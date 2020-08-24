【唐綺陽每週星座運程】天蠍愈自信桃花愈旺　人馬難抗拒撒嬌對象

火星開始減速，過去急促的步調、受冒犯的感覺逐漸趨緩。凡事多思考，開創之處即將開花結果，帶來新的能量。金星對抗山羊星群，金牛、天秤感受到壓力，金、木對分，適合開創的好機會，金、冥對分，是金牛、天秤、巨蟹三個星座，再生或重整的好時機。週末月亮山羊，壓力來自於長輩的期待。

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重要星象：火星開始減速，金星對抗山羊星群，週末月亮山羊

工作注意：白羊、雙子、獅子、山羊

白羊：努力耕耘，辛苦能被看見

雙子：聽話不見得好，有異議請勇於反應

獅子：請學會放下，拿穩主意就往前衝

山羊：別孤軍奮鬥，專業人士能成為貴人

桃花注意：金牛、天秤、天蠍、人馬

金牛：要好好釐清自己的想法

天秤：稍微緩一緩，能夠感覺到更多

天蠍：越有自信，桃花越旺

人馬：遇到撒嬌的對象，會很難抗拒

財運注意：水瓶、雙魚

水瓶：積極一點，將有獲利機會

雙魚：能得到餽贈或紅利

健康注意：巨蟹、處女

巨蟹：當心消化系統或肥胖問題

處女：注意交通安全和心血管疾病

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】