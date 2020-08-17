【唐綺陽每週星座運程】人馬小心惹到怪桃花　處女別太控制狂

木、土、天、海、冥五星逆行中，過往的作為，陸續會得到反饋。太陽、水星最後衝刺，寵物、小孩子或演藝圈、第二代感受到辛苦的壓力。火星四分山羊星群，眾人因壓力而產生暴動或暴走，週末較不平靜，當心發生的衝突。

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重要星象：木土天海冥逆行，太陽水星最後衝刺，火星四分山羊星群

工作注意：雙子、獅子、天蠍、山羊

雙子：主動付出、展現謙卑，實力將被看見

獅子：打破保守想法，鬼點子能殺出新路

天蠍：需要謹慎做決策，或是伺候長官

山羊：請耐著性子，謹遵前輩教誨

桃花注意：金牛、處女、人馬、雙魚

金牛：有桃花機會，不見得是自己喜歡的

處女：別太控制狂，要懂得四兩撥千金

人馬：過度親切，當心惹到怪桃花

雙魚：感情被說東道西，容易產生困擾

財運注意：巨蟹、天秤

巨蟹：跟著前輩指導，傳承前人的智慧

天秤：別太固執己見，要自己承擔後果

健康注意：白羊、水瓶

白羊：要做出行動來改善睡眠

水瓶：當心筋骨扭到或奔波受傷

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】