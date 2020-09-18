【袁偉豪張寶兒結婚】日前宣布一年前已與張寶兒求婚成功，當時他們同遊多倫多，袁偉豪在草地單膝下跪向她求婚，片尾張寶兒更大曬3卡鑽戒，十分甜蜜。兩人已經多次公開說認定彼此為結婚對象，更在今年5月更加聯名斥資6568.3萬元購入清水灣豪宅，不少人都覺得兩人好事近，如今兩人即將步入教堂，粉絲及圈中朋友紛紛送上祝福。

袁偉豪上傳一年前的求婚片段，宣布求婚成功。（IG@benontheroad）

現年39歲的袁偉豪與張寶兒拍拖兩年多，雖然兩人年齡相差逾10年，卻似乎沒有「代溝」，關係十分穩定。

袁偉豪入行13年，沒有太多緋聞，但他卻有「港姐殺手」之稱。袁偉豪與岑杏賢拍拖3年分手，讓不少粉絲震驚。（資料圖片）

分手速戀張寶兒惹爭議

袁偉豪與岑杏賢拍拖3年分手，是曾被看好的一對。分手後，2017年拍攝節目《打工捱世界Ⅱ》認識張寶兒，兩人在坦桑尼亞擦出愛火花。與岑杏賢分手約半年，袁偉豪便公開承認與2016年「友誼小姐」張寶兒相戀，男方形象亦因此受損，而當時初出道的張寶兒也被指想透過與男方拍拖「博上位」。

袁偉豪與張寶兒因合作拍攝擦出愛火花。（IG@_bowiecheung）

袁偉豪事後受訪曾言原本打算待岑杏賢找到另一半才開始新戀情，因此一度「縮沙」想與張寶兒做回朋友，但又情難自禁，不想錯失張寶兒，所以最後還是決定與張寶兒在一起，並且勇敢認愛。

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被指條件不及岑杏賢 卻能收服他全因...

縱然袁偉豪多次公開大讚張寶兒是好女友，但兩人拍拖至今2年多，而岑杏賢也已經與加拿大籍金融才俊熱戀中，還是不時會有人將岑杏賢與張寶兒放在一起比較。岑杏賢常常被視為是圈中知性氣質的代表，入行後依然努力進修，取得香港理工大學諮商與輔導文學碩士學位，談吐大方的她常常被安排做主持工作，可謂是「零負評」女星之一。

張寶兒常常被拿來與岑杏賢比較。(01娛樂/林迅景攝)

反之，張寶兒雖然有家底，也是高材生，但入行以來卻總有人批評她是「花瓶」、「說話不經大腦」，過去也多次出言不慎惹起爭議，袁偉豪護花心切，主動為女友「解圍」。袁偉豪卻曾在直播中坦言與張寶兒在一起後反而變得更直率，但他也承認因為說話太直接而失去部份工作機會。

袁偉豪多次出言護花。（IG@benontheroad）

縱然旁人如何不理解，袁偉豪還是選擇了張寶兒成為終生伴侶。其實許多「大男生」也是如此，有過不少「女神級」的前度，但最後步入教堂的那個卻是「平凡女子」。有時候男生萌生結婚念頭，不是因為身邊那個條件有多好或樣貌身材有多驚人，而是能在對方面前毫無壓力、舒服坦然地做自己。張寶兒的簡單直接，讓在娛樂圈打滾多年的袁偉豪找回心中的小孩，或許正因如此，袁偉豪與岑杏賢兜轉3年苦無結果，與張寶兒拍拖1年多就主動求婚。

外媒《Elite Daily》邀請男性分享怎樣的女友才能讓自己萌生結婚念頭，其中有不少與張寶兒相似，點擊看===>

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參考資料：《Elite Daily》

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