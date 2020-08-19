有些愛情好像就是命中注定，月老早已拉好紅線，緣分到了，兩人自然而然就會相遇。就像幸福人妻鍾嘉欣和丈夫Jeremy的愛情故事，生活中毫無交集的兩個人仿佛冥冥中早有注定，最後成為陪伴一生的伴侶，

鍾嘉欣在圈中是眾所周知的「乖乖女」，她曾說過自己在愛情上是個需要安全感的人，因此對於選擇伴侶她一直十分謹慎，出道16年傳過的緋聞寥寥可數，從因為拍攝電視劇《溏心風暴》被指假戲真做的林峯，緋聞傳足4年，直到林峯的另一位緋聞女友潘霜霜的出現而停止；之後就傳出和伍允龍因合作電影《十分愛》而互生好感，並受到男方的猛烈追求，雖然他們一直不承認戀情，可是二人交往已經是公開的秘密。可惜有指他們最後因為對未來的想法有分歧而分開，結束了8年的戀情。最後一個緋聞對象就是和鍾嘉欣拍攝《巨輪》的陳展鵬，有傳是男方力追鍾嘉欣更不時接送，可惜「襄王有意，神女無心」，緋聞也不了了之。

鍾嘉欣出道多年和林峯、伍允龍和陳展鵬傳過緋聞，而她最爲人知的戀情就是和伍允龍的8年情。(《溏心風暴》劇照)

有指鍾嘉欣在經歷了和伍允龍的8年長跑後，身心俱疲，雖然身邊依然不乏追求者，她卻沒有找到一個能讓她付托終身的人，直到遇到了現在的丈夫Jeremy。鍾嘉欣表示自己和Jeremy原本毫無交集，因為她的姐姐手部受傷，而到家中附近很有名氣的脊醫Jeremy求醫，覺得Jeremy為人紳士又親切，因此鍾嘉欣的姐姐便化身媒婆，為妹妹鍾嘉欣和Jeremy牽線。初時鍾嘉欣並沒有想太多，只當是認識新朋友，想不到兩人一見如故，發現大家很多共通點，有指他們初次在中環咖啡店見面之時便很投契，聊天過程十分愉快，最後因為鐘嘉欣要離開工作而依依不捨地終止，但是鍾嘉欣心中早已對Jeremy心存好感，兩人此後更一直保持聯繫。

鍾嘉欣的姐姐是她和Jeremy之間的媒人，促成了一段美滿的姻緣。(chungkayanlinda@IG)

鍾嘉欣和丈夫年齡相差13年卻無阻戀情發展：（按圖看更多）

在愛情中，年齡從來不是問題，Jeremy雖然比鍾嘉欣大13歲，但是和鍾嘉欣卻完全沒有代溝，雖然外界一直認為鍾嘉欣嫁給了一個能當她爸爸的男人，但是鍾嘉欣卻表示Jeremy能給予她安全感，可以舒緩她的心靈。她表示緣份真的很神奇，她在見到Jeremy的時候就已經有一種親切的感覺，據悉鍾嘉欣認識了Jeremy短短四天，心裡就很堅定想要和他長相廝守，因此兩人在相戀10個月就決定結婚。2015年結婚的鍾嘉欣婚後三年抱兩，育有女兒Kelly和兒子Jared，婚後專心相夫教子，一家四口幸福美滿，實現了許多女生夢寐以求的家庭生活。

鍾嘉欣結婚之後三年抱兩，分別育有大女兒Kelly和小兒子Jared，一家四口幸福美滿。 (chungkayanlinda@IG)

誰料愛情來到 太神奇嗎 我能遇上他 《我結婚了》鍾嘉欣

鍾嘉欣的一對子女Kelly和Jared十分可愛：（按圖看更多）

+ 4 + 3 + 2

在外表上而言，鍾嘉欣和Jeremy可能並不合襯，但是靈魂的契合永遠比外表重要。鍾嘉欣曾經表示她最欣賞丈夫會為家庭貢獻自己，婚後也總是會把她放在第一位，凡事先為她和孩子著想，Jeremy也讓她有所成長。Jeremy曾經向她坦承自己不是一個浪漫的男人，性格爽快直接，但是他卻願意為鍾嘉欣製造驚喜，在她生日時悄悄地為她舉辦慶祝派對，更邀請了所有鍾嘉欣的好友出席，讓她感到驚喜又感動。鍾嘉欣表示丈夫Jeremy更是一個低調的人，並不喜歡拍照，就連拍攝婚紗照的時候都要求要縮短時間，可是在結婚要會見媒體的當天，Jeremy卻大方地站在鏡頭前，陪伴鍾嘉欣面對傳媒，愛妻心切，溫柔又紳士的Jeremy事事遷就，以太太鍾嘉欣和家庭為先，難怪能攻陷女神的芳心。

跨過千里 遙遠都不可怕 也許早已注定你 可使我再怒放心花 《我結婚了》鍾嘉欣

鍾嘉欣表示丈夫Jeremy是不懂浪漫的男人，但卻願意為她花心思製造生日驚喜，讓她十分感動。(chungkayanlinda@IG)

36歲的鍾嘉欣雖已為人母，但美貌身材仍如少女：（按圖看更多）

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夫妻年齡相差幾歲最幸福？

現今世代的女生在尋找伴侶時都會選擇歲數較自己大的男性，到底多大的年齡差距在婚姻中最幸福呢？英國巴斯大學（University of Bath）的Emmanuel Fragniere教授就曾經對於婚姻最佳的年齡差距進行了研究，針對1534對夫妻進行調查，結果顯示，男方和女方若果年齡相差5歲以上，這樣的組合最不容易發生摩擦，離婚率也更低，約為其他婚姻的6分之1。另外芬蘭圖爾庫大學（University of Turku ）的Samuli Helle教授更表示，年齡差距15歲以上的夫妻生育的子女最多，而且婚姻是最美滿的。

資料來源：newscientist、royalsocietypublishing