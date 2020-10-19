【唐綺陽每週星座運程】雙子魅力爆棚　天秤別對伴侶太傲嬌

水逆天蠍，容易與故人相遇，想要探索內心的秘密，或是處理財務上的問題，揪出藏在暗中的問題，為了將來做準備。太陽天秤最後衝刺，關注於人際關係上的評估，是否持續深耕或是終止合作。金星處女與木土冥和諧相，因工作崗位上的表現，而獲得提升或降級。木冥合與木土合，接近改變世界的關鍵時刻，此時做出的決定，對未來產生重要的影響。