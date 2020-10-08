《吃掉前男友》 小儀難忘舊愛 哪些星座最念舊最易沉溺情傷

日前小儀錄製ViuTV節目《吃掉前男友》中憶述交往七年的舊愛，向來樂觀的她也曾為前度落淚。小儀提及分手原因除感情變淡外，原來更因對方出軌。即使小儀花了長時間嘗試釋懷，但重遊舊地仍不難免觸景傷情。

小儀罕有地在ViuTV節目《吃掉前男友》中透露自己過去的感情，直言難以從舊情從抽身。(《吃掉前男友》節目截圖)

愛上一個人可能只需要極短時間，但以下三個念舊的星座則可能需要無數個春夏秋冬才能真正放下。

人馬座：專一癡情

看似輕佻灑脫的人馬座，其實是個專一癡情種，分手後仍會對舊愛念念不忘。（01女生製圖）

向來予人感覺輕佻灑脫的人馬座，實際上是個專一癡情的星座，對另一半忠心耿耿。同爲人馬座的小儀正正是個好例子，分手之後的小儀開車經過充滿回憶的老地方時，發現銅鑼灣西武百貨早已被清拆，不禁默默流淚。儘管過了多久，人馬還是會對舊愛念念不忘，很大機會主動挽留這段關係。若是前任願意回頭，射手與對方舊情復熾的可能性幾乎高達百分百！

巨蟹座：感情用事

分手時的巨蟹就算已經心如刀割，仍會於不同地方打聽及留意舊愛的一舉一動。（01 女生製圖）

外表倔強的巨蟹座其實有著一顆柔軟至極的内心，尤其面對愛情時，總是拿得起，放不低。巨蟹座的個性因爲太敏感，經常因此而墮入感性的漩渦，亦較容易感情用事，被情緒牽著鼻子走。

缺乏安全感的他們對家庭和愛情有著莫名的執著和眷戀，説好要長相廝守就真的會用一輩子來下賭注。分手時的巨蟹就算已經心如刀割，山崩地裂，還會裝作一副沒受傷的樣子强顔歡笑。作爲最念舊的星座，巨蟹在分手後依然會默默跟蹤前任的社交平台，甚至會質問前任爲何如此狠心，甚至會苦苦哀求挽留對方。

天蠍座：專一忠誠

愛恨分明的天蠍座，其實是個專一忠誠的星座，會對舊愛念念不忘。（01 女生製圖）

愛恨分明的天蠍座對待情人就如獵物一般，他們的佔有慾很高，一旦鎖定了目標就絕對不會輕易放手。事實上，天蠍座是個對待愛情十分專一和忠誠的星座，但是天蠍天生固執和不服輸，故他們絕不會輕易允許分手，即使分手後明明傷痛，但也不會流露情感，内心總會在深夜隱隱作痛。如果你的另一半是天蠍座的話，請好好珍惜愛你的他。