近期大台拍攝新劇《兒科醫生》，由馬國明與鍾嘉欣及鄭嘉穎主演，一眾演員相隔多年，再度合作都已為人父母。鄭嘉穎（嘉穎）早前再為人父，在訪問中聽見馬國明（馬明）表示隨緣組織家庭，就立馬向他訓示：「唔係㗎！有仔要趁嫩生，到時你就明我講咩嘢喇！」馬國明與湯洛雯（靚湯）今年6月公開戀情後，兩人愛得高調，「明火靚湯」甜到漏，完全不同馬國明過去拍拖的方式。莫非二人只是等待時機成熟，佳偶天成？

鄭嘉穎與馬國明合作劇集《兒科醫生》，不禁提醒馬國明：「唔係㗎！有仔要趁嫩生，到時你就明我講咩嘢喇！」(無綫娛樂新聞台訪問截圖)

鄭嘉穎遲婚當爸 51歲再為人父 過來人身分勸戒馬國明趁早組織家庭？

自從鄭嘉穎與陳凱琳這段父女戀修成正果，他們在婚後就積極造人，建立家庭！上年鄭嘉穎50歲終於初為人父，迎接兒子Rafa，而今個月初，陳凱琳再為鄭嘉穎增添第二個兒子Yannick。照顧嬰孩十分消耗父母的體力和精神，鄭嘉穎成為人父後，除了享受到跟兒子的天倫之樂，自必然明白照顧子女的辛勞。

如今馬國明46歲，認為成家立室的事一切隨緣。好友鄭嘉穎不禁以過來人的身份，提醒他：「唔係㗎！有仔要趁嫩生，到時你就明我講咩嘢喇！」他說話隱晦，卻說出遲婚當爸的辛酸。其實馬國明對女友湯洛雯愛得認真，縱使口說隨緣，可能早就有成家立室之意？

今個月初，陳凱琳誕下第二胎，51歲的鄭嘉穎再為人父。(Instagram@kevincheng_official)

馬國明戀情從未如此高調過？二人曾揚言以結婚為大前題

馬國明過去曾與曾華倩傳出戀情，後來曾戀胡定欣及黃心穎，一向作風低調，都是經過長時間的曖昧，被傳媒撞破幾次拍拖，才公開認愛。不過今年６月12日，馬國明一被傳媒拍攝與湯洛雯出入寓所後，二人便在凌晨於Instagram以甜蜜方式來公開戀情，「獨角獸」蹺實「小馬」的公仔合照更成為全城熱話！

【點撃看】公開戀愛早有共識同樣隨緣？

二人剛剛發展戀情時，湯洛雯曾直言：「我哋都係啱啱開始宣布拍拖，點可能咁快結婚。」當時馬國明正在拍攝新劇《BB大晒》，曾坦言：「我年紀都唔細，我從來唔會呃大家，睇下幾時到嗰個位就會講。」雖然靚湯與馬明未有認真討論結婚，卻曾經談及將來，馬明十分相信緣份，曾經表示未知自己會否有日閃婚：「以前會覺得拍拖要經過一段時間慢慢相處，但睇咗家燕姐（薛家燕）一篇訪問，佢身邊有朋友拍拖十幾年都分手，亦有啲唔夠一年就結婚，真係好睇緣分！」

馬國明與湯洛雯完美演繹對的時間遇上對的人。(Instagram@kennethmkm)

湯洛雯對於愛情一直保持寧缺勿濫的心態，只等合適的人，又坦言：「依家大部分人都遲婚，寧願（等）搵到啱嘅人，都唔想離婚，結得婚就一生一世。」她直言每一次拍拖都是認真，希望感情長久下去，又坦言今次拍拖，二人都是以結婚為目標。湯洛雯曾經表示二人暫時會以工作為主先，如果時機到了，就絕不抗拒。看來二人只是等待一個時機，到底何時才是時機成熟？

馬國明湯洛雯深得雙方家長歡心

有傳馬國明的前度黃心穎與他的母親曾經出現問題，所以說拍拖結婚確真是兩家人的事。馬國明與湯洛雯尚未公開戀情的時候，早就確認大家是適合的對象，都見過了雙方的家長！湯洛雯曾經透露馬國明不時會與她的父母食飯，而且每一次上門都會送禮，食完飯亦會收拾地方，表現積極！湯洛雯父親湯鎮宗十分支持這段感情，曾經表示想一試馬明的手藝，就連湯洛雯的工人姐姐都大讚他「very good」。

