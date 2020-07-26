近日無綫在深宵時段重播經典劇《九五至尊》，讓一眾劇迷重溫在千禧年代獲得巨大迴響的一齣前衛穿越劇。此劇除捧紅男女主角江華和吳美珩外，更令到在劇飾演呂四娘的張可頤，在2003年首獲得「本年度我最喜愛的女主角」及「本年度我最喜愛的電視角色」的寶座，並與宣萱、蔡少芬、郭可盈及關詠荷合稱為「90年代末TVB的五大花旦」，也將張可頤的演藝事業推上高峯。

早前48歲的黎姿在微博上發布與張可頤、郭可盈和蔡少芬的合照，如今只餘下51歲的張可頤仍舊孑然一身，無兒亦無女。 (黎姿@微博)

時光荏苒，轉眼間昔日的當家花旦有些已踏入50歲了，早前48歲的黎姿在微博上發布與張可頤、郭可盈和蔡少芬的合照，當年受盡劇迷熱烈追捧的四人當中，只餘下現年51歲的張可頤仍舊孑然一身，無兒亦無女。

張可頤在接受其他媒體訪問時也笑言自己是一名「單身狗」，但踏入知命之年後的張可頤卻用另一種戀愛態度面對人生的下半場，更說：「五十一開始，怎樣走才有智慧？我沒有恐懼，現在我張可頤這個狀態，我懂得滿足，但願將來的歲數，能夠仍是這樣就很滿足。」或許在任何方面也存着這份知足常樂的心，遇上任何的風浪跌倒，仍能以亮麗姿勢再次站起來。

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事業一帆風順 但三段情路卻崎嶇不堪 曾受患病折磨停工兩年

張可頤曾接拍多部膾炙人口的經典劇集，如《婚前昏後》、《九五至尊》、《金枝慾孽》和《楚漢驕雄》等(maggiecheunghoyee@IG)

現年51歲的張可頤在1994年參加香港小姐競選而加入娛樂圈，雖然當時張可頤未能有幸擠身前五名，但卻獲得「最具演藝潛質獎」，也順勢簽約無綫成為演員。張可頤在出道後不久，便憑在劇集《難兄難弟》飾演維肖維妙的程寶珠一角奪得「20世紀無綫5大最難忘的女主角」獎，對比同時獲此殊榮的蕭芳芳、薛家燕、趙雅芝和汪明荃相比，那年才30歲的張可頤在資歷和年齡可謂年輕甚多，也令觀眾對張可頤的演戲潛能刮目相看。

往後數年，張可頤相繼接拍多部膾炙人口的經典劇集，如《婚前昏後》、《九五至尊》、《金枝慾孽》和《楚漢驕雄》等，張可頤不斷在事業衝拼時，入行多年的她也鮮少與男藝人傳出緋聞，最為人熟悉便是推薦張可頤參選港姐競選的內地演員董波，有傳兩人相戀8年，最後卻因張可頤不願放棄事業，所以愛情長跑便因而結束。

張可頤在內地拍攝劇《長恨歌》，因太過投入角色憂鬱的情緒，而患上抑鬱症 (maggiecheunghoyee@IG)

往後張可頤在1998年便與新加坡音樂才子兼經理人陳容森交往，更展開同居生活，可惜兩人不敵七年之癢，有傳分手原因是因為台灣女星傅天穎介入而令關係破裂。而張可頤在2008年因主持節目《更上一層樓》而認識金融才俊曾安邦，兩年後兩人正式成為戀人，但最後張可頤在2011年對外宣布與曾安邦分手。

張可頤於2005年與無綫改簽部頭合約，在內地拍攝劇《長恨歌》後，因演活王琦瑤一角而獲得眾多好評，但張可頤卻因為太過投入角色憂鬱的情緒，而患上抑鬱症，更同時導致甲狀腺分泌失調，疾病纏身的張可頤更因此停工兩年，最後在2009年才走出這個陰霾。

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寧缺勿濫 靈魂伴侶才是人生追求 幸福也能自給自足

至今與圈外男友曾安邦分手的張可頤雖然已單身9年，但現時的她對愛情也有另一番的看法 (張可頤@微博)

至今與圈外男友曾安邦分手的張可頤，已單身9年，曾經想過自己也會結婚生子的張可頤，現時對愛情也有另一番的體會和看法。

最重要的是，有伴的時候，勝過單身的時候，這才值得一起。 張可頤

我現在這個年紀，不是需要一個男人，其實是需要一個相近的靈魂，在茫茫人海裏，不容易找到。 張可頤

即便身邊的朋友早已成家立室，也有一對可愛的孩子，但張可頤在接受媒體訪問曾說：「有些東西不用強求，我慶幸沒有小朋友，做一隻單身狗，開支壓力不會太大。」有時幸福最大障礙就是期待過多的幸福。

有時候有趣的單身，可能會勝過將就的婚姻或愛情，在自由的單身生活中，追求更美好的自由，也是幸福的一種。現時張可頤人生的下半場找到另一番新的嘗試，她與商界女強人Laura合作成立經理人公司「涵耀星際」，更擔任公司的行政總裁，相信這也是努力找尋一種有別愛情的幸福吧。