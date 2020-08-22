初度遊｜30歲港男日本瞓劏床爆喊　網民鬧爆日女卻大讚港男溫柔

近日ViuTV旅遊節目《初度遊》在網絡上引起一番熱話，皆因最後幾集的素人主角——30歲的港男Tony。Tony初次到日本旅行感受良多，特別要面對在日本青年旅舍住宿一宵，接不了要睡「劏床」於是爆喊，網民熱烈的討論中，大部分留言都批評Tony是「港孩」、「媽咪寶寶」，港男的形象彷彿定形。

Tony初次到日本旅行感受良多，特別要面對在日本青年旅舍住宿一宵，接不了要睡「劏床」於是爆喊。（節目截圖）

素人港男Tony 30歲第一次衝出香港到日本大阪旅遊，去漁市場吃魚生、女僕Cafe初體驗、到訪清水寺與日本妹合照、到採耳店享受日本妹的溫柔，他更自認穿起和服很有型，要日本妹向他「下跪」，不少網民都笑他很「毒」。

Tony的女僕Cafe初體驗（節目截圖）

不過幾集的旅遊內容中，最受網民批評的是Tony的「港孩」表現。有一集講述Tony很想體驗住日本傳統民宿，於是便預訂了一晚青年旅舍，但後來Tony發現只得「床位」時，突然情緒崩潰爆喊。他覺得這與自己心目中的傳統民宿有很大落差，第一次去旅行要睡「劏床」好淒涼。他又指他的媽媽曾經吩咐無論如何都不能住劏房劏床，加上他覺得周圍的人都很冷漠，很擔心自己的安全。

在幾集的旅遊內容中，最受網民批評的是Tony的「港孩」表現。（節目截圖）

香港因土地供應問題，樓價租金高企，劏房和籠屋對香港人而言，也不是什麼新鮮事。而且，不少人外去旅遊為了節省成本，或想深入體會當地文化，都會選擇住青年旅舍。反觀，年到30的Tony首次遊日面對要住青年旅舍一事突然爆喊，網民都指他是典型的「港孩」，過份受家庭保護，未真正見識過外面的世界。同時網民亦批評Tony港男形象定形，亦很自我中心，對世事存在「太多幻想」，幻想日本妹會拜在他腳下，又幻想青年旅舍的人會熱烈歡迎他，當發現現實不如理想時便接受不到。

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不過公道地說一句，Tony第一次去旅行，對事物存在幻想和不安亦是理所當然的事，任何人都有「第一次」，又未需要對Tony的初體驗太苛刻。或者他只是處事未算很成熟，成熟與否跟個人歷練相關，每個人的人生經驗都不同，不成熟也不算罪過。加上Tony是素人，並非專業主持人，面對鏡頭難免緊張，屬可理解的。

▼▼▼▼▼按下圖看Tony初遊大阪▼▼▼▼▼

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日本女生覺得港男有不少暖心行為。（《逃避可逃卻有用》劇照）

網民對港男港女的話題永遠都討論不絕，雖然如此，亦不減日本女生對港男的好感！近日在網上有一篇由在港日本女縱輯撰寫的文章，列出「與香港男性交往時覺得賺到了的地方BEST10」，發崛出港男的不少優點！日本女生覺得港男有不少暖心行為，包括語言能力超強、做事認真、對女生很溫柔，又十分重視生日、紀念日等特別日子。港男在日本女生心中印象不錯，可謂幫港男「洗底」，不知大家又同意嗎？

▼▼▼▼▼按下圖看「與香港男性交往時覺得賺到了的地方BEST10」▼▼▼▼▼