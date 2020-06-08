【兩個小生去Camping】袁偉豪與周柏豪主持的《兩個小生去Camping》最近熱播，已婚的周柏豪罕有分享感情事；袁偉豪也不敢回想當年剛剛和岑杏賢（Jennifer）分手的時光，也不好受。

袁偉豪與岑杏賢（Jennifer）拍拖3年，當時一直被外界看好。（袁偉豪微博）

袁偉豪岑杏賢低調相戀 失信任、安全感

39歲袁偉豪與31歲岑杏賢（Jennifer）2013年相戀，一個「香港先生」、一個「香港小姐」，外界一直對這對情侶抱正面、祝福的態度，2016年8月，二人更同遊加拿大溫哥華，與女方家人慶生，一度傳出好事近，然而在同年11月便傳來分手消息，袁偉豪在社交媒體上直認分手，結束3年情，指女方為他的事業已甘願低調，但二人仍備受壓力，過去數個月一直離離合合使其相當痛苦；Jennifer也指感情中失去信任與安全感，導致二人分手，外界一直都認為是袁偉豪狠撇Jennifer，加上男方事隔數月後，在拍攝《打工捱世界Ⅱ》便與同為香港小姐出身的張寶兒（Bowie）相識相戀，相反Jennifer單身多年，今年2月才有新戀情，袁偉豪曾一度被認為是渣男。

按圖回顧袁偉豪岑杏賢相戀時光＝＝＞

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袁偉豪帶現任張寶兒上《兩個小生去Camping》。（benontheroad@instagram）

剖白失戀時光 ：靠工作自我麻醉

在《兩個小生去Camping》中，袁偉豪首次談及分手後的生活，指當時是人生很傷感的時光，剛回復單身便要到外地工作，忙着工作與搬屋：「當時與黃翠如很多對手戲，她日日同我談天，開解我。」袁偉豪透過工作自我麻醉，之後塑造了吊兒郎當的「天堂哥」角色。與Jennifer分手後，袁偉豪經常大方祝福對方，更在奪得「最受歡迎電視男角色獎」時，不避諱地公開多謝前度：「我這些年忽略了身邊人，尤其是最近3年。多謝Jennifer，這個獎你有份！」相信當年二人是成熟地解決分手，才能保持良好關係，不忌諱談及對方。

按圖看看袁偉豪分手後剖白＝＝＞

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岑杏賢不及張寶兒？「好男人都是被教出來的」

不知不覺，袁偉豪與28歲的張賓兒Bowie已拍拖3年，今年5月時更以聯名形式斥資6,568.3萬元購入清水灣豪宅傲瀧，首次置業的袁偉豪更承認買樓是與婚姻大事有關。

袁偉豪曾於電台訪問時他每段戀情未能修成正果，主因是自己不懂珍惜，亦不喜歡被管束：「坦白說，我連媽媽管我也不會聽，何況是別人？」偏偏被張寶兒甜蜜與善良的個性收復；岑杏賢與張寶兒同樣外國回流「港姐」出身，常以燦爛笑容示人，為何最終情歸張賓毛而非岑杏賢？

每位愛侶都是獨一無二、每段關係都是珍貴非常，硬要將現任與前度比較，絕不公平。但常聽說「好男人都是被前女友教出來的」，其實說穿了，不過是各人成長的必經過程。

Jennifer與袁偉豪還沒成「師奶殺手」便一起，伴他經歷低至高，與Jennifer分手後，多次指不是女方的問題，是自己不足，不能給對方安全感，甚至一度想追回對方。而Bowie正正在袁偉豪處於低潮出現，加上在2018年袁偉豪經歷了喪父之痛，Bowie無條件付出、陪伴，讓袁偉豪不想再錯過：「2018年經歷了很多，人生難求的是有任何事情發生都有人陪伴在你身邊，陪你經歷、分享和面對，這些都是很難得的。」

很多人會介懷伴侶「前度」的存在，但沒有她／他們，你也不會抱在現任的懷裡；她們不一定幫你「教好」了老公，卻成就讓你們始終相遇上。