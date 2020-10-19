【信用欺詐師JP：公主篇｜徐若瑄愛情】由長澤正美、東出昌大、徐若瑄、關水渚主演的《信用欺詐師JP：公主篇》近日上映，雖是齣喜劇，但相信不少觀眾看畢後也會有幾分傷感及唏噓，全因近期接連離世的三浦春馬、竹內結子也有參演電影，兩人的風采往後只能從電影或電視劇中回味。

近日逝世的竹內結子也有參與電影演出。（《信用欺詐師JP：公主篇》劇照）

首次出演《信用欺詐師》系列的徐若瑄表現同樣亮眼，她在戲中飾演富豪之長女，將其霸氣、高傲、刁蠻的一面表現得淋漓盡致，日文、英文對白同樣說得流利，讓觀眾眼前一亮。現實中的徐若瑄卻碰巧與高高在上的千金小姐相反，溫柔迷人，以往被傳媒稱為「發電機」，緋聞男友不絕。過往與不少男神級明星交往過，最後卻情歸新加坡馬可波羅海業集團主席李雲峰，成為兩個女孩的繼母。

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丈夫欠債14億不離棄

徐若瑄入行以來花邊新聞不少，曾與周杰倫、馮德倫傳出緋聞，曾經與吳奇隆、X-JAPAN 的結他手SUGIZO交往過，雖然不乏拍拖對象，但始終未能開花結果。2013年因拍攝電影《72小時莎到你》而認識了投資者李雲峰，因而擦出愛火花，兩人2014年結婚，當時不少媒體都形容徐若瑄「嫁入豪門」。

徐若瑄年輕時模樣。（《超級無敵追女仔》劇照）

然而，李雲峰的公司在2016年出現財政困難，欠債資金高達約14億港元，當時徐若瑄被指「豪門夢碎」，又有傳言指她要復出幫丈夫還債。徐若瑄否認傳言，直言女人該有自己事業，而繼續從事演藝工作也是為興趣，她撰文大讚丈夫「能嫁一個顧家、互相體諒、互相尊重，並在婚後還願支持我繼續做自己喜歡的工作的好先生，是我的幸福。」

徐若瑄婚後誕下一子。（徐若瑄Facebook）

她又在Facebook上霸氣反擊娛樂周刊的不實報道，「為何嫁入豪門=幸福？為何沒有家財萬貫=夢碎？八卦周刊為了銷售，劇情需要誇大精彩，可以理解。寫的不錯，夠聳動，徐媽媽都擔心到去買了一本！」最後李雲峰到處奔走1年，成功找到9個願意資助他的金主，一舉償還所有債務。

從未想過做「貴太太」：我腳踏實地撐起一個家

其實徐若瑄不下一次表示討厭被形容為「嫁給富商」，又多次直言「從未想過做貴太太」，並且坦言不管嫁得對象是誰，都會堅持站上舞台到老：

從小到大我靠自己腳踏實地的過着每一天撐起一個家，除了孕期需臥床不得不停工以外，婚後我也依然做着自己喜愛的表演工作，女人要有自己的事業、自己的成就和自我的肯定，這樣的初衷，婚前婚後都沒有改變過。 徐若瑄

徐若瑄更澄清丈夫只是「薪水較高的上班族」。外表甜美可人的徐若瑄，內裏其實相當堅強，14歲就出道的她，年紀輕輕便要面對流言蜚語、大眾目光及負評，逐漸磨煉出堅毅性格。

徐若瑄與兩個繼女關係融洽。（徐若瑄Facebook）

40歲懷第一胎 臥床162天確認「嫁對了人」？

然而，再堅強的人都總有脆弱一刻，徐若瑄40歲那年懷第一胎，懷孕3個月便因腸胃炎入院，之後162天都要臥床安胎。她每天都要吃13粒藥，懷孕過程中打了300枝安胎針，因為臥床太久小腿更出現肌肉萎縮的情況，幸而最後她也順利誕下兒子「小V寶」，苦盡甘來，她更得到「鋼鐵V」的稱號。

第一次被「呵護」：他的陪伴和用心是無價

其實在懷孕過程中，李雲峰一直在旁默默陪伴，對徐若瑄照顧備至。即使下班後拖着疲憊身軀，李雲峰還是會陪伴她看電視劇、逗她開心、替她擦防妊娠油，又曾經親自下廚為她煮西餐。徐若瑄大為感動，直言「我很感動……因為一直以來都是我熱心的為別人做，第一次有人為我這樣用盡心思……他的陪伴和用心是無價的……感恩。」細水流長的愛情，雖平淡卻難能可貴。

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