠不關心、欠缺魅力、與遲遲不肯求婚。那種生氣，當然不能憑男生三言兩語來平伏，因為有時候，女生是氣對方不合心意、不合標準，更多時候，是過份自大地氣自己不離不棄，對方卻又不知道。

「歎息橋仲有個名叫幸福橋，幸福定歎息其實係自己揀。」（《歎息橋》劇照）

步伐不一 女生終會變成「阿媽」惹人煩厭？

說到「你比我媽還煩」一句，不知有多少女生曾有幸聽過？而又有多少男曾說這種模稜兩可的說話？

友人與筆者都不約而同地認為，《歎息橋》最吸引的是情節的鋪排，與情侶之間吵架的張力，那麼真實，作為觀眾，以局外人姿態、「戰場」外那隔岸觀火，原來那些對白那樣刺耳。

除了以上提到那一句「你比我媽還煩」可以一秒令女友生氣外，還有一幕就是，潘燦良飾演的Ryan與伍詠薇飾演的Catherine吵架。Catherine是會計師行經理，而Ryan則從事科研，後來更失業，二人經濟能力大相逕庭。一天，Catherine下班回家，Ryan卻只是「打機」，都覺對方不堪入目，總之就是「看不順眼」。於是，二人各自對其要害攻擊，Ryan說起Catherine的「便宜仔」，而Catherine則繼續指責他沒有能力卻又不思進取。

友人曾分享，埋怨前度這兒不是、哪兒不是，卻被人一語道破：「現任這樣做又如何？」其實不過如此是總總不滿，沒有發洩，蓋過了整個人，變成「總之就是看不順眼」。那種由相愛到相惡，不捨又厭煩的情節，很是「貼地」熟悉，最後只是一人自以為「自私」地忍痛為一快，止蝕離場。然而，他／她或許還未知道，作個決定哪有自私不自私，一起是二人的事，別離又怎會是一人的事呢？或許另一半早早放了手，只待你說出口。至於「刺耳」的氣話，不過是情人「看不順眼」的痕跡。