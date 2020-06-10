渡部建傳婚變　因佐佐木希性慾過盛分居出軌？陳煒性慾不協調離婚

【渡部建、佐佐木希傳婚變】47歲的日本諧星渡部建在2017年與32歲女神佐佐木希結婚，兩人婚後育有一子。日前，同時主持8個綜藝節目的渡部建以「發生讓觀眾感到不開心的醜聞」為由暫停手頭上所有演藝工作，讓大眾揣測他和佐佐木希的婚姻觸礁，渡部建提早承認醜聞，原因是減低對自己形象的傷害。

佐佐木希已刪掉所有Twitter貼文。（Twitter截圖）

渡部建停工惹猜疑 傳出軌AV女優?渡部建與佐佐木希的婚變新聞並不是首次傳出，過去曾經有報導指32歲的佐佐木希性需求過大，47歲的丈夫渡部建因而在外出租屋居住，夫妻二人等同分居。但渡部建出面澄清，直言兩人依然住在一起，感情很恩愛，而之後有日本傳媒拍攝到佐佐木希一家三口外出吃晚餐，而渡部建更替愛妻拿手袋，用行動粉碎謠言。

然而，渡部建此次宣布停工，惹起無數對兩人關係揣測後，佐佐木希和渡部建至今都未有正式回應，佐佐木希更其清空個人Twitter，似乎做好面對大眾輿論的心理準備。日本傳媒《週刊文春》11日指將會刊出報導，並指掌握證據，相信與不倫婚外戀情有關，而當中更傳涉及AV女優及已婚日本女星等6位女性。

佐佐木希成為人妻及人母依然宛如少女，點擊看她的靚相：

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性生活不協調是離婚導火線？

渡部建與佐佐木希婚變的其中一個主因，有傳是性生活或性需求不協調，這的確會影響婚姻關係。46歲的陳煒現在與醫生男友愛得甜蜜，但她過去也經歷過一段失敗婚姻，讓她受盡傷害。她在2008年與台灣商人顏志行結婚，為愛情放棄事業，淡出幕前，搬到台灣成為丈夫背後的女人，照顧丈夫的起居飲食。

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然而，結婚4年後，顏志行對陳煒提出離婚，當時陳煒晴天霹靂，更因此而尋求精神科醫生協助。現在回望過去一段婚姻，陳煒接受媒體訪問時直言導致婚姻觸礁的其中一個主因便是性生活不協調，她坦言「如果感情好、經常掂我，都唔會離婚啦！」前夫工作忙碌，兩人聚少離多，即使見面，前夫與陳煒也甚少親熱，讓陳煒一度覺得自己魅力不再。

研究：八成夫婦面對性慾不一問題

即使再恩愛、再合拍的夫婦，也不可能在性事上完全同步，性需求不協調是許多夫婦正面對的問題。心理學家及做過不少兩性關係研究的Amy Muise博士曾經在2015年做過一份有關夫婦性慾不同步的研究，有8成受訪者表示曾經歷與另一半性慾不一的問題。我們的刻板印象總覺得男性是性慾高漲的一方，而女性一定是性慾低落，但性治療師Gila Shapiro卻打破這個迷思，她在外國傳媒《HuffPost》坦言「過去有不少性慾不一的夫婦尋求協助，其中有6成是女方性慾較高。」

性慾不一是不少夫婦面對的問題。（《小姐誘心》劇照）

那麼，兩人性事不合怕是否注定要分開？性治療師Janet Brito在《HuffPost》中直言只要兩人都願意開心見誠地溝通及花時間取得共識，婚姻關係依然有轉機。至於應該從何入手？《HuffPost》指出以下5項處理性慾不協調的小貼士：

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參考資料：HuffPost、Luvze