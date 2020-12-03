情侶相處｜進入平淡期要保持冷靜　3招助適應：忌吵鬧 取回主導權

不管今天你在感情上遇到什麼樣的波折，多多少少都會遇到熱戀期後的平淡時期，這時也許你會感到心慌也很容易胡思亂想，若你正因感到困擾，切記保持冷靜才是上上策！這回分享給還在為情所困的你可以先試試看的方法，懂得把自己找回來、懂得愛自己，才能好好掌握感情的主導權！

1. 先放著不管他，好好轉移注意力

要做這樣的舉動的確需要一些勇氣，畢竟要突然抽離你本來百分之百生活重心的人，真的不容易，但別急！慢慢來，先暫時把他擺著，去做自己真正喜歡的事，讓注意力集中在別的地方，雖然這有點像是單身的感覺，但在談一份感情保持自己的單身力也是很重要的事情，也可以藉此好好學習。

【相關文章．按圖放大率先預覽】網友票選8種「痴纏系女友」特徵 不斷要求親親都未算最過分？👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

2. 不要求、不約束、不控制

一段感情突然變得平淡或是冷淡，可以先退一步或按兵不動，不去追問任何事情，也不去控制他，同時也讓對方可以有一個空間、時間好好喘息，在這之中你也可以去冷靜的思考，彼此的相處與問題你會想要怎麼解決，可以如何溝通，或是這樣的情感，是否是真的自己想要的。但前提是對方還有意願的狀況下，千萬別大哭大鬧哦！

3. 把空閒的時間好好補滿，正面一些

若想讓自己變更好，生活就一定要夠精采夠充實，若過往他可以陪你的時間，現在對方因為忙碌空了下來，就自己去把時間填滿填好，可以先找朋友或是上一些課程等，總之讓自己忙起來就對了！

【相關圖輯】【冷淡期】熱戀期過後甜蜜不再？挽回變淡感情切忌做這4件事（點圖放大閱讀）：

+ 4 + 4 + 4

Dappei 結語：

說真的，每段感情並不是都有絕對的公式可以套用，真正能解決得還是得靠自己的感覺、感受去化解去溝通，可是別忘了！在這之中一定要為了自己去成長，找到自己最純粹的價值，不是很多人說要先懂得愛自己嗎？若你認同那就對啦！記得要快樂啊！

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】【戀愛心理】拒絕七種不健康「拍拖地雷」 過度關心會變控制狂▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

延伸閱讀：

永保熱戀期，四招關鍵秘訣請時時刻刻記住！

想要每天都像在過情人節？這五招維持感情的秘訣你一定要知道！

原文：別把精神自由依附在對方身上！用 3 招找回感情主導權，我們都應該是那個最愛自己的人

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】