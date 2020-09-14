【唐綺陽每週星座運程】山羊有兩情相悅的機緣　白羊要享受曖昧期

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木星順行，教育、航空、海外等計畫，即將要動起來，準備進入下一個階段，第三波木冥合相來臨，帶來社會的改變，未來兩個月請嚴陣以待。太陽處女衝刺，關注健康養生、職場問題，如何精益求精，注重小細節能夠影響大局勢。金星獅子與天王星形成Square四分相位，金融、演藝、時尚、餐飲等相關行業，容易產生動盪，眾人的價值、品味顛覆於以往，大節氣的移動，局勢較為混亂，帶來意想不到的事情。

▼▼▼按圖放大看本星期各星座的運程▼▼▼

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重要星象：木星順行，太陽處女衝刺，金獅子與天王Square

工作注意：金牛、雙子、巨蟹、天秤

金牛：小心對待工作中的關鍵人物

雙子：需要來回的協商，費時耗腦力

巨蟹：建議打開心胸、來點創意

天秤：人情世故應付不完，該拒絕要拒絕

桃花注意：白羊、處女、人馬、山羊

白羊：好好享受曖昧期的美好

處女：感情上稍微迂迴，反而讓對方心癢

人馬：有機會認識新朋友，請好好把握

山羊：受到眾人促成，有兩情相悅的機緣

財運注意：天蠍、水瓶

天蠍：正財運佳，可多開發斜槓

水瓶：花錢添設備前，要注意實用性

健康注意：獅子、雙魚

獅子：當心細菌感染或衛生問題

雙魚：扛了太多責任，當心過勞

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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