現年41歲的前「體操皇后」劉璇，上月以高齡產婦身份為音樂家丈夫王弢誕下女兒，成功與兒子湊成一個「好」字。素有「璇美人」稱號的劉璇退役後，利用運動員一貫的堅持與努力， 成功演繹了由演員、歌手到商人等許多不同角色，而劉璇精彩的人生令人為之吸引外，她與王弢的愛情故事也為人津津樂道。

早前，劉璇於網上分享一張「高難度」動作的孕照後，不少網民更於照片下留言大讚劉璇仍舊是寶刀未老。(劉璇@微博)

早前劉璇於網上分享一張「高難度」的動作孕照，照片可見劉璇於草地上做出倒立的高難度動作，而5歲兒子王企韜剛在一旁輕輕親吻劉璇的肚皮，場面溫馨感人，而早於照片釋出的一個月前，劉璇也順利為丈夫王弢誕下女兒。喜獲女兒的王弢亦在劉璇41歲生日時，於微博寫下與妻子劉璇相知相遇的經歷，真情剖白對劉璇的愛意，感謝劉璇一直以來為家庭與兩人關係上的付出，並大讚劉璇：「我太太這樣的姑娘，人間煙火，星辰大海，應都全部擁入懷中。」

劉璇只要愛情不要豪門

劉璇的丈夫王弢在劉璇誕下女兒的同日，更釋出親自創作歌詞的歌曲《我們的家》，以音樂記錄有關家庭所有甜蜜的生活，以及他倆對未來的美好憧憬。(劉璇@微博)

劉璇從2000年悉尼奧運獲得平衡木項目中金牌後，選擇重回校園外更躍進娛樂圈，不但參與電視劇、電影到綜藝節目的演出外，更推出音樂專輯，成功成為一位當紅藝人時，身邊也多了一位愛人相伴。

據聞劉璇2000年重回校園時，修讀中國古典音樂一科時剛好遇上難題，機緣巧合下兩人共同朋友何炅，便介紹當時仍是中央音樂學院研究生的王弢給劉璇認識，熱心的王弢亦很快幫助劉璇解開有關課業上的問題，往後兩人也漸漸成為熟絡的朋友，繼而發展成戀人。

劉璇與王弢其實早於2012年旅行時，於美國已簽紙結婚。(劉璇@微博)

那年劉璇只20歲，王弢也只有23歲，當時王弢只是一位學習音樂的窮學生，劉璇已是一位在奧運會獲得金牌的知名運動員。有一次王弢與劉璇約會時，王弢不幸遇劫，他手部受傷流血也只能放棄報警，以免驚動傳媒，當時劉璇哭着說：「要是你（王弢）以後不能吹單簧管了該怎麼辦？」但這次經歷讓他們感情更堅固，猶如王弢所稱：「感情，是需要有事故的積累。 」

你已經很努力了。幹嘛總在經濟觀上為難自己啊？我很愛你，不在乎。 劉璇

兩人就這樣相愛12年，在一次浪漫的氣氛鼓催下，兩人於美國旅行時就決定即刻註冊結婚，沒有任何人作見證，也是一場「只願君心似我心，定不負相思意」的私定終身。男方更透露當時全部費用都是由劉璇所支付，而王弢亦曾在微博上表示過自己一生很遺憾未能給劉璇最好的生活，但每次劉璇總說不在乎，只會說愛的是他，不是他所擁有的，而這份沒有豪門奢華，沒有名貴汽車洋房的婚姻，卻讓人看出無添加且是一份純粹愛情的美好。

人生的前20年，為體操燃燒，近20年，為了我們這個家發光。從來不喊累。 劉璇

【按圖看】劉璇自退役後的事業發展及生活：

+ 5 + 5 + 5

經營家庭需耐得住平淡 也需多照顧對方感受

早前，劉璇與丈夫王弢在相識18年的時候，再次拍下情侶硬照。(劉璇@微博)

有一次，劉璇出席自家推出的健康品牌「如謎」宣傳活動時，劉璇被傳媒問到與丈夫王弢之間愛情保鮮秘訣是甚麼時，劉璇便指出經營家庭要耐得住平淡，愛情亦然。

家庭就像一艘小船，當過船員的都知道大海巡航的日常其實挺無聊的。平淡才是維持家庭穩定的關鍵，要耐得住這份平淡。 劉璇

也許我們之間沒有太多浪漫，一個365天都浪漫的人，他應該有365個情人，生活更多是平淡到無聊的日常和偶爾的美好瞬間。 劉璇

劉璇自小便在體操隊中成長，她也是團隊中的隊長，於是劉璇習慣性會顧及更多人的想法，令到劉璇在家庭中，也盡可能地遷就丈夫，亦會多照顧對方感受，而身為音樂家的丈夫，亦不時需要飛往不同地方舉行音樂會，劉璇亦有品牌活動需要出席，兩人不時東奔西走，亦不是經常可在一起，所以兩人也習慣以書信溝通，來維持彼此之間的濃情蜜意，因為真摰的文字比起物質更為珍貴。

然而，偶爾的美好浪漫亦是愛情保鮮方法之一，例如曾自言是冰窟不善於表達愛的丈夫王弢，卻為了劉璇籌備一場浪漫的生日活動等，讓劉璇甜入心菲，而這份愛亦猶如劉璇曾推出的歌曲《無添加的愛》所說：「不需要假裝，不需要掩藏；愛就是簡單，再加一些勇敢」。