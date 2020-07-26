已故賭王何鴻燊的兒子一向受到大眾注目，三房之子29歲何猷啟日前（25日）被傳媒爆料疑出軌女大學生，被拍到賭王喪禮翌日密會拖手逛商場、熟練地為對方按大廈密碼送回家等，與妻齊嬌兩年婚姻疑亮紅燈。

何猷啟在2018年與內地「金融之花」齊嬌秘密在海外結婚，婚後一年才自爆已婚一周年，兩個月後公開成為人父。（IG＠giorgio_inlove）

過往拍拖極高調 2018年低調結婚

三太陳婉珍一向作風低調，她的子女似乎恰恰相反，何超蓮、何超雲活躍於社交平台，而何猷啟過往拍拖都十分高調，常常在社交平台放閃。不過，何猷啟卻在2018年與內地「金融之花」齊嬌秘密在海外結婚，婚後一年才自爆已婚一周年，兩個月後公開成為人父，現時二人誕下兩女Tittania及Tylia。日前，何猷啟太太齊嬌在Instagram上傳與女兒一齊敷面膜的照片，雖然隔住面膜，有網民直言Tittania的長相與嫲嫲陳婉珍有幾分相似，非常可愛。

曾傳婆媳不和搬離大宅

何猷啟一家現在居於三房名下的8000呎豪宅，與三太及姐姐同住，婆媳關係看來不錯，其實兩人初結婚時，一度傳出三太不太滿意齊嬌這個「新抱」。有人猜測原因是從事金融教育行業的齊嬌雖有內地「金融之花」之稱，但出身平凡，非門當戶對。何猷啟與齊嬌的婚事有別於一般豪門喜事，在外國低調註冊結婚，完全未有對外張揚。直至2019年初，何猷啟才在媒體面前自爆已婚，之後被傳媒拍到一家三口外出，他才又再承認自己已為人父。

何猷啟妻與三太婆媳不和早有跡象？點擊看==>

+ 12 + 11 + 10

曾搬離三房大宅 揚言補辦婚禮

雖然何猷啟直言會補辦婚禮，但至今似乎一直未有意欲，結婚到生子都如此秘密進行，因此有傳兩人的關係尚未得到三太認可。而當時傳媒恭喜三太抱孫時，她冷淡地以一句「抱孫好出奇咩？」回應，又再惹來大眾揣測。而齊嬌誕下長女後，兩夫婦更搬出三房大宅，到何猷啟名下的豪宅居住，令婆媳不和的傳言甚囂塵上。直至齊嬌去年再誕下女兒後，兩人才重新搬回三房大宅，何猷啟更上傳與齊嬌及三太一起慶祝母親節的照片，婆媳關係傳聞才漸漸緩和。而搬回大宅的齊嬌也開始她的闊太生活，外出High Tea時被媒體拍到手戴價值30多萬港幣飾物。

何猷啟是已故賭王何鴻燊的三房獨子，亦是何超蓮的孖生細佬。二人與姐姐何超雲（後排）合照。(orlandoho91@IG)

何猷啟偏鍾情「灰姑娘」？

何猷啟雖然是富家子弟，但一向生活「貼地」，不時被拍到行超市掃貨、友人一起搭港鐵、在food court醫肚，多次外出也沒有保鏢陪伴。這次被傳媒拍到他與年約20歲的女大學生Alice其中一次約會(24日)，二人也是到超市掃貨。



何猷啟在愛情方面，似乎也是鍾情出身平凡的女生。18歲才情竇初開的他，戀上比他年長3歲、任職健身中心接待員的Mina。而Mina姿色也不算出眾，兩人拍拖時，她只是略施脂粉，以T恤牛仔褲應約。而何猷啟當時更帶着女友出席家族聚會，不過有指三太和超雲都對Mina形象麻麻，但何猷啟依然懶理，愛得高調，更在Facebook「轉status」公開關係，不過這段初戀最後也無疾而終。

點擊看何猷啟的前度==>

+ 4 + 3 + 2

點擊看其他何家公子的感情狀況==>

+ 4 + 3 + 2

賭王何鴻燊四房之子何猷亨過去緋聞不絕，點擊看他歷任緋聞女友==>

+ 6 + 5 + 4

嫁入豪門大多只是表面風光，不少豪門新抱都要面對「婆媳問題」，點擊看＝＝＞