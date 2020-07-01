由林文龍和黃翠如主演的劇集《那些我愛過的人》劇情進入高潮位，劇中的林文龍多次在關鍵時候，拯救黃翠如脫離危險當中，最後林文龍能否與黃翠如「有情人終成眷屬」也成一眾觀眾密切關心的情節。在劇中不敢輕易說愛的林文龍，卻默默保護心儀對象，而戲外的林文龍與結婚16年郭可盈仍舊維持幸福婚姻，常在網上分享一家三口小愜意的生活。

郭可盈甘願充當林文龍「背後的女人」

郭可盈常常在網上分享其一家三合的幸福生活照 (khy_official@IG)

現年52歲林文龍近年來以「外援」身份為無線拍攝多套大製作劇集，如《不懂撒嬌的女人》、《再創世紀》和現時正在熱播當中的《那些我愛過的人》，也令林文龍的人氣再次急升，名氣高的林文龍早前更被前亞視主席賴彩雲力邀其出任新一屆亞視副總裁，想挑戰新嘗試和在妻子郭可盈的信心鼓勵下，林文龍便答應出任亞視副總裁，主力助亞視發展網上業務。

郭可盈甘願充當林文龍「背後的女人」，擔任全職媽媽 (khy_official@IG)

而自2010年為林文龍誕下女兒林天若的郭可盈便全力淡出幕前工作，專心照顧女兒和丈夫，有傳多年來多位監製和工作也邀約郭可盈復出，但仍被她一一拒絕，郭可盈竟為了丈夫林文龍，現身擔任亞姐選舉的主席評審，可想而知多年來郭可盈也為林文龍擔當其「背後的女人」，默默地陪伴另一半走過人生不同階段的起與跌和苦與樂。

雖然林文龍也坦言初與郭可盈相戀時，吵鬧是每天必經階段，心裡感到疲乏萬分，但久而久之林文龍也找到一個折衷方法，就是性格比較沒有那麼強勢的他選擇包容和退讓一步，適時找到一個彼此也感到舒心的相處方式。畢竟一對情人要學習相處之道，總需要經過磨合階段，繼而為彼此共同的幸福努力。

【按下圖】型男林文龍與郭可盈的甜蜜合照

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出身貧乏的林文龍遇上「富豪千金」郭可盈 卻因一杯暖水結緣 更一拍即合？

現年52歲林文龍與郭可盈相戀16年了 (郭可盈@微博)

出身貧乏的林文龍與一般演員無分別，也是從「綠葉角色」往上爬，直到1993年，林文龍因與朱茵合演劇集《都市的童話》而走紅，並慢慢參與多部大製作。直到1995年在拍攝劇集《萬里長情》時與郭可盈結緣，有傳當時連續拍攝多時的林文龍因事與導演起爭執，吵得面紅耳赤的林文龍忽然看見眼前一杯熱茶，原來是拍檔郭可盈用來安撫林文龍的一個小舉動，頓時林文龍會心一暖，姻緣亦從此結下。

郭可盈在網上分享與林文龍舊地重遊，更帶同女兒回到當時兩人成婚的酒店 (khy_official@IG)

當時憑參選香港小姐入行的郭可盈，其家景也是相當雄厚，其父親郭達昌在香港經營塑料廠起家，也擁有數家上市公司，分別在香港與加拿大也擁有物業，更是香港傳奇的富豪之一。 但郭可盈卻沒有選擇從商幫忙管理父親的事業王國，反而加入娛樂圈展開人生的另一頁。不過失之東隅，收之桑榆，郭可盈沒有在香港小姐選舉中獲得三甲位置，卻在事業發展中收獲一生最珍貴的愛情，雖在9年的相戀過程中充滿風雨，但風雨卻讓人明白浪靜後帶來的平靜安穩是更為寶貴，兩人更擁有一位懂事女兒，令生活加添更多色彩。

文龍將我放他心中的第一位，甚至覺得我比他自己更為重要。 郭可盈

當時郭可盈已貴為「無線四大花旦」之一，但林文龍仍是一位剛上位的演員，甚至被標籤是「吃軟飯」，當時更有傳在內地拍劇的他敵不過引誘，出軌內地演員董維嘉，緋聞鬧得滿城風雨，但郭可盈卻攜同丈夫林文龍開記者招待會，力證丈夫被人敲詐勒索，更用堅定的眼神說出相信林文龍，會力證給予對方百分百的信任。此後兩人也經歷與幾任經紀人關係破裂後的互相撕臉報復，但卻令兩人愛情更加合一和堅定。

【按下圖】型男林文龍與郭可盈一家三口的生活照

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今年林文龍與郭可盈結婚16年，在今年年頭並沒有大肆慶祝，但去年「水晶婚」（結婚15週年）時，曾被郭可盈點名不懂浪漫的林文龍，竟為她送上一大束的粉玫瑰和三隻松鼠公仔，並附上「Dear My Love」的窩心卡片，郭可盈也在帖文下甜蜜表示林文龍令她倍感浪漫，雖然郭可盈鮮少出席幕前活動，但她卻頻繁地在網上分享一家三口日常生活的小愜意，有時候一段愛情經過驚濤駭浪，才會顯得這段感情是多麼的彌足珍貴。