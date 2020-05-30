韓國性感女星李孝利與音樂才子李尚順結婚8年，曾在真人騷《Camping Club》中向昔日團員抱怨很久沒有跟老公好好接吻，「每天跟老公一起生活，會經常親吻，但好久沒有認真的接吻過。或直接進入『辦事』流程。」團友們都哄堂大笑，其實李孝利的分享引起不少老夫老妻的共鳴。

【點圖即看】李孝利與音樂才子李尚順，平淡卻令人羨慕的婚姻生活＝＝＞

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一起久了反而退回「朋友狀態」？

熱戀時期，我們總可以毫不顧忌地「放閃」，在街上熱吻，不理會旁人眼光。一起久了反而變得「客氣」，在平淡生活、柴米油鹽的洗刷下，從前的親密接觸變得越來越少。這樣的處境不僅發生在普通人身上，明星夫婦也是如此。

隨住在一起的時間越久，愛情變成感情，總會流失了點激情。你們對彼此也越來越熟悉，漸漸形成無形的默契，成為世上最了解對方的人。在心靈上，你們很親密，也是對方的好知己，但當要接吻時，你們總感覺「彆扭」、害羞，久而久之，你們接吻的次數會越來越少。近在眼前的例子就是父母，縱然結婚多年一直恩愛如昔，卻也似乎過於安逸，牽手擁抱都少見，更遑論是接吻。因此有些愛情長跑多年的女生直言兩個人一起久了，關係變得如知己好友。

一起久了，有親密接觸反而會讓人尷尬。（《老公那個進不來》劇照）

性治療師：接吻在關係中很重要

性治療師Kate Evans在外媒《YourTango》中坦言每當夫婦或情侶前來求助時，她都必定會問他們「How often do you kiss? 」（你們多久接吻一次？），她直言從接吻的頻率可得悉兩個人的關係狀態和問題。

當與另一半不再接吻，也意味着兩人的親密感會漸漸流失。「每當談及親密關係，大多數人都只會着眼於性行為，其實親吻同樣顯示兩人很親密，而且是帶有感情的親密交流。」她以經典電影《風月俏佳人》（Pretty Women）作例子，女主角Vivian是性工作者，她願意為客人做任何事，唯一不做的就是接吻。

《風月俏佳人》的Vivian從不與客人接吻。（《風月俏佳人》劇照）

Evans直言兩個人結婚但不接吻，這樣的關係只是友情，不是愛情。不少人都告訴她與另一半的關係宛如「室友」，失去了往日的熱情和心動。不少碰上這種情況的夫婦，都會選擇用性愛來重拾對彼此的感覺，只是感覺如「交功課」，越做反而越抗拒。Evans建議要突破「平淡期」，用較溫和的方式循序漸進會更容易，從擁抱和接吻開始，當兩人都覺得接吻很自在時，自然而然就會有進一步的親密接觸。

兩性專家Makio Tsukada在日本女性網站《An An》分享5個讓彼此不尷尬、厭倦的接吻技巧，點擊看......

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參考資料：YourTango、An An