近日無線電視熱播劇集《殺手》集齊雙視帝黎耀祥和陳豪，加上刺激緊張的劇情，一經播出就引起不少關注，話題度極高。而陳豪今次挑戰有些油腔滑調、喜歡拈花惹草的角色，帶來更多新鮮感。

陳豪一直以顧家好男人形象而深受觀眾喜愛。（moses_chan_@IG）

《殺手》新角色與本人相差太大？ 陳豪：「得啖笑」

陳豪在近日人氣劇集《殺手》中帶來不少精彩演出，讓人眼前一亮，今次他挑戰的角色有些頑皮且油腔滑調，劇中擅長「媾女」甚至被稱為「媾女大王」。新角色性格與他向來好爸爸、好老公形象相差甚遠，陳豪表示：「都係得啖笑」，只為搞活氣氛，劇情樂而不淫。

陳豪在新劇《殺手》中有精彩演出。（《殺手》劇照）

陳豪在《殺手》中變「媾女王」一更改好男人形象：（點閱下圖查看）

絕種好男人陳豪 不理誘惑妻兒擺首位

現實生活中，陳豪可是個顧家的溫柔好男人，與妻子陳茵媺常常在社交網站上分享幸福又甜蜜的家庭照，二人現育有兩子一女，一家五口其樂融融！

陳豪的專一顧家形象一直廣受好評，曾有網民發起「最專一男人」選舉，陳豪亦榜上有名，可見其絕世好老公形象深入民心。在娛樂圈這個「大染缸」中絕少緋聞，能出淤泥而不染實屬不易，面對無數誘惑從來不會越界。

我的人生目標就是太太和三個小朋友，我已經得到人生中最美好的東西，他們才是最重要。 陳豪

陳豪與陳茵媺育有兩子一女，一家五口溫馨幸福。（aimeechan_official@IG）

陳豪和陳茵媺一家五口幸福點滴：（點閱下圖查看）

+ 6 + 5 + 4

恩愛成模範：「我們從來沒有吵架過」

現年39歲的陳茵媺與49歲的陳豪相差10歲，卻完全沒有隔膜，婚後更是越來越恩愛，讓人驚覺原來找到真愛是如此甜蜜！兩人於2013年結婚，至今結婚7年仍如熱戀一般，並無遇到「七年之癢」的瓶頸位。太太陳茵媺分享兩人日常相處時，表示丈夫陳豪性格隨和，因此很少起衝突，雙方一有不滿會即刻說出來。

遇上了陳茵媺就等於得到了全世界 陳豪

夫妻保鮮之道：「互相之間沒有秘密」

陳豪自認自己是一個傳統男人， 只要認定了對方，眼裡就只有她。他曾大讚太太陳茵媺「像天使」，婚後依然一刻不停地欣賞她美麗的外貌及智慧。在拍戲的時候陳豪會盡量與女演員保持距離，減少親密戲份，外出應酬都會帶上太太，只為陳茵媺與他在一起能感到安心。關於兩人之間的相處方式，陳豪透露與陳茵媺自拍拖以來互相之間沒有秘密，甚至還會看對方的手機，信任與坦誠帶領他們越走越遠。陳豪還強調夫妻之間最重要的是保持溝通，這樣才能長久維持一段健康又良好的關係。

陳豪與陳茵媺十分恩愛。（aimeechan_official@IG）

陳豪和陳茵媺的甜蜜點滴：（點閱下圖查看）

+ 5 + 4 + 3

與廖碧兒6年情遭背叛 陳豪曾深受情傷

不過陳豪的專情也曾被涼薄相待，2004年陳豪與廖碧兒因合作拍攝電視劇《心花放》而擦出愛火，當時二人常常以情侶檔形式出席活動，成為娛樂圈中一對金童玉女。多年來對廖碧兒一心一意的陳豪，一直鮮少傳出緋聞，不過女方卻屢傳緋聞，誰料最後真的暗地裏另結他歡，「一腳踏兩船」搭上富二代林忠豪，狠撇舊愛陳豪。陳豪只能認命與廖碧兒「斬纜」，女方亦落得一心釣金龜的「拜金女」負面形象。這段戀情當年曾轟轟烈烈，引起不少人的關注，飽受情傷的陳豪對此只回應是自己做得不夠好，無法滿足對方，讓民眾對其遭遇甚感同情。

當年陳豪與廖碧兒的感情曾備受關注。（moses_chan_/berniceliuofficial@IG）

性格好如天使的陳茵媺 完勝拜金廖碧兒？（點閱下圖查看）