42歲「情歌天后」梁靜茹去年與富商趙元同離婚，九年婚姻破裂人生突然劇變，令她一度陷入陰鬱情緒之中，患上焦慮症，不過近日有傳媒拍到梁靜茹疑似有新戀情，看來經歷一年婚變後的身心調整，梁靜茹終於重新出發。

42歲的梁靜茹有「情歌天后」之稱的，推出多首膾炙人口的經典情歌。(梁静茹工作室 @微博）

梁靜茹離婚一年後有新戀情 男友來頭不小是富總裁？

梁靜茹與前夫趙元同於2019年9月證實正式簽紙離婚，結束9年婚姻，兩人育有一子將來將共同監護撫養，婚姻長跑多年走向破裂結局讓不少人感到惋惜不已。離婚後梁靜茹不堪感情打擊一度萎靡不振，需要看心理醫生治療情緒問題，經歷一年多的身心調養，她坦言已走出失婚陰霾，並已準備好迎接新戀情。

梁靜茹近日爆出戀上富總裁令人驚喜！ (fishleong616@IG)

沒想到好消息來得這麼快，早前梁靜茹被記者目擊與新歡在海邊約會，二人更情不自禁地擁吻，沉浸在熱戀之中十分甜蜜。據聞男方來頭不小，是56歲畢加索國際企業總裁及畢加索品牌亞太地區總代理林達光，更是在亞洲地區唯一擁有畢加索代理。另外，林達光也是美國國家插畫博物館董事、派黎思家族基金會亞洲代表等，身兼多職，地位顯赫。有指梁靜茹與林達光同是紅酒愛好者，又熱愛藝術等，志同道合十分投契。

對於新戀情曝光，梁靜茹經紀人公司也回應承認戀情：「我們一直鼓勵她繼續相信愛情，鼓勵她多交朋友，公司很替她開心，我相信靜茹現在的狀態，更懂得重新整理人生，也會珍惜每一個生命中的相遇。謝謝大家對她的關心。」梁靜茹失婚後勇敢再愛，依然相信愛情，讓許多粉絲都替她感到高興。

梁靜茹離婚受傷太重曾患焦慮症 終日以淚洗面需看心理醫生

梁靜茹與富商丈夫趙元同於2010年結婚，幸福的婚姻生活維持長達9年，梁靜茹更在婚後4年誕下一子，然而去年卻突然爆出兩人已離婚，感情破裂婚姻以失敗收場。外界一直傳出男方出軌、與新歡同遊的新聞，被問及是否有「第三者」插足雙方感情，梁靜茹則以沈默回應，並表示兒子將由兩人共同撫養。

梁靜茹與富商老公於2010年結婚，可惜婚姻只維持了9年以失敗收場。（VCG）

即使內心傷得很重，面對寶貝兒子梁靜茹不得不振作起來，表現堅強，還要盡量不要在兒子面前流淚。她分享自己花了很長一段時間向他解釋爸爸媽媽為何分居，即使兩人不住在一起，他享有的愛也不會減少。

▼▼▼【梁靜茹與富商丈夫趙元同曾是幸福的一對】▼▼▼

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可惜不是你，陪我到最後 《可惜不是你》

有「情歌天后」之稱的梁靜茹以個人專輯《我好嗎？太陽如常升起》入圍台灣「最佳女歌手獎」，這已是她第六次角逐該殊榮。雖然前五次都失之交臂，然而這次的音樂作品對她而言意義更加深遠。早前梁靜茹接受台灣媒體ETtoday訪問時，首次披露自己離婚後的心境，回顧製作這張專輯的時候，她正經歷婚變，其中一首歌的歌詞讓她一看到便情緒上湧，眼淚奪眶而出，十分有共鳴。

梁靜茹去年九月宣佈與結婚9年的丈夫離婚。(梁静茹工作室 @微博）

再多問候往往與快樂無涉 也只能獨自沈溺/思念的片刻 淚水淹沒歲月/何時甘願/去跟遺憾求和 曾經圓滿我的/碾碎我的/都回不去了 《我好嗎》

事隔一年，面對「你好嗎」這個問題，梁靜茹表示目前傷痛已經療癒了一半，她看著與自己有相同經歷的女性一起走著這條路，慢慢開導自己，並且尋求專業幫助。梁靜茹曾在台灣《蘋果新聞網》訪問中分享自己離婚後患有焦慮壓力，終日以淚洗面，並且這一年的時間都需要看心理醫生。那段時間她會忍不住落淚，後來她選擇聽音樂、看書、行山、找朋友聊天作為情緒宣洩的出口，她表示：「妳需要自己經歷那個過程，走啊走，等到自己能幫到自己了，回頭一看，妳還是好好的活著。」

梁靜茹為了兒子當上堅強的單親媽媽。(梁静茹 @微博）

▼▼▼Scarlett Johansson情路坎坷經歷兩段失敗婚姻 終再收穫愛情【同場加映：35歲Scarlett Johansson再婚 曾戀死侍歷兩次短命婚姻:仍相信愛情】▼▼▼

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梁靜茹重新出發 勇敢開展新戀情

梁靜茹的「梁式情歌」依舊動人，只是這20年來經歷過不同的人生階段，從單身到結婚再回到孑然一身，她靜靜面對人生流轉，再唱出一首又一首真摯的歌曲。梁靜茹的情歌就如同她本人一樣，沒有歇斯底里，單是喃喃細語，便化成一個悠長又深刻的故事。在緩緩流淌的音符之中，安慰著一顆顆於情感中受創的心靈。

走出離婚陰霾的梁靜茹表示對於愛情仍抱有期望，同時也會更加小心翼翼，對未來那個可能會走進她生命的人，梁靜茹笑言：「我相信我可以的，可以勇敢地去開展的。」如今林達光的出現，相信就是那個給她勇氣再愛的人。

梁靜茹許多的情歌金句道盡不少情侶心聲。 (fishleong616@IG)

愛真的需要勇氣 來面對流言蜚語 只要你一個眼神肯定 我的愛就有意義 《勇氣》

▼▼▼【梁靜茹離婚後曾表示「受傷很重」】▼▼▼

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離婚心理學：伴侶興趣性格相投 不代表關係能夠長久？

沒有誰能夠保證婚姻能夠長長久久，即使當初曾許下海誓山盟，仍無法預知結局。如今離婚已成常態，許多人往往將離婚的原因歸咎於性格不合，然而許多人的婚姻維持長達七八年甚至十數年之久，明明一開始情投契合，當初又怎會貿貿然和一個性格不合的人步入婚姻殿堂？結婚誓詞中的「一生一世」，又是否只是美麗想像？

維持婚姻幸福的關鍵不只是興趣與性格？（《婚姻故事》劇照）

▼▼▼【幸福婚姻與伴侶契合度關係】▼▼▼

參考資料： 港台節目《捉心理》