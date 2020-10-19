【唐綺陽每週星座運程】雙子魅力爆棚　天秤別對伴侶太傲嬌

撰文：唐綺陽占星幫
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水逆天蠍，容易與故人相遇，想要探索內心的秘密，或是處理財務上的問題，揪出藏在暗中的問題，為了將來做準備。太陽天秤最後衝刺，關注於人際關係上的評估，是否持續深耕或是終止合作。金星處女與木土冥和諧相，因工作崗位上的表現，而獲得提升或降級。木冥合與木土合，接近改變世界的關鍵時刻，此時做出的決定，對未來產生重要的影響。
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重要星象：水逆天蠍，太陽天秤最後衝刺，金星處女與木土冥和諧相，木冥合與木土合
工作注意：金牛、天蠍、人馬、水瓶
金牛：開啟新計畫，按部就班慢慢來
天蠍：注意勿踩他人底線或擋人財路
人有投資機會，能跟著賺錢。馬：需要鬥智鬥勇，提起精神來應對
水瓶：堅持己見有好有壞，當心食古不化
桃花注意：白羊、雙子、天秤、山羊
白羊：感情生活既滿意又享受
雙子：人紅氣色佳，散發無窮魅力
天秤：別太傲嬌，對另一半還是要客氣點
山羊：要拿出行動，以免揮棒落空
財運注意：巨蟹、處女
巨蟹：努力有回報，表現好能提高身價
處女：有投資機會，能跟著賺錢
健康注意：獅子、雙魚
獅子：多接觸身心靈事物，幫助穩定心情
雙魚：別被內心的恐懼困住
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】