性生活｜性愛非例行公事　專家建議5個讓關係在床上升溫的方法

比起說「我愛你」，更能讓他在床上感覺被愛的五個方法，你們都做到幾項了呢？

你喜歡和另一半的床上親密時光嗎？

你知道自己愛他，也明白性愛是兩人之間重要的連結，然而有時候你總感覺做完愛好像有點空虛嗎？有可能是因為生活太過忙碌，你們開始忘記如何好好做一場愛；也可能是在一起久了，性像例行公事，自然也就失去了讓彼此期待與感覺滿足的地方。

於是，要如何持續在床上感覺到彼此間的愛呢？美國蓋瑞查普曼博士提出的「五種愛的語言」，包含肯定的言語、精心的時光、給予禮物、肢體碰觸、服務的行動，其實也可以套用在「床上」；我們融合不同性治療師的建議，今天就你一些方向與技巧吧！

按圖看五個讓另一半在床上感覺被愛的方法▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

五個讓他在床上感覺被愛的方法

1.「你的身體很漂亮」那幾句在床上被讚美的話，可以記得很久

性學家與臨床心理學家 Dr. Sharmila Majumdar 表示，在床上言語對女人是很重要的。包含「我想讓你感到快樂」、「你好性感」、「感覺真好」等字眼，可以讓對方感到放心、特別、被欣賞。

可以想像，要在一個人面前完全赤裸，需要勇氣與信任感。即使你們已經是老夫老妻，我們也每天在面對自己身體變化、老去的焦慮；這時候對方在床上的一句簡單稱讚，可以讓他確認自己依舊很美，並且被愛。

2.「親愛的，我今天裡面沒穿...」創造驚喜，我就是給你的禮物

不管交往多久，適度的「調情」與驚喜感，效果都是很不錯的。譬如突如其來地準備一套性感睡衣、買一組你觀望很久的情趣用品，或者去學個不一樣的口交技巧......如果真的沒時間，只是來點小小心機，如故意不穿底褲爬上床，這些可愛的暗示，都能讓對方感覺到你的用心。他會知道，你在乎彼此間的性愛時光，繼而更期待每一次跟你的親密行為！

▼▼【相關文章．按圖率先預覽】【性愛教室】讓床事加溫 6個男女身體敏感帶：大腿內側最刺激

+ 8 + 8 + 8

3.「我知道你哪裡舒服」前戲做好做滿，我的腦袋已經內建你的敏感帶

你了解另一半的敏感帶嗎？知道他喜歡怎麼被挑逗、撫摸嗎？性治療師 Cyndi Darnell 推薦大家可以繪製另一半的身體地圖，探索他身體包含頸部、肩膀、頭皮、耳朵、大腿內側、背部、臀部等性感帶，嘗試使用不同速度或頻次，一邊詢問與感覺他的反應。簡單來說，別省略在「前戲」過程中，享受彼此取悅的感覺。你的服務行為，會讓對方感覺到自己被重視；而這份身體地圖，也是只專屬於你們之間的情感密碼。

對了，記得剪好指甲！

4.「我感覺我們完全交疊」多嘗試擁抱體位，體驗肌膚緊密貼合的感覺

你知道嗎？並非只要是親密行為，就保證會有親密感。尤其當你們將性行為只當作例行公事，就更可能忽略透過肢體傳達愛與信任的機會。

建議可以多在床上嘗試像傳教式或湯匙式體位，不管是面對面或從後面來，試著用雙手環抱對方，這可以讓你們擁有幾乎完全貼合的肌膚接觸。對了，也可以一邊觸摸他的敏感帶，如乳頭、陰蒂等地方，你知道他會從此更愛你。

5.「做完愛要抱抱他」激情過後，我們禁得起細水長流

性愛過程使你們腦袋分泌催產激素，也更渴望被愛。如性關係研究者 Robin Milhausen 等人的研究指出，性會使人們脆弱、需要確認關係、確認被愛，「後戲」於是成了你們提升情感關係的重要時間。

包含擁抱、親吻、一起淋浴、或替他溫柔穿上衣服，這些行為，會讓他感覺你們可以一起激情，也能一起面對激情慢慢褪去以後，彼此仍深愛彼此的時光。

性教育家 Jamie J. LeClaire 表示，在性關係中，我們應該感到自信、安全與滿意；而做「愛」顧名思義，是一種愛的傳遞。不只是慾望的滿足，也不是例行公事，你們的性，應該要是讓彼此感覺期待以及信任的重要管道。

現在，就開始練習用身體說愛吧！

【相關圖輯】【性愛教室】「後戲」與前戲一樣重要！六招示愛高潮過後不秒睡（點圖繼續閱讀）↓↓↓

+ 7 + 7 + 7

【相關文章】性愛冷知識｜高潮過後心情低落竟是病？ 解構性交後憂鬱3大成因（按圖預覽）

+ 7 + 7 + 7

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「用身體告訴他，你愛他」夫妻深夜時光：五個讓他在床上感覺被愛的方法】