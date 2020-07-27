賭王何鴻燊三房兒子何猷啟情史豐富，與齊嬌的婚姻更是充滿神秘感。兩人從交往、結婚生子到離婚也非常低調，兩年內經歷閃婚與閃離。外國有婚姻機構發現閃婚的離婚率高達65%，而交往時間太長同樣不利婚姻生活，並從收集的數據中研究出最理想的「結婚時機方程式」。

賭王何鴻燊三房兒子何猷啟情史豐富，與齊嬌的婚姻更是充滿神秘感。(IG@orlandoho91)

何猷啟於2017年聖誕節與內地金融之花齊嬌交往，短短數月後，何猷啟便於2018年2月宣布求婚成功，其後於外地註冊結婚。齊嬌為何猷啟誕下兩名女兒，兩人經常於社交平台放閃，不過這段短暫的婚姻只維持了兩年。近日何猷啟被指出軌年輕女子，新聞成為網民焦點。他解釋數月前已和齊嬌辦好離婚手續，原因是性格不合，但彼此仍維繫着良好的關係，並會為兩人的孩子付出關愛與責任。

按圖重溫何猷啟與齊嬌的放閃照：

最近娛樂圈不時傳出閃婚的驚喜消息，當網民仍為新婚的明星夫妻送上祝福之際，卻又傳出兩人閃離的報導，令人完全反應不來。

阿嬌鍾欣潼與賴弘國相識4個月閃婚 14個月後離婚

阿嬌於2018年與相識四個月的台灣醫生賴弘國閃婚，盛大的婚禮成為一時佳話。（IG@q_gill）

阿嬌鍾欣潼一向被認為情路坎坷，曾經歷幾段失敗的戀情。她於2018年與相識四個月的台灣醫生賴弘國閃婚，盛大的婚禮成為一時佳話。兩人婚後經常放閃，又不時擔任真人節目的嘉賓，分享夫妻相處之道。她於《花花萬物》中憶述兩人到美國旅行時，畏高的賴弘國竟為了阿嬌克服恐懼陪她跳傘，令阿嬌非常感動，並主動提出結婚。不過可能是因為太衝動，賴弘國指阿嬌結婚不久便後悔，他嘗試挽留不果，最終閃婚閃離。

按圖重溫阿嬌與賴弘國的放閃照：

阿嬌曾於台灣《marie claire》的訪問中提到：「一段感情能安定下來，我覺得是timing（時機）的問題，太年輕時遇到自己覺得是對的人，未必是一件好事，大家都沒有長大。男生那麼早很難定下來，你自己其實也未必。很可能只是為了結婚而結婚。」那麼何時才是最適合結婚的timing呢？

英國婚姻機構Bridebook向4,000名已婚夫妻進行調查，發現對婚姻感滿意的夫妻於婚前用了約4.9年的時間才完全了解對方。調查數據顯示理想的「結婚時機方程式」是拍拖17個月，同居22個月，訂婚後再相處20個月才結婚，整個互相深入認識的過程需時3.5年，所以，一對情侶最好交往與相處3至4年才是結婚的最好時機。

其實決定結婚的關鍵不是一對情侶交往時間的長短，而是兩人對彼此的了解有多深。結婚不能只靠感覺，這條「結婚時機方程式」也純屬參考，最重要還是兩人對未來是否想法一致。

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