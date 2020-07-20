性事不合，帶來了親密感的缺失，自己與伴侶的感情也從高峰慢慢跌到警戒線，困惑、吵鬧、自卑、猜疑，到抱怨隨之而來，被拒絕的一方晦氣地總結：「她／他性冷感」，提不起性趣的一方也以之為理由，漸漸放棄挽救二人的性生活，到底性冷感者身上發生甚麼事？

總是提不起性趣，真是「性冷感」了嗎? (avasoi/unsplash)

「我的感情生活正被性事不合逐漸摧毀中……我是不是性冷感了？

我該怎麼辦？一直沒有好轉的話，是不是只能準備被分手／離婚了？」

相似的話、類近的情況，這幾年，筆者陸陸續續從親友的口中聽到各式各樣的版本。到底性冷感者身上發生甚麼事？筆者想跟大家說兩個「性冷感者」的真人真事。

真人真事一: 小陰唇過長難啟齒 每次做愛如受難

女生V跟這任男友一起5年，首3年，二人從沒有進行一次完整的性愛，男友十次想要， V 九次都會拒絕。

在男方的角度，他見到的是V對性愛的反感。拍拖首半年，二人已經有親密接觸，前戲階段，V不見得抗拒，甚至看來挺享受的，只是，每當嘗試進入V的身體，插入頂了幾下，她便開始流淚，問她是否不喜歡，她只搖頭，眼見V的淚痕滿臉，男友也默默軟掉了，坐在旁邊不知道該說什麼，也不知道該做什麼表情。有一次，男友也忍不住哭了出來，說自從發現V流淚，他每次提出做愛要求都很擔心，不知道自己做錯甚麼，變得壓力很大，也無法享受了，自己很愛她，願意忍耐，但他卻不知道往後怎麼辦......

她怕男友嫌棄，因而平日甚少讓男友撫摸下體，總要關燈行事。(sharonmccutcheon/unsplash)

日子一天一天過，當時V 想，會不會真的因為這樣，二人的交往會變得愈來愈不開心而分手？但明明自己很愛他，也覺得對方就是少數一起感覺很輕鬆自在的人，很想好好珍惜他。

其實V並不是真的討厭親密行為，甚至，其實她本人有自慰習慣發洩慾望，她拒絕性交，是因為一個難以啟齒的原因——V有小陰唇過長的困擾，平日光是走路就會有摩擦的感覺，夏天多汗時更加容易感染，感染之後連走路都覺得很痛苦，嚴重一點還會有很強烈的異味，很怕別人會不小心聞到，只好噴比較濃的香水來遮蓋。交了男友後，她怕男友嫌棄，因而平日甚少讓男友撫摸下體，總要關燈行事，卻在做愛時，因為插進抽出的動作，小陰唇捲出捲入，疼痛感愈來愈強烈，結果不是紅腫就是破皮，久而久之，不佳的體驗害她開始對性愛敬而遠之。

不佳的體驗害「性冷感」女生開始對性愛敬而遠之。(taisiia_shestopal/unsplash)

V向男友坦承此事，強調自己的小陰唇過長是天生的，真的不是性經驗很豐富，亦表明想動手術處理，幸運地，明白事理的男友還跟她一起上網做資料搜集，最後V選擇了在台灣動手術，男友亦陪同一起，休息數月後，她偷偷跟筆者說，除了敏感度比以前好，配合潤滑劑後，自己開始享受性愛的快感，更重要的是，經過「患難」後，V覺得男友真的是這輩子能一起走下去的人。

真人真事二: 原來我不是性冷感，是對他冷感

一起半年，女生O跟前男友做愛次數不到五次，但換了現任，二人一個禮拜就有五次，到底問題出在哪？

O之所以跟前男友一起，因為喜歡他的安心老實，二人會聊天至深夜，唯獨O就是不喜身體接觸，性趣缺缺，做愛沒有興奮、愉悅感；前男友曾出盡法寶，帶她旅行、帶她到酒店，吃大餐、送鮮花才上房，仍然無濟於事，連O對自己也束手無策。

出盡法寶仍然無濟於事，「性冷感」可能是「對象」問題。(Dainis Graveris/unsplash)

「我幫他口交過兩次，我不喜歡這味道，做的時候會有噁心的感覺，可是他好像常常很想要，這該怎麼辦是好？」、「他發現我沒濕的時候會問，你是不是不夠喜歡我啊，不然怎麼沒濕，你是不是性冷感啊怎麼那麼乾？」可能因為寫兩性關係，連私密事O也大大方方跟我分享，當時，我也問她是不是不夠喜歡前男友。

「原來我不是性冷感，是對他冷感!」(Richard Jaimes/unspash)

後來，O跟前任分開，遇上現任，她在性事上也換了個表現，十分積極：「遇上現任才想通不想做的原因，說不定真的是人的問題。」O回想自己大概是生理不喜歡前任——由氣味、身材、長痘膚況，前男友油膩的氣息都讓她聯想到不良的衛生習慣，並在生理上誠實地反應出來，當時，她連抱抱跟牽手也不太願意，O說：「原來我不是性冷感，是對他冷感!」

性冷感，可能是生理不適，亦可能是心理不適，不分男女，原因各異，重要的是——對症下藥！

常見「性冷感」5個原因: (按圖查看)