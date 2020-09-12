我想結束這一切｜《無痛失戀》導演新作　謎團燒腦不輸TENET天能

《TENET天能》終於上映，導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的新作可說是萬眾期待。不過Netflix同期也有另一套令人相當期待的作品上架。《我想結束這一切》（I’m Thinking of Ending Things）終於在上周五（4日）於Netflix上架，導演查理·卡夫曼（Charlie Kaufman）亦是經典電影《無痛失戀》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）的導演，電影集愛情、懸疑於一身。 要是科幻難懂，愛情、人生又何嘗不是。

《我想結束這一切》片長兩小時，影迷的期待換成一堆謎團，到底為何女主角名字不斷轉變？為何男主角家人的反應怪異？當中為何總是穿插着一個校工的片段？

《我想結束這一切》（I’m Thinking of Ending Things）講述一對交往數月的男女Jake（Jesse Plemons）與Lucy（Jessie Buckley飾），一起駕車前往父母在郊外的農莊的詭異經過。（《我想結束這一切》劇照）

《無痛失戀》導演最新作《我想結束這一切》是： 女主角一心想分手結果⋯⋯

《我想結束這一切》（I’m Thinking of Ending Things）講述一對交往數月的男女Jake（Jesse Plemons）與Lucy（Jessie Buckley飾），一起駕車前往父母在郊外的農莊的詭異經過。

故事由女生的角度出發，車外是大風雪，是肅殺的白，她與男主角天南地北，說到自己作的詩、說到人生的意義、說到她讀到的一些作品，心中卻不斷唸她想結束與Jake的關係。直到他們到達了父母的小屋與農莊，屋內的一切卻十分怪異。

一樣是雪白一片，是不是有點似曾相識？（《無痛失戀》劇照）

女主角想提分手 卻一屋怪異？

回到家中，Jake卻先帶Lucy來到家中的農場，看門前死掉的兩隻羊，在風雪中結了冰，到了春天才會處理屍體。他又讓她看豬圈中的豬，指牠們攤在那兒一動也不動，因為肚內生滿了蛆蟲，蟲子正在一口一口，慢慢把豬活活吞下食。終於走到屋內，Jake父母卻十分神經質，屋內的小狗的臉是朦朧一片、看不清樣貌，客廳中竟有她兒時的照片、地牢內不可告人的秘密⋯⋯更甚是，Jake一直未肯讓她離開⋯⋯

Charlie Kaufman的作品，當然不能錯過。因為《無痛失戀》，很多人認為同樣以一男一女作故事開端的《我想結束這一切》也是一個愛情小品，看畢兩小時的電影，卻發現這是一部「燒腦神作」，勉強是一部沒有勇氣展開的愛情故事。影謎分享，最少看兩次，還要啃完原著小說才夠原汁原味。

（內含劇透）

雖然一樣是雪白一片，但《我想結束這一切》與《無痛失戀》其實沒有關係，唯一相似地方，就是差不多整部電影都是發生在男主角Jake的腦內－一切都是他的想像的人生。（《我想結束這一切》劇照）

《我想結束這一切》謎團大解構：其實一切不過男主角的幻想？

雖然一樣是雪白一片，但《我想結束這一切》與《無痛失戀》其實沒有關係，唯一相似地方，就是差不多整部電影都是發生在男主角Jake的腦內－一切都是他想像的人生：「要是當初我有勇氣這樣做，結果會不會不一樣？要是我有勇氣約會那女生，人生會不會美滿一點？」

電影雙線行走，一是校工的片段，這才是現實；二是Jake與女友一起回家的情節，這全然是Jake的想像。女友在戲中開初被叫「Lucy」，後來又叫「Lucia」與「Louisa」，一時是畫家，一時又是科學家⋯⋯因為她根本未曾存在過，只是Jake的「理想」。

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+ 2 + 2 + 2

20+我們夢想成就 到頭來發現自己根本一事無成

《我想結束這一切》的劇情詭譎，因為一切都是老校工的幻想－他對雙親的看法、他們老去並失去自理能力，他作為照顧者的感受；他對自己的期望，他期望自己可以成為畫家、有成就的人，最後卻只是校工；他幻想有一個聰慧、深交的女友，現實中他卻沒有勇氣開口結識女生，結果只成一個寂寞的校工，天天看活力無比、前途無可限量的中學生，對比自己的失敗與絕望。而從頭到尾，貫徹始終，「Lucy」－即Jake的理想不斷地喃喃自語：「我想結束這一切。」都是尋死的聲音。劇中有一句對白：

其他動物活在當下，人不能，所以他們創造了希望。 《我想結束這一切》

而沒有希望的人，是不是跟動物沒兩樣呢？Jake最後徹底絕望，走上不歸路，光着身子，跟着那頭生滿蛆蟲的豬，結束了自己的生命。

《我想結束這一切》改編自同名暢銷小說，原著由Iain Reid所寫。（mic_reads_alatte@instagram）

原著小說這樣說⋯⋯Jake是殺人犯，殺死了只見一面的女主角？

《我想結束這一切》改編自同名暢銷小說，原著由Iain Reid所寫。不少人看完電影後，都對原著小說大感興趣，筆者「入手」前看書評好壞參半，評價兩極。有人說，完全是浪費人生寶貴時間；有人則說，是他看過最好的書。不過，可肯定的是，《我想結束這一切》比電影更緊湊，甚至不用兩小時便能看完，故事與電影有很多不同的地方，但最大差別在於結局：

那校工在房間中找到他們。他給她一個鐵衣架，說：「我想結束這一切。」她同意了，拉直了衣架，把尖銳的一頭插向頸項。當她流乾血時，他說：「從一，歸一。」 《我想結束這一切》

跟電影一樣，讀者們各有不同的解讀，有的認為Jake這老校工有多重人格，整本書就是討論他應該結束自己的生命；也有細心的讀者留意到那女生（即電影中的Lucy，她在書中沒有名字）身上的血跡，指她其實曾真實存在，只是被Jake殺死了，因此成了他幻想的一部份。

這是整部電影中最明亮的畫面，卻是在Jake死後的最後一幕。（《我想結束這一切》劇照）

筆者看畢後本覺極其討厭，討厭這類「幽閉型」作品－人生是不斷走下坡，我們只是星塵，只是旅人，何必執著？可後來想了又想，讀了又讀，或許這正告訴我們，實踐夢想有代價，甚麼都不做也有代價，人死後歸於塵土，可不也是春泥使萬物成長嗎？