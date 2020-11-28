戀愛心理｜男人愛你的八種證據　若他做不到　要好好審視這段關係

許多女性在職場是厲害角色，生活中也獨立自主，但是一進入愛情裡，智商自動下降，察覺不到男人的自私自利，她們被愛沖昏頭，以為有愛人生就滿足，選擇默默忍受男人的不合理要求，明明朋友都察覺到男人的不對勁，對她們努力勸導，卻抵不過她們的遲鈍與執著，直到男人劈腿了、離開了，才後悔當初看不清那男人根本不是真心愛她們。 文：夏雪翼／滔客

男人對於不愛的女人是很殘忍、很自私的，他們只是利用女人的愛來滿足自己的需求，讓自己生活更便利。這種不對等的愛情，女人若是默認了，無異是慢性自殺啊！要知道，世上還有許多好男人，正準備要用他的愛來讓妳幸福，一個男人若是真的愛妳，他會做出以下八種行為，請妳參考，若妳的他做不到一半以上，妳可以考慮放棄這段感情了。

不清楚你的男友是否真的愛你？按圖看八種男人愛的證據，想想他有沒有做到▼▼▼

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一個真心愛妳，而且身心成熟的男人，是有能力做到這八點的，他不會覺得做出這些行為很吃虧，反而會非常願意去這麼做，只因為他想要妳快樂、想看到妳幸福的笑容，只要妳開心，他就認為一切都值得了！別懷疑，能夠做到這些事的男人很多，只要妳可以好好觀察，別被壞男人矇蔽雙眼，妳就能做一個人人稱羨的幸福女人。

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