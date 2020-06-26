【分手徵兆】羅馬不是一天建成，分手也是，對方的小動作上改變，作為另一半是最易察覺，所以，被分手不是你不知，而是不想面對。 美國行為學家Patti Wood找來不同的專家，如心理學家、肢體語言專家、筆跡學家，私家偵探和離婚律師，分析並整合了13個被分手的徵兆。

你與情人有以下徵兆嗎？（《巧克力》劇照）

美國多位專家分析出13個分手徵兆：先看腳尖位置

肢體和語言都可以「出賣」個人的內心，美國行為學家Patti Wood指可以留意與情人站身旁，腳趾尖朝向哪一方，對着自己便是最好了，因為當二人相愛時，內心會產生依賴，腳尖會容易朝向伴侶。如果他腳尖時時指向外，便要當心了，不過Patti 笑指可能也是剛好穿了不合適的鞋子。

第二：傾電話次次想盡快收線、不展開新話題

除了腳趾尖，你還可以留意情人與你傾電話時跟平時有沒有分別，會否覺得他想盡快掛掉電話，就像想與你終止關係。情人在分手之前，話題會變得更少，正正因為對方不想再了解你，多只會附和對方、不會展開新話題。

第三：性慾望大幅度減少

另外，如果他不再對你有性慾望，要麼他不想在你身上釋放任何感情，要麼他已「發洩」在其他人身上。

第四：避談彼此將來

相愛的伴侶都對彼此的將來有展望，如果他在逃避「我們需要談談」，證明他不想解決並走下去。

按圖看看餘下9個被分手徵兆＝＝＞

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（資料來源：pattiwood.net）