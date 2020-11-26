12星座女生性感的部位：得一個星座以胸部取勝、膝頭竟然都上榜？

女孩們都有自己獨一無二的風格、給人的印象也有極大的差別～不管是由外而內、或者由內而生都十分吸引人！但妳知道自己全身上下、最性感迷人的部位是哪邊嗎？這次就來分享給大家～12星座女孩性感部位的大揭密！大家來看看準不準吧。 文：超神準星測Astrology& Fun／滔客

你全身上下、最性感迷人的部位是哪邊？按圖查看12星座女孩的性感部位▼▼▼

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水瓶座：小腿和腳踝

水瓶女孩個性獨立而執著～經常有一些獨到的見解和想法讓妳十分與眾不同！與情人間重視心靈上的交流，對於愛情充滿憧憬～修長的小腿與纖細腳踝是妳最迷人的性感部位，身為水瓶的情人會非常幸福喔~

雙子座：手、肩和背

個性敏銳又快捷的雙子，有著強烈好奇心和求知欲，對於新觀念和新流行的感觸十分敏銳～聰明機智，是一個謀略家和演說家，手、肩膀和背部，都是雙子充滿魅力的性感所在。

天秤座：背部與臀部

天秤座總是美麗、優雅，在任何場合時刻都能嶄露耀眼光芒！像花蝴蝶般翩翩飛舞的天秤，最性感的部位是背和臀部，而充滿自信的人格特質，也是她們性感的來源之一唷~

山羊座：骨感的膝部

山羊座女孩總是慢熟而內斂，思緒和行為都比較嚴謹保守、而且十分能刻苦耐勞～充滿智慧而具有耐心，山羊的溫婉時常讓她有著別於其他星座的性感魅力。

金牛座：頸部

個性溫和堅實、性情沉著而踏實的金牛，對事物雖然猶豫不定、但一旦決定下來就能以堅忍不拔的耐力執著向前！果決又堅毅的精神，讓頸部線條成為性感所在。

處女座：柔和的腹部線條

處女座對戀愛的對象要求很高、為人認真專情、也非常體貼愛人的感受～所以要看見屬於處女座特有的性感，只有成為戀人才有這份運氣了~

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白羊座：頭和臉

充滿活力、勇於接受挑戰的白羊座，有不畏艱辛的意志力以及鬥爭本能～總是充滿吸引人的氛圍，幹勁十足的臉蛋就是渾身上下最性感的部位代表。

獅子座：腰和背

獅子女的性感是最原始的狀態～而且獅子座女生一項善於展露自己的長處！表現慾強的獅子，在穿著上也從不低調，大膽、艷麗就是妳的代名詞～最讓人無法抗拒的性感部位，就是纖纖細腰和光滑的背部線條。

人馬座：臀部和大腿

人馬座女孩充滿熱情、有著大膽奔放的生活態度，總是帶著傻大姊個性的人馬座，也因為這樣的性格讓自己會在不經意間嶄露性感氣質。

巨蟹座：胸部

巨蟹感情豐富、對事物的感受性很強～大體上是一個溫和內向的人，但是絕不向惡勢力低頭！多愁善感與非常忠於所愛的特質，讓最親密的人才有機會見識到專屬巨蟹的性感唷~

天蠍座：下腹部的美麗線條

佔有慾強而且醋勁十足的天蠍，個性倔強卻也十分專情，愛恨分明的天性，只有愛人才能見識到妳專屬的性感魅力。

雙魚座：整雙腿和腳尖

非常喜愛幻想、而且有點沉浸在自己思維中的雙魚，有些不食人間煙火，而且非常依感覺行事～有時這種不顧一切的執著反而成為魅力的來源！身為雙魚女孩一定要好好保養自己的雙腿，並且保持適度的運動維持住美麗線條才性感唷~

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