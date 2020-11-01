39歲台灣女星安以軒於2017年與澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚，去年7月誕下寶貝仔「66」，組成幸福美滿的三口之家。今年迎來結婚3週年紀念日之際，安以軒在微博驚喜宣佈家庭將迎來新成員，向大家傳達懷有二胎的喜訊。日前安以軒終於宣佈已經成功誕下第二胎，全家迎來「小公主」，一家四口份外溫馨！

安以軒誕下一子一女，湊成一個「好」字。（安以軒@微博）

安以軒日前在微博上宣佈誕下女兒的喜訊，她興奮表示：「等了十個月 終於看到陳先生 的小情人『娃寶』。」還附上丈夫陳榮煉右手抱著兒子「66」，左手抱著女兒的溫馨照片，一家人終於迎來「小公主」，與兒子「66」湊成一個「好」字，溫馨家庭幸福滿瀉。

▼▼▼【安以軒高齡誕下第二胎女兒】▼▼▼

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嫁給百億身家CEO成「豪門太太」 誕下二胎成幸福媽媽

安以軒於2017年與澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚。（安以軒@微博）

安以軒與澳門德晉集團CEO——有「百億身家CEO」之稱的陳榮煉相戀近3年，終於在2017年完婚，兩人在夏威夷舉行婚前派對，再在台北舉行盛大婚宴，之後定居澳門。後安以軒宣佈懷孕，以37歲高齡誕下寶貝兒子「66」，甚至一度曝出懷孕期間因宮外孕而要住院動手術，情況相當危急。後來安以軒再接再厲，以39歲高齡宣佈懷上第二胎，讓眾人十分驚喜，幸福家庭也升級成四口之家。

安以軒去年7月誕下寶貝仔「66」。（安以軒@微博）

▼▼▼【安以軒早前於微博宣佈懷有第二胎喜訊】▼▼▼

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安以軒出身顯赫排斥富商 富家女本身不想嫁給有錢人？

事實上，安以軒出身顯赫，家世同樣驚人。據悉其父親以經營保全公司維生，剛出道時一度被謠傳是黑道千金。安以軒父親本身是官二代，母親則主攻房地產，在台灣置業擁有不少房產。一直遊走在名流圈的安以軒見慣了富家子弟的「招數」，她曾表示自己身邊有許多家境很好的朋友，身邊女朋友很多。因此安以軒的理想對象並不是富二代、富三代，甚至對富商嗤之以鼻。初識陳榮煉時，安以軒對他富商身份十分排斥。

安以軒本是豪門千金。（安以軒@微博）

1230天前你用了任意門突然闖入我的世界，而我認真的用了810天去認識你。 安以軒

安以軒坦言：一開始我很難搞 態度冷淡多次拒絕對方

安以軒坦承自己是一個極愛面子的人，因此在感情上從未主動過，況且她的防護心很重，對於追求者會築起一座高高的圍墻。當初老公陳榮煉苦追她一年半才成功，一開始安以軒對他的態度十分冷漠，記得兩人第二次約會時，在車上竟然連一句話也沒有說。她更毫不留情面地多次拒絕男方的追求，直至陳榮煉以真誠與耐性打動了她。

我只想嫁給愛情。 安以軒

安以軒與老公陳榮煉生活幸福甜蜜。（安以軒@微博）

安以軒選擇他因為夠顧家 「愛屋及烏」終被真心打動

安以軒老公陳榮煉行事作風低調，是一名事業型的工作狂，據説還是一個不婚主義者，平時並不屑混跡女明星圈子内。不過遇見安以軒後一見傾心。他為奪取對方芳心，甘願低調陪伴在她身邊周圍奔波，不僅一路從紐約跟到巴黎，從橫店跟到台灣，還在百忙之中盡量抽時間陪伴她。此外，安以軒也曾透露答應嫁給陳榮煉，主要是因為他有愛心又有責任感，十分顧家。安以軒家族龐大，要過她家人那一關絕非易事，但是陳榮煉並沒有放棄，反而花了許多時間與精力在她家人身上，甚至會特地飛到台灣與她家人見面吃飯，讓她大受感動。

安以軒被老公陳榮煉寵愛如公主。（anyixuan_0929@IG）

▼▼▼【安以軒與百億身家CEO老公陳榮煉】▼▼▼

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安以軒曾與大S爭風吃醋爭汪小菲 姊妹反目成仇？

不過在過上幸福美滿的婚姻生活之前，還發生了一個小插曲，當年曾經傳出安以軒與大S老公汪小菲有過一段情感糾葛。據悉安以軒先結識汪小菲，更暗戀他多年，怎料在一次聚會中安以軒邀請大S一同參加，並介紹汪小菲給大S認識，兩人天雷勾動地火，見面五次即閃婚。不過作為「牽綫紅娘」的安以軒卻在事後表示自己未收到大S的伴娘邀請，在訪問中直言自己「被遺棄」，甚至質疑大S是否把自己「放在情敵位置」，一番説話耐人尋味，姊妹情深的兩人疑似因汪小菲而留下心結。

安以軒與大S曾傳因汪小菲而反目成仇。（安以軒/大S@微博）

▼▼▼【安以軒曾公開質問大S把自己「當甚麼」】▼▼▼

不過幸好安以軒如今也找到自己的「富豪老公」，在安以軒的台北婚宴上，大S與汪小菲也携手現身，闢清兩人心存芥蒂的謠言。大S受訪時感謝安以軒介紹汪小菲給她，一旁的汪小菲則主動表示，他與安以軒是超過十年的老朋友。

▼▼▼【安以軒「豪門太太」生活有多奢華？】▼▼▼

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▼▼▼【嫁豪門就一定幸福？＝＝＞同場加映：郭碧婷誕女向佐升級做人父 豪門媳婦不易做 產前抑鬱早有跡可尋?】▼▼▼

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安以軒經典愛情金句回顧

安以軒36歲才嫁給意中人，面對婚姻她不疾不徐，甚至是「慢條斯理」，誓要遇見適合自己的對象，才會卸下心防，全心全意地去愛對方。她曾透露自己「只會嫁給愛情」，並不在乎對方的家世背景，如今幸運地遇見又有經濟能力又真心愛她的人，絕對是真正的「雙贏」！

▼▼▼【安以軒「十大愛情金句」】▼▼▼