韓國性感女星李孝利與音樂才子李尚順結婚8年,曾在真人騷《Camping Club》中向昔日團員抱怨很久沒有跟老公好好接吻,「每天跟老公一起生活,會經常親吻,但好久沒有認真的接吻過。或直接進入『辦事』流程。」團友們都哄堂大笑,其實李孝利的分享引起不少老夫老妻的共鳴。

一起久了反而退回「朋友狀態」?

熱戀時期,我們總可以毫不顧忌地「放閃」,在街上熱吻,不理會旁人眼光。一起久了反而變得「客氣」,在平淡生活、柴米油鹽的洗刷下,從前的親密接觸變得越來越少。這樣的處境不僅發生在普通人身上,明星夫婦也是如此。

隨住在一起的時間越久,愛情變成感情,總會流失了點激情。你們對彼此也越來越熟悉,漸漸形成無形的默契,成為世上最了解對方的人。在心靈上,你們很親密,也是對方的好知己,但當要接吻時,你們總感覺「彆扭」、害羞,久而久之,你們接吻的次數會越來越少。近在眼前的例子就是父母,縱然結婚多年一直恩愛如昔,卻也似乎過於安逸,牽手擁抱都少見,更遑論是接吻。因此有些愛情長跑多年的女生直言兩個人一起久了,關係變得如知己好友。

一起久了,有親密接觸反而會讓人尷尬。(《老公那個進不來》劇照)

性治療師:接吻在關係中很重要

性治療師Kate Evans在外媒《YourTango》中坦言每當夫婦或情侶前來求助時,她都必定會問他們「How often do you kiss? 」(你們多久接吻一次?),她直言從接吻的頻率可得悉兩個人的關係狀態和問題。

當與另一半不再接吻,也意味着兩人的親密感會漸漸流失。「每當談及親密關係,大多數人都只會着眼於性行為,其實親吻同樣顯示兩人很親密,而且是帶有感情的親密交流。」她以經典電影《風月俏佳人》(Pretty Women)作例子,女主角Vivian是性工作者,她願意為客人做任何事,唯一不做的就是接吻。

《風月俏佳人》的Vivian從不與客人接吻。(《風月俏佳人》劇照)

Evans直言兩個人結婚但不接吻,這樣的關係只是友情,不是愛情。不少人都告訴她與另一半的關係宛如「室友」,失去了往日的熱情和心動。不少碰上這種情況的夫婦,都會選擇用性愛來重拾對彼此的感覺,只是感覺如「交功課」,越做反而越抗拒。Evans建議要突破「平淡期」,用較溫和的方式循序漸進會更容易,從擁抱和接吻開始,當兩人都覺得接吻很自在時,自然而然就會有進一步的親密接觸。

參考資料:YourTango、An An