情侶同居｜相見好同住難　盤點同居的好處、壞處：性生活竟減少？

很多情侶在交往一段時間之後，會開始考慮要不要搬出來一起住，有人覺得天天可以看到心愛的人很棒，但也有人認為和另一半一起住會少了自己的空間，也怕吵架沒地方去等等。本篇搭編就以過來人身份告訴大家情侶同居的好處和壞處，讓你先做好心理準備後再來思考是否要做這個決定。

「情侶同居」的好、壞處（按圖看更多）

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好處 1：無時無刻都能看到對方

對處於熱戀期的情侶來說，同居最大的好處就是無時無刻都能看到對方在你身邊，晚上一起相擁入眠，早上一起賴床、刷牙，假日還可以一起去市場採買食材、下廚，即便只是一些日常的瑣事都讓人感到幸福滿滿。

好處 2：平均分攤生活費用

搬出來生活除了要繳房租以外，水電、瓦斯、日常用品等等也都要自己負擔，這時候有一個人可以跟你一起分攤這些生活費用，像搭編就是和男友一起合租家庭式公寓裡的一間套房，平均分攤下來房租會比其他室友來得低，雖然要共享同個空間，但相對來說負擔也會比較輕一點。

好處 3：能夠真正了解對方

沒有住在一起的時候，即便常常到對方家裡過夜，但也不一定能夠看到另一半的全貌。同居之後，因為兩個人相處的時間拉長，做什麼事情都一起，自然也會更了解對方的每一件事情，對於未來想長久走下去的情侶來說是一件好事。

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壞處 1：優、缺點硬生生攤在陽光下

「優、缺點硬生生攤在陽光下」其實跟剛剛說的「能夠真正了解對方」是把雙面刃，同居之後，所有優、缺點都會隨著一起生活時間拉長而展露無遺，壞習慣也無法再掩飾，這時如果兩人都不願意包容和溝通，就很有可能導致走向分手一途。

壞處 2：性生活頻率下降

等到同居一段時間以後，因為天天都能看到對方，對於性行為比較沒有以前的「急迫性」，因此性生活頻率自然會稍微下降。不過，這也意味著你得接受愛情從肉體變成精神的過程，雖然減少肉體上的接觸，但也許透過溝通、磨合之後，兩人之間的感情會有不一樣的火花。

壞處 3：吵架沒有別的地方去

兩個人在一起難免會有生活上的摩擦，以前還沒同居時還可以說走就走，但住一起後吵架可能就會演變成一方奪門而出、一方在家生悶氣。建議想要同居的情侶們，要學會如何跟另一半好好溝通，以免因為小小的吵架而造成兩人關係的破裂。

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Dappei 結語：

情侶同居雖然有風險，但也不失為一個更加了解對方、測試對方是否適合走下去的機會，建議想搬出來一起住的搭黨們，可以先參考上面的優缺點，和另一半好好溝通後再決定要不要同居會比較好。

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原文：該不該一起住？「情侶同居」的 3 好 3 壞，沒做好心理準備千萬別輕易嘗試

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