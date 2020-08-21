【過街英雄】袁文傑在《過街英雄》飾演康定邦，是唐亮星（森美飾）之小學同學兼天敵。 袁文傑與張潔蓮拍拖8年，低調卻恩愛令不少人羨慕。愛貓早前不幸離世，而他的媽媽亦於2018年10月逝世，他在極度傷心下，決定將婚禮延期，卻絲毫無損與張潔蓮感情，袁文傑表白：「陪伴是最長情的告白。」

有人說，拍拖難逃7年之癢，「合久必分」；可也有許許多多感情，比一紙婚書壯闊得多，一則誓言，比不上紮紮實實的陪伴。

袁文傑早前上載與愛貓的合照，在社交網發文悼念，表達對愛貓思念之情，至今仍留住牠用過的貓砂盆。（yuen_man_kit@instagram）

與Jackeline姐姐拍拖8年 喪母延婚期：倍伴是最好的禮物

袁文傑與曾主持兒童節目的張潔蓮（Jackeline姐姐）拍拖8年，一起走過高山低谷，還是不時在Facebook「放閃」。袁文傑跟張潔蓮認識時，二人還在不同電視台工作，由張潔蓮妹妹介紹認識。張潔蓮曾在節目中指是她先追他，他卻體貼地糾正拍反指是自己追求她在先。

二人原本決定在18年12月結婚，不過，因為，袁文傑母親在10月離世，他極度傷心，於是決定把婚期無限期押後。而這決定卻絲毫沒有動搖二人的感情，Jackeline更表示，沒有丁點兒的不快，只希望陪他快快振作，收拾心情，重新投入工作。（袁文傑@Facebook）

婚期無限期押後 無礙二人感情

二人走過我們所謂的「愛情長跑」，即使Jackeline漸漸淡出娛樂圈，專心從事幻兒教育，也樂在其中，二人原本決定在18年12月結婚，不過，因為，袁文傑母親在10月離世，他極度傷心，於是決定把婚期無限期押後。而這決定卻絲毫沒有動搖二人的感情，Jackeline更表示，沒有丁點兒的不快，只希望陪他快快振作，收拾心情，重新投入工作。

雖然婚禮取消，但還是無損二人感情，袁文傑和Jackeline不時在社交媒體「放閃」，二人拍拖坐「叮叮」，袁文傑更發表愛的宣言：「陪伴是最長情的告白，默契是最無聲的情話。」

Jackeline指高大的袁文傑其實十心窩心，愛情從不流於表面，如十分專心地聆聽她說的話，知道她身體不好，又會買營養補充丸，放進小盒子內，讓她帶回公司（袁文傑@Facebook）

零緋聞、小舉動愛錫 Jackeline姐姐

袁文傑與Jackeline曾在田蕊妮主持的新節目《1+1的深情》當嘉賓，分享愛情事。袁文傑雖從未送花，但Jackeline指高大的袁文傑其實十心窩心，愛情從不流於表面，如十分專心地聆聽她說的話，知道她身體不好，又會買營養補充丸，放進小盒子內，讓她帶回公司，更時時提醒女友喝水。她更在節目中分享，袁文傑十分喜歡撒嬌，看恐怖片時會摟住他。

而袁文傑多年來近乎「零」緋聞，更不時在社交媒體上「放閃」，分享兩小口子的溫馨日常。

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