【點撃看】安心事件一事，馬國明媽媽被追訪，問及對黃心穎印象：

馬國明的一家都對湯洛雯相當滿意，特別是馬明的母親一見到她都會笑面迎人！馬國明直言：「帶過佢返屋企食飯，媽媽都幾鍾意佢。」靚湯更加自爆過馬明的姐姐每次見到她，都會送她禮物。看來馬國明與湯洛雯都愛屋及烏，努力在雙方家長前，留下一個良好印象，為這段感情的將來準備！

湯洛雯一家四口為母親生日慶祝，有傳馬國明當日在場，負責拍照。(Instagram@roxannetong)

想生小小馬？拒絕未婚懷孕！

之前馬國明拍攝《BB大晒》時飾演父親，與三歲小演員彤彤成功混熟，每當彤彤扭計，他都會抱起BB女，成功氹她開心。馬明眼見彤彤這麼可愛，都有當父親的打算，他笑言：「第時結婚後生小朋友，我都會想生女，因為女仔好乖！」其實他曾經剖白過有組織家庭的打算：「我將來結婚，一定會生小朋友，只要太太想的話，一、兩個吧，我沒有planning。」

雖然今時今日不少女星奉子成婚，不過湯洛雯自小就受母親教育，叫她不要未婚懷孕，她透露：「我阿媽好驚我未結婚就有BB，由十幾歲已經講到依家三十幾歲，叫我哋唔好蝕底，哈哈。」看來二人十分看重婚姻，認為生子只能在婚後進行。當馬國明問起會否想快點做爸爸，他解釋：「隨緣，有一定會同大家講，冇得瞞。」

【點撃看】馬國明早有育兒經驗？

高調放閃實錄：為女友開IG 公然放閃「黑材料」 網民大讚甜蜜！

多年以來，馬國明都是與社交網絡絕緣！直至今年6月初才開設自己的社交平台Instagram，當然他第一時間就追蹤了女友湯洛雯！不難相信他是因為女友而增設IG，方便日後放閃，甜蜜互動！

【點撃看】明星IG 藏示愛憑證：誰為另一半開IG？誰只追縱太太1人？誰公開戀情後對追蹤對象大清洗？

馬國明與湯洛雯正值熱戀期，當然頻頻在社交媒體高調放閃！他們之前的定情公仔已經令人留下深刻印象，因為靚湯鍾情獨角獸，而馬國明又有小馬的角色，所以用小馬和獨角獸來甜蜜比喻二人，都各自成為他們社交平台的頭像。他們更加製作定情手機殼分別在小馬和獨角獸上印有「YOU」、「ME」，二人相當恩愛甜蜜！

【點撃看】馬國明緊貼湯洛雯帖文及留言 大派唐老鴨閃光彈！

馬國明曾經大讚湯洛雯思想單純，與他的觀點相似。近日，湯洛雯與馬國明竟然來個搞笑互動！馬國明玩換面App，將自己樣貌與球王美斯合體，然後分享到社交平台。不料女友湯洛雯竟然留言問可否上載其他影片，換來五十多名粉絲留言支持，結果湯洛雯就出賣馬國明將黑材料公開！雖然他們甜蜜互動有點稚氣，卻對於天然呆的馬明，這些小趣事卻換來甜蜜簡單的快樂。

【點撃看】被湯洛雯「出賣」 馬國明變性感金髮美女 成萬能KEY？按入爆笑！

佛系戀愛看重緣分 拍《兒科醫生》將促進結婚生育的憧憬？

一段認真的愛情，都需要時間鞏固感情，如今這一煲「明火靚湯」糖分極高，被受粉絲、好友看好！靚湯曾經坦言：「我哋都好佛系。」雖然二人十分看重緣份，而且婚事十劃未有一撇，不過他們只是等待時機拉埋天窗。

今個月初馬國明和湯洛雯到汽車展銷會甜蜜睇車，本來想送車給予靚湯，不過靚湯不愛揮霍，結果拒絕馬明好意，湯洛雯果然是最佳女友。（Instagram@roxannetong）

想不到今次拍攝新劇《兒科醫生》，竟然獲得過來人鄭嘉穎的提點，他明白遲婚要再照顧愛兒的體會，因而希望馬明趁還年輕就早點成家立室，相信嘉穎自必然會與好兄弟分享自己的心得！今次劇中馬明要經常與小演員接觸，而同演的鍾嘉欣、鄭嘉穎、羅仲謙又會互談湊仔經，到底這部劇會否增加他做父親的憧憬？令到結婚的時機成熟一點？

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