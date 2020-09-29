8個心理學研究　帶你重新認識愛情　98%的人都是「無縫接軌」？

想像中的愛情總是最美好，看多了電影的我們，常常誤會了什麼是愛情的「正解」、什麼是長遠的「愛的生存之道」。來看看以下8個心理學的研究結果，也許會讓人再重新認識愛情。

按圖看8個心理學的研究結果，讓你再重新認識愛情▼▼▼

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1. 研究結果顯示：「男性比女性更懂浪漫」，這也是為什麼情侶分手時，可能會聽到男生說出各種不可理喻的原因，「感覺變了」、「我們之間沒有愛情了」……對男生來說，在一段感情裡，他們對「愛」的需求更勝於女性。

2. 根據心理學研究：送花是浪漫的表現，也是讓愛情增溫最直接的方法，卻容易讓對方感到「太浪漫」、「不可靠」，因此耍浪漫之餘，別忘了要拿出你的真心真意。

3. 踏入愛河的人，常常會情不自禁地關注心儀的對象，現在研究證實了：「雙方越常凝視彼此，就越容易墜入愛河」，原來一直偷看喜歡的人也是有科學根據的啊！另外，若頻繁地眉目傳情，表示兩人可能都已經對對方產生情愫了。

4. 演藝圈的男星在成為爸爸以後，常常人氣不減反增，在孩子面前的溫柔形象更是迷倒一票粉絲。然而對廣泛的男生來說，不需要當到爸爸，光是閒聊一些關於孩子的話題，就能無意間增添女生難以抵擋的魅力，進而為戀情加溫。

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5. 你相信嗎？跟不太浪漫的人談戀愛，反而更有可能建立起長久而穩固的戀情。過去的感情經驗、父母的相處模式，都會在無形之中，影響自己未來在愛情或婚姻中的選擇。

6. 愛情裡的「無縫接軌」看似是自私而傷人的行為，但研究結果驚人地顯示，有98%的人都是在現任伴侶出現之後，才主動結束前一段感情；沒有第三者介入而單純提出分手的人，僅有稀少的2%。

7. 童話故事裡的「true love kiss」可以治百病，在科學研究上，看著心愛的人或其照片，對於病人真的具有減輕疼痛的效果。除了止痛以外，愛情也被證實能帶來更多的創作靈感。

8. 一見鍾情和長跑多年的感情可能享有同等程度的幸福感，相戀時間的長短和幸福的程度沒有絕對，但研究指出：「性福」的情侶往往走得較長久。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：從8個心理學新知探索，原來這才是愛情！】