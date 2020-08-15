【明星家居】新冠肺炎疫情持續，不少明星都選擇在家抗疫，不時在社交網站與粉絲分享逸事，他們的家居裝修也因此而曝光。而圈中不少「愛妻號」如王祖藍、林志穎、張衛健、郭富城在愛巢設計上也盡顯「寵妻本色」，裝修時也會考慮到太太的喜好及興趣，十分貼心。

王祖藍

王祖藍近年主力回內地發展，賺得盤滿缽滿的他大部份收入都是用在家人身上，數年前更購入大埔豪宅單位，持有人是太太李亞男及妹妹。最近他與李亞男「夫妻檔」參加內地綜藝節目《做家務的男人》第二季，攝製隊到兩人的愛巢拍攝，兩人的千呎居所簡單卻溫馨。在偌大的客廳中，除了擺放不少女兒Gabrielle的可愛照片及掛畫，還放了不少兩夫婦的甜蜜合照，更有一幅王祖藍及李亞男在海邊親吻的巨型照片，可見結婚後的兩人也不失浪漫。

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林志穎

林志穎與太太陳若儀結婚10年，以往他們一直低調，甚少公開分享婚姻生活，最近林志穎與母親及陳若儀一起參加內地綜藝節目《婆婆和媽媽》，觀眾才開始知道兩人平日的生活點滴。陳若儀更在節目中哭訴成為林志穎的太太壓力很大，不過林志穎也盡力護妻，一直陪伴妻子面對流言蜚語。

兩人的愛巢也因為節目關係曝光，熱愛電子產品的林志穎在家中安裝了智能系統，不少家電都可以透過聲控開關。而陳若儀興趣是跳舞，社交平台上也有不少跳舞影片，林志穎為了太太在家中建設私人練舞室，讓她上課、練舞都可以隨時在家中進行，盡顯細心一面。

張衛健

張衛健與太太張茜結婚13年，兩人因為拍劇結緣，婚後經歷不少風風雨雨，包括流產喪子之痛，但感情一直恩愛。兩人現居於北京5000呎豪宅，張茜不時分享生活點滴，可見兩人的家裝修簡單，客廳有一幅兩人的巨型合照，有浪漫溫馨的感覺。而張茜平日喜歡健身運動，張衛健家中有專屬的健身區域，擺放不同的健身器材，更在書房擺放跑步機，讓張茜隨時隨地都可以運動Keep Fit。

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