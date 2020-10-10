日本第一牛郎羅蘭（Roland）曾經説過：「世上只有兩種男人，就是我和我以外的男人。」作爲世界上最霸氣的男人，這樣狂妄霸氣的宣言卻深受日本女生歡迎，羅蘭以高情商和口才降服了世人，才能創下年收入3億日元的記錄，成爲日本牛郎界的傳奇人物。

日本第一牛郎羅蘭（Roland）創下年收入3億日元的記錄，是日本牛郎界的傳奇人物。（IG@roland_0fficial）

日本第一牛郎羅蘭（Roland）的霸氣語錄當中總是暗藏著他自己的一套人生哲理。（IG@roland_0fficial）

想要測試男友值不值得嫁，假裝在他的新車上不小心倒瀉飲料，看看他生氣的反應你能不能容忍。

羅蘭表示開車會顯現出一個人的性格，不管在平日多會隱藏，開車的時候也會顯露出來。如果女生們想要確定自己的另一半值不值得嫁，可以進行一個小測試。如果男朋友是一個很愛車的人，就試試故意不小心把飲品或者食物打翻在車上，特別是在新車上，進行人性測試。人在被逼到角落的時候，就會顯露出本性，如果男友是愛車之人難免會感到煩躁，但如果這個時候他發脾氣並破口大駡，女生們就要評估一下自己能不能容忍這個生氣的程度，是否可以值得嫁成為未來老公了。但是對於羅蘭來說，他則表示自己遇上這種情況也絕對不會生氣，並表示反正再買一台新車就好了，果然有錢就是任性。

日本第一牛郎羅蘭（Roland）教各位女生可假裝不小心倒瀉飲品在男友的新車上，看看他的氣度有多大，也看看自己能夠容忍他生氣的程度。（IG@roland_0fficial）

經常轉線的人肯定很花心，女生會覺得這個人很奇怪，專一的人不會經常轉線。

羅蘭認爲如果在開車途中不斷轉線的這個行爲十分愚蠢，車上的女生也會感到這個男生很奇怪，也會給予對方不好的印象。另外羅蘭覺得不斷轉線的男生性格經常搖擺不定，因此斷定他們愛情中也會三心兩意很花心，用情不夠專一。

羅蘭（Roland）認爲不斷轉線的男生性格搖擺不定，日常中這些男生都會很花心。（IG@roland_0fficial）

我們的目標不是要搶紅綠燈，而是要在人生中搶得先機。

正所謂「馬路如虎口」，關乎公眾人命安危，司機的駕駛品德固然十分重要。在駕駛的期間羅蘭看到了一架試圖「衝燈」的車子，他表示不懂得爲何那些司機都這樣趕時間，如果趕時間的話還不如早點起床坐電車。他表示寧願被後面的司機按喇叭，也要等交通燈完全轉了再走，「衝燈」不單止危險而且很沒品味，每次看到開車「衝燈」的司機都會在心裏大感不解。

羅蘭（Roland）認爲「衝燈」不單止危險，而且也顯示出這個人很沒品味。（IG@roland_0fficial）

想要知道一個人會不會開車，看他的煞車技巧就知道，煞車技巧很爛的人不會受歡迎。

相信很多女生也試過坐公共交通工具時，都曾遇過突然煞車的「不快回憶」，不是差點撞到前面的椅背，就是因爲車程中不斷煞車而暈車浪。這些司機都是屬於「車技」很差勁的人，讓人感到舒服的方式，是在神不知鬼不覺的情況下煞車，令乘客也沒注意到。「人品好車品自然好」，如果男友是有開車的習慣，不妨用日本第一牛郎羅蘭的「開車論」觀察和測試一下他吧！

【日本第一牛郎羅蘭的「開車論」金句】：(按圖看更多)

按圖看更多日本最强牛郎羅蘭的高情商名言：