「終於可以不再隱藏我對你的感覺了。」表白過後，男孩和女孩都感覺甜蜜如絲，都隱藏得太久了，兩人或許一直都有意思，只不過一直都在試探，害怕選錯了時機，也害怕對方可能未放開上一個人。於是兩人都一直在等，直到某一夜，一些收藏在心裡的對白終於也曝光，說出來了，吻下去了，兩人就開始在一起了。

能夠遇上一個你會不顧一切地愛上的人，這不是最好的事情嗎？（《反黑路人甲》劇照）

為什麼你會愛上這個人？這一點連你自己也說不出原因，甚至你起初認識這個人的時候，你根本不會覺得自己會喜歡上他的，他根本不是你喜歡的那類型云云。然而命運就是如此有趣，你最終還是跟這個你起初以為不會在一起的人在一起了，然後你又發現你比自己的想像中更愛這個人了，這不錯呀，能夠遇上一個你會不顧一切地愛上的人，這不是最好的事情嗎？

從前你或許也愛過不少人，或許也曾兒戲地愛過。（《反黑路人甲》劇照）

一段健康的愛情，是你和他在一起之後，才發現愛原來是可以愈來愈多的。起初兩個人在一起或許因新鮮感，但新鮮感很快就會過去的，當新鮮感不再之後，難道你就不愛這個人了嗎？不，你會開始練習很多有關愛情的事情，例如專一，你會發現你會很喜歡專一愛這個人的自己，從前你或許也愛過不少人，或許也曾兒戲地愛過，但唯獨這一位，你開始認識專一去愛的重要性。

一個人從幼稚到成熟，或許由真正懂得愛一個人開始。（《反黑路人甲》劇照）

一個人從幼稚到成熟，或許由真正懂得愛一個人開始。從前你只需要懂得愛自己，但遇上一個你覺得值得去愛的人之後，你才會發現懂得去愛人的本身，也是一份屬於你自己的幸福。愛與被愛，若能夠同一時間發生，這是愛情裏最大的幸福，外邊的花花世界再漂亮，都不及這刻在我懷中的你。

外邊的花花世界再漂亮，都不及這刻在我懷中的你。（《反黑路人甲》劇照）

其實幸福可以很簡單，複雜的只不過是人心。有人始終會貪新鮮感、有人還是喜歡自由感，結果一次又一次遇見值得愛的人，卻又一次又一次錯過愛下去的機會。

【按圖看】更多愛情金句：遇上一位能令你專一的人，是一種幸福﹗

直到某一天，你會發現你至今的寂寞未必無因，只不過是你還未領略專一去愛一個人的幸福。以為時間還有很多，足夠再讓你遇上其他人，然而時間和青春一樣有限，當青春臨近結束的鬧鐘響起，你竟然還是孤單的一個人。

專一去愛一個人，其實也是愛自己的一種表現。

關於作者 鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。

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