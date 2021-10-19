張潔蓮｜由譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶主持《童你一起長大了》，於周日播出一集中，邀來當年童星朱敏瀚（Brian）與「Jackeline姐姐」張潔蓮，張潔蓮事隔24年重演當年畫面，分別不大，保養得宜，不知是否與甜蜜的婚姻生活有關？



張潔蓮｜袁文傑曬舊照讚妻子不老，寫：「請找出兩幅照片不同之處。」44歲的張潔蓮保養得宜，與24年相差不大。（袁文傑 Andrew Yuen＠FB）

袁文傑與張潔蓮拍拖9年，終於去年低調入紙拉埋天窗，袁文傑後來表白：「陪伴是最長情的告白。」有人說，拍拖難逃7年之癢，「合久必分」；可也有許許多多感情，比一紙婚書壯闊得多，一則誓言，比不上紮紮實實的陪伴。

張潔蓮｜袁文傑與張潔蓮拍拖9年，終於去年低調入紙拉埋天窗。（袁文傑 Andrew Yuen＠FB）

與Jackeline姐姐拍拖9年 喪母延婚期：陪伴是最好的禮物

袁文傑與曾主持兒童節目的張潔蓮（Jackeline姐姐）拍拖9年，一起走過高山低谷，常常在Facebook「放閃」。袁文傑跟張潔蓮認識時，二人還在不同電視台工作，由張潔蓮妹妹介紹認識。張潔蓮曾在節目中指是她先追他，袁文傑卻體貼地糾正，反指是自己追求她在先。

二人原本決定在18年12月結婚，不過，因為，袁文傑母親在10月離世，他極度傷心，於是決定把婚期無限期押後。而這決定卻絲毫沒有動搖二人的感情，張潔蓮更表示，沒有丁點兒的不快，只希望陪他快快振作，收拾心情，重新投入工作。（袁文傑@Facebook）

張潔蓮後來漸漸淡出娛樂圈，專心從事幼兒教育，多年來生活低調。二人向來恩愛，本計劃於2018年底結婚，但因袁文傑的媽媽於2018年10月逝世，再加上愛貓相繼離世，他在極度傷心，決定將婚禮延期，但這決定卻絲毫沒有動搖二人的感情，張潔蓮沒有埋怨，只只希望陪他快快振作，收拾心情，重新投入工作。而他們也終於去年低調入紙拉埋天窗，袁文傑後來表白：「陪伴是最長情的告白。」

袁文傑和張潔蓮常常在社交媒體「放閃」，拍拖活動十分「貼地」，如一起坐「叮叮」或、在家中下廚或到茶餐廳用餐，袁文傑曾寫：

我喜歡阿仙奴，她會陪住我睇波；她不介意陪著我迫地鐵； 不介意陪著我食茶餐廳；現在我工作多了，但陪伴她的時間少了，她亦如舊地默默在背後支持著我！ 袁文傑

張潔蓮指高大的袁文傑其實十心窩心，愛情從不流於表面，如十分專心地聆聽她說的話，知道她身體不好，又會買營養補充丸，放進小盒子內，讓她帶回公司（袁文傑@Facebook）

零緋聞、小舉動暖在心 低潮互相扶持：準備補充丸放小盒子

張潔蓮曾經有過一段短暫婚姻，有指於2008年張潔蓮與拍拖多年的攝影師男友結婚，但婚姻只維持短短3年。2011年，她在妹妹的介紹下，遇上袁文傑，二人相識半年後開始約會。

關於第一段婚姻，張潔蓮很少提及，但有關與袁文傑的點滴，她卻十分樂意分享。他們曾在田蕊妮主持的新節目《1+1的深情》中當嘉賓，說起袁文傑如何打動她的芳心，助她離開低潮。袁文傑雖很少送花，但卻十心細心，愛情從不流於表面，如他總是十分專心地聆聽她說的話丶知道她身體不好，又會買營養補充丸，放進小盒子內，讓她帶回公司，更常常提醒女友喝水。她更在節目中分享，袁文傑十分喜歡撒嬌，看恐怖片時會摟住他。而袁文傑多年來近乎「零」緋聞，足見對妻子一心一意。

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