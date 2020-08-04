由梁祖堯主持的ViuTv真人騷《調教你男友》請來6位男生，到南丫島閉關「隔離」7日，不能與女友聯絡。透過各種訓練，讓各位男生變成「Better Man」。節目中外形俊俏的22歲模特兒Jeffery（魏浚笙）引起不少人討論，而前女子組合HotCha成員張紋嘉（Crystal）與舞台劇演員林子傑（Ronald）這一對也引起不少情侶共鳴。

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Hotcha在2014年正式解散，單飛後的Crystal將事業重心放在舞台劇上，與同為舞台劇演員的男友Ronald拍拖3年多，感情看似穩定，其實藏有暗湧？其中一集，主持梁祖堯扮演「Crystal」一角，劇情是向Ronald提出「分手」，Ronald第一反應是「喺咪我賺得唔夠多？」，更坦言早已預想到兩人有可能會分手。

張紋嘉與男友Ronald拍拖3年，感情穩定。（IG@quicheung）

Ronald在關係中比較「大男人」，他在節目中分享一次傷害Crystal的經驗，讓觀眾大罵他是「渣男」，點擊看==>

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「大男人」事事照顧 賺錢名氣卻不及女友？

Ronald在節目中總是呈現「大男人」一面，脾氣不好、衝動，在關係中處於主導地位。而在6位參加者中，他也總擔當營造氣氛、率先行動的那個，不時「認叻」的他總予人自信滿滿的感覺。曾經聽過一個說法是最自大的人，其實也是最自卑。外表大男人的Ronald，內心也有自卑軟弱的一面。本身是Freelance演員的他收入不穩定，名氣也不及Crystal，主流社會下「女尊男卑」的關係，讓他心中對關係的不安感漸漸萌芽，害怕女友會離開自己。

主持梁祖堯直言女性年紀漸大，為自己考慮多一點也不是錯。（節目截圖）

明明相愛 卻難敵過現實？

或許是慣了大男人，要在女友面前坦承自己的焦慮並不容易，節目就碰巧成了他說出心底話的渠道。當被梁祖堯扮演的「Crystal」提出分手並質問時，他問對方「可以點改」，對方只說「你很好，不用改」，Ronald最後只是說尊重對方決定，更流下男兒淚。這是不少情侶面對的血淋淋「現實」，明明兩個人依然相愛，但隨住年月過去，依然看不到清晰「將來」，最後只好各走各路。這一幕現實得連現場工作人員都忍不住落淚。

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自卑不因被嫌棄只因「心魔」?

鏡頭一轉到Crystal身上，梁祖堯將男友Ronald面對分手的反應告訴Crystal，她大感驚訝節目播出後，Crystal也在Instagram上坦言平日總是製造氣氛者的男友也有自信不足的一面，「我打從心底明白他，我知道他心裡有很多洞要填補......」，但卻想不到原來自己也「製造一個缺口給他」，因為她自覺女友應該是給予他自信的那個。

張紋嘉不介意生活簡單，節目中看得出她很愛男友Ronald。（IG@quicheung）

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說到感觸處，Crystal當場落淚。她坦言從未介意過男友的收入及名氣，近年踏足舞台劇界的她，十分明白做舞台劇演員的辛酸，因此她寧願自己多接點工作，讓自己收入穩定，成為對方的後盾。Crystal出道13年，Hotcha亦曾有一定名氣，但她自言簡單「同我生活過就知，我係出街食碗魚蛋粉就得嘅人。」

主持梁祖堯也明白Crystal不是如此現實的人，因此希望Ronald能放下「心魔」。不然自己痛苦之餘，身邊的Crystal也會覺得很大壓力，別讓遲到一點的發展機會，斷送你一生最值得珍惜的那個人。

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