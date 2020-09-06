曾三度勇奪金像獎、2017年再獲金馬獎成為雙料影后，香港女演員惠英紅輝煌成就的背後暗藏辛酸血淚史，曲折坎坷的人生亦如一齣戲。今年年屆60歲的她，已經出道超過四十多年，一路以來起起跌跌、風風雨雨，人生經歷堪稱傳奇。

惠英紅今年60歲仍保養得宜充滿女人韻味。（kara_waiyinghung@IG）

惠英紅首度入圍百花獎與章子怡爭影后

內地「第35屆大眾電影百花獎」近日公佈入圍名單，當中不乏香港影星獲得提名，惠英紅亦首次入圍百花獎最佳女主角，與章子怡、周冬雨、張靜初等人角逐影后。另外，「發哥」周潤發則憑《無雙》入圍最佳男主角，影帝影后競爭相當激烈。

惠英紅今年首度入圍内地百花獎。（kara_waiyinghung@IG）

有指年幼家貧曾行乞 在夜總會跳舞維生

惠英紅曾自言算命師傅說她是「落魄公主命」，童年時期她的生活確實一貧如洗，有指因家境窘迫，窮困潦倒的她年幼便過著街頭行乞的生活，後來流連灣仔紅燈區向水兵兜售香口膠，幫補生計。據悉當時年僅12歲的惠英紅開始去夜總會跳中國舞，也可一圓自己的明星夢，所幸她17歲時被導演張徹發掘簽約邵氏影業，出演人生第一部電影《射雕英雄傳》已擔演第二女主角「穆念慈」，從此開啟了影視生涯。

以「打女」形象深入民心的惠英紅，年紀輕輕已有一番成就，她憑電影《長輩》拿到了人生第一座最佳女主角獎，同時成為香港電影金像獎史上唯一一位以武打片榮獲影后殊榮的女演員，她因而打響知名度一炮而紅，叱咤影壇。

惠英紅坦言人生遺憾是沒有童年。（kara_waiyinghung@IG）

回顧惠英紅充滿起伏的演藝之路：（點閱下圖）

感情空窗期長達廿多年 惠英紅：人生不可能十全十美

惠英紅的事業曾經歷低潮，從紅極一時到無人問津，人生陷入低谷讓她一度患上抑鬱症，曾嘗試服用安眠藥自殺。另一邊廂，她的情路亦十分坎坷，據知她花信年華時，有一任十分相愛的男友，當年惠英紅曾自資飛去巴黎出了一本全裸的寫真集，有傳對方無法接受而分手，惠英紅因此深受打擊。而她最令人印象深刻的感情，要屬與常演「奸角」而出名的男演員黃子揚的一段戀情。

1989年惠英紅與小她7歲的黃子揚雙雙墜入愛河，當時男方曾經在鏡頭前揚言會娶惠英紅，誰知後來有「小三」找上門來，才揭發黃子揚背後一腳踏四船的驚人惡行。有指惠英紅曾直言這段戀情是她人生中的污點，更以「劫財劫色」來形容黃子揚，當中的背叛之痛不言而喻。

惠英紅人生經歷起起伏伏，曲折坎坷。（kara_waiyinghung@IG）

人生一定有不同的遺憾，不可能十全十美，我反而覺得這是缺憾美！

如今惠英紅事業仍然如日中天，獲獎無數的她完成了一個又一個人生的里程碑，然而在感情方面她仍未尋覓到歸宿，不過她卻欣然地享受著單身生活。惠英紅曾在訪問坦言自己是感情絕緣體，身邊並沒有多少追求者，感情空窗期竟然已長達差不多22年。不過與其隨便開始一段感情，她卻想「善待自己」，等緣分自然來到，寄情於工作更能讓她感受到自己的價值。

惠英紅享受著自由自在的單身生活。（kara_waiyinghung@IG）

這一切都是上天最好的安排。60歲的自己，作為女人，我有自信，可以一直優雅老去。每個人，都是一個傳奇。

戲如人生，人生如戲。一個女人的價值不是單靠事業或愛情就能一言以蔽之，惠英紅最令人欽佩的地方在於她歷經人生高峰與低谷，仍然堅毅不屈地堅持做自己想做的事情，走自己想走的路。在時間的洗練下，她苦過捱過，如今一切磨練皆成過眼雲煙，慢慢沈澱而下化作堅持的印證，年過半百仍是「日出江花紅勝火」，一個自信强大的女人，不會被命運所打倒！