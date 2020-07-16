近來無綫在深夜時段重播一些曾經膾炙人口的經典劇集，早前播畢由林峯、郭羨妮、張家輝主演的《天涯俠醫》後，最近又播出接力播出由江華和張可頤主演的《九五至尊》，演繹出搞笑生鬼的穿越劇情。當時江華經常飾演皇帝一角，風流倜儻的外形加上渾然天成的王者風範，被認為是最英俊的皇帝。

擁有俊俏外形的江華就從出道就一直被指和劉德華相似，他拍攝過很多家喻戶曉的劇集，例如《西遊記》、《金玉滿堂》、《尋秦記》、《九五至尊》等等，在90年代被譽為是和古天樂、歐陽震華和羅家良等人平排的當家小生。當時的江華事業鼎盛，但感情世界卻是「剪不斷，理還亂」。

英俊瀟灑的江華拍攝過很多家喻戶曉的劇集，當中《九五至尊》是一大代表作。(《九五至尊》劇照)

江華經典角色回顧：(按圖看更多)

江華在還沒有成名的時候，就認識了現在的妻子麥潔文，兩人因為拍攝音樂特輯而互生好感。雖然麥潔文比江華年長8歲，可是他們卻絲毫沒有代溝，當時的麥潔文是當紅歌星，而江華只是一個默默無名的配角，可是江華成熟又穩重的特質吸引住麥潔文，最後在相戀一年後，兩人便在1992年秘密結婚。麥潔文更指在遇到江華之前，從未遇到一個讓她心動的人。

他很特別，最重要他不滑頭，不會因為我是紅歌手而對我卑躬屈膝，只專注做自己的事情，正因為這份真就吸引了我。 麥潔文

麥潔文雖然比江華年長8歲，但兩人卻十分合拍，完全沒有代溝。(麥潔文@微博)

不過娛樂圈的誘惑實在太大，1996年江華在亞視拍攝《我和春天有個約會》時和鄧萃雯在劇中飾演一對郎才女貌的壁人，兩人戲假情真，暗生情愫，在戲外更發展出超友誼的關係，事件引起全城轟動。當時江華已和麥潔文結婚4年，更懷有小孩，江華頓時成為了千夫所指的「渣男」，最後還是獲得原諒回到太太身邊。

這件出軌風波讓江華的名聲一落千丈，最後他退隱了一段時間，轉台無綫復出，事業也迎來了顛峰期。多年後江華提起出軌事件也毫不避忌，他承認了自己的錯誤，卻也坦承自己愛過鄧萃雯，只是時間不適合。同時他也很感激太太，認為不論發生什麼事情，太太都和他一條心，支持他。他曾經覺得自己配不上太太，因為她太純潔，純潔到讓他覺得自己很壞，但也因為太太一直對他保持初心，他才會回歸正途，知錯改過。

江華拍攝《我和春天有個約會》時和鄧萃雯假戲真做，發展出超友誼的關係。(《我和春天有個約會》劇照)

在2006年江華約滿離開無綫，因為長期的腰傷，再加上患上抑鬱症而無法工作，他選擇隱退娛樂圈。一家大小的生活開支就全靠太太麥潔文的歌唱事業支持，全家更搬離了豪宅移居村屋，可是麥潔文也一直不離不棄照顧江華，即使要獨自一人成為家中的經濟支柱也毫無怨言，後來江華情況轉好後才慢慢回歸幕前。很多人都很好奇麥潔文為什麼最後在那次出軌事件後會選擇原諒江華，更一直對他不離不棄，她表示：

麥潔文與江華經歷風風雨雨，走過28年婚姻。(麥潔文@微博)

大家看到的是他犯錯，卻看不到他對我、對家庭做過的好事，要愛一個人、放棄一個人，總不能因為一個污點就放棄整個森林。

江華曾經因為腰傷加上抑鬱症而退隱娛樂圈，現時已絕少在幕前演出。(江華@微博)

江華與太太麥潔文經常恩愛放閃：(按圖看更多)