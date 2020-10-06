富商劉鑾雄（大劉）長子劉鳴煒感情生活一直受關注，2010年離婚後先後與金融之花奚倩雯及明珠台新聞主播趙慧奈拍拖。最近有傳媒報導劉鳴煒已經有「新歡」，對方是Joyce（簡雪忻），兩人在4年前因拍攝節目結緣，有傳兩人去年更一起到歐洲旅行，愛得甜蜜。

有指劉鳴煒去年與Joyce一起到歐洲旅行。（IG＠mingwai.lau）

被指鍾情「平民女子」 拍港台節目初相遇

劉鳴煒在2001年與大學同學Wendy結婚，兩人在2008年誕下龍鳳胎，卻在2010年尾宣布離婚。恢復單身的劉鳴煒因此被視為「鑽石王老五」。劉鳴煒一向被指鍾情「平民女子」，過去拍拖對象都沒有顯赫家世，與劉家相比固然是「平民」，但其實她們位位都來頭不小。

而被傳是新歡的Joyce與劉鳴煒早於4年前透過港台節目《我係乜乜乜》相識，當時節目請來游學修及劉鳴煒供一眾港女「盲選」男神，Joyce原本選中游學修作男神，但兩人現真身後，她隨即轉軚選劉鳴煒，直言「選男神純粹是看樣子，我比較喜歡他的樣子。」

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擄獲千億闊少全靠上進？

劉鳴煒在節目中被盛讚「Package好」，其實Joyce雖然並非富裕之家出身，但「Package」也不差。她中學就讀名校瑪利諾修院學校，之後到英國入讀隸屬倫敦大學旗下的皇家哈洛威學院（Royal Holloway, University of London），主修經濟學，更以一級榮譽佳績畢業，學歷十分標青。回顧劉鳴煒情史，他都鍾情高學歷女生，與Joyce不謀而合。

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性格上進 被指靜待「時機」？

而Joyce性格上進，畢業後不甘只做平凡「打工仔」，以23歲之齡與友人創立租用閒置汽車平台「Carshare」，用了一年半時間便回本，十分有生意頭腦。她在感情上也似乎也是態度「進取」，4年前在節目上表示對劉鳴煒傾心，亦有互留聯絡方式。而當時劉鳴煒正與奚倩雯發展，後來又與趙慧奈拍拖，兩人當刻沒有發展空間。有傳劉鳴煒與前任分手後，發現Joyce與自己志趣相投，兩人都喜愛行山、滑雪，因此墮入愛河。

徐子淇媽媽自小把女兒當公主。（IG@cathy_chui_official）

成為闊太先要夠「貼地」？日本調查結果是...

有些母親自小培育女兒散發「豪門氣質」，有傳「千億新抱」徐子淇自小就被當成公主養，母親從來不讓徐子淇兩姐妹做家務，自小便在國際學校讀書，徐子淇便被發掘進入娛樂圈發展，但她堅持到英國倫敦大學完成學士課程，更在倫敦政治經濟學院完成碩士。不少人都覺得將女兒「貴養」就是嫁入豪門的秘訣，然而一直研究婚姻日本社會的白河桃子卻顛覆了這個看法。

劉鳴煒常常被指生活貼地。（IG＠mingwai.lau）

嫁豪門首要條件：展現理財能力

白河桃子發現這些有錢人的太太生活都過得不如想像中「華麗」，她們都需要有陪住丈夫「打天下」的決心，既能共富貴也能共患難，要有隨時過回「平常人」生活的心理準備。白河桃子直言如果想吸引這類有錢人，不能整日只提及如何「花錢」，而是要表現出自己的「慳家」性格又或者展示自己理財有道。Joyce有生意頭腦又投資有道，要是吸引到劉鳴煒的注意也不無道理。

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參考資料：《セレブ妻になれる人、なれない人 ― 年収1000万円以上の男性と結婚できる人の小さな習慣